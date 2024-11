Kultikus brit zenekar érkezik a Magyar Zene Házába

Az alternatív rock, a dzsessz és a soul elemeit ötvöző nottinghami Tindersticks több mint harminc éve van a pályán, 1991-ben alakult. Az ősszel megjelent Soft Tissue a zenekar tizennegyedik stúdióalbuma, az anyagot bemutató turné szeptember végén Franciaországban indult és jövő áprilisban az Egyesült Államokban zárul.

Fotó: goout.net

A Tindersticks a kilencvenes évek egyik legjellegzetesebb hangú brit csapata volt, amely akusztikus zenéjével és Stuart Staples énekes meleg orgánumával a legmélyebb érzelmeket volt képes visszatükrözni.

Az akkori zenei hangzásoktól eltérő melankolikus és elegáns produkció az első három lemezen (Tindersticks 1993, Tindersticks 1995, Curtains 1997) csúcsosodott ki, ezeket az albumokat a mai napig kritikai és közönségkultusz övezi. Staplest – aki Isabella Rossellinivel is énekelt duettet – hasonlították már Nick Cave-hez (a Tindersticks volt is Cave és a Bad Seeds előzenekara), az együttes ugyanakkor mindig visszafogott tudott maradni. Felléptek Észak-Amerikában, Oroszországban, a montreux-i dzsesszfesztiválon, Claire Denis francia filmrendező több filmjéhez (Nénette és Boni, Kínzó mindennapok) készítettek zenét.

A 2003-ban kiadott Waiting for the Moon című stúdióalbum után megbomlott az addig együtt dolgozó hat zenész együttműködése: Staples a szólókarrier felé fordult (két saját lemezt készített), az addig meghatározó Dickon Hinchliffe távozott a zenekarból, és úgy tűnt, a Tindersticksnek vége. Egyetlen koncertre állt össze az együttes, 2006 szeptemberében a londoni Barbican Centerben, amikor második albumuk anyagát adták elő teljes egészében, ironikus Don't Look Back (Ne nézz vissza) címmel. Staples aztán 2007-ben két másik alapítótaggal, David Boulterrel (billentyűs hangszerek, tangóharmonika) és Neil Fraserrel (gitár) újjáalapította a zenekart.

A Tindersticks azóta elkészült munkái a jól bevált dalfelépítések mellett valamivel optimistább, vidámabb hangvételűek. A triót jelenleg Dan McKinna (basszusgitár, billentyűsök) és Earl Harvin (dob, ütősök) egészíti ki a stúdióban és a színpadon.