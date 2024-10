Jön a rocksztár képregénye, az Uram, kegyelmezz

A kötet bemutatója a Nick Cave & the Bad Seeds a Papp László Budapest Sportarénába szervezett koncertje előtt egy nappal, október 12-én este fél hatkor lesz a fővárosi Nemdebárban Csordás Dániel illusztrátor és képregényrajzoló, Pritz Péter, a képregény fordítója, valamint György Zoltán, a Troubadour Books Kiadó képregényszakosztálya, a Troubadour Comics vezetője részvételével.

Nick Cave rockzenész 2022-ben Párizs nyugati külvárosában, Saint-Cloud-ban lépett fel (Fotó: AFP/Anna Kurth)

Nick Cave is elismerően nyilatkozott a róla szóló képregényről, mondván:

Féligazságok és teljes kitalációk füzére, de mégis közelebb áll az igazsághoz, mint bármelyik biográfia.

Az október 12-i eseményen a másnapi koncertre Nick Cave zenéivel lehet hangolódni, DJ Láthatatlannal.

A Nick Cave & the Bad Seeds tizennyolcadik stúdióalbuma, a Wild God augusztus végén jelent meg. Az új anyaghoz kapcsolódó turné szeptemberben indult Németországban, a budapesti a koncertsorozat tizedik állomása.

A rockzenész pályafutása a Boys Next Door nevű gimnáziumi punkzenekarban indult Ausztráliában, majd a Birthday Partyban folytatódott a nyolcvanas évek elején. A székhelyét Londonba áthelyező együttes felbomlása után az énekes-dalszerző 1983–1984 fordulóján alakította meg a Nick Cave & the Bad Seedst, 1984-ben jelent meg From Her to Eternity címmel a bemutatkozó stúdióalbum.

Cave és zenekara újraértelmezte a bluest, a gospelt és a countryt, és ezeket sajátos sötét és artisztikus keretbe helyezte.

A menet közben számos tagcserén átesett zenekar a nyolcvanas években egy ideig Berlinben működött.

A kilencvenes évek legelején a rocksztár – aki sikeresen szakított korábbi drogfüggőségével – Sao Paolóba költözött, ott készült a The Good Son című album (1990), majd következett az 1997-es The Boatman’s Call, amelyet Nick Cave és a brit dalszerző-énekesnő, PJ Harvey rövid románca inspirált.

A már hosszú ideje az angliai Brightonban élő Nick Cave a 2000-es és a 2010-es években is kiváló lemezeket jelentetett meg, miközben két anyag erejéig Grinderman néven garázsrockos mellékzenekart is alakított.

Számos filmzenét (A préri urai, Távol az emberektől, Gyilkos nyomon), regényeket írt (És meglátá a szamár az Úrnak angyalát; Bunny Munro halála – mindkettő magyarul is megjelent), a közelmúltban pedig egy vele készült interjúkötet is napvilágot látott, amely Hit, remény és vérontás címmel szintén olvasható már magyarul.

A Nick Cave & the Bad Seeds az elmúlt három évtizedben számos alkalommal lépett fel Magyarországon (kétszer a Sziget fesztiválon is), legutóbb 2018 júniusában járt itt, szintén a Sportarénában.