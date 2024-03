Hit, remény és vérontás: magyarul is jön Nick Cave kötete

– Nick Cave élete tele van különös fordulatokkal, viszont nem szeret interjút adni. A könyv úgy született, hogy Seán O’Hagan, az Observer újságírója és a Guardian fényképészeti szakírója jó barátja Cave-nek, aki maga is kíváncsi volt, mi sül ki abból, ha leülnek és kötöttségek nélkül beszélgetnek − mondta Németh Róbert, a kötet fordítója, újságíró, zenész.

Ezek a beszélgetések terápiaként is felfoghatók Nick Cave számára, aki 2015-ben egy balesetben elveszítette tinédzserkorú fiát, Arthurt, majd meglehetősen nehezen élte meg a koronavírus-járvány által okozott bezártságot, a turnék hiányát is. – A könyvben olvasható beszélgetések eltérnek a szokványos rockzenészinterjúktól, sokkal mélyebb dolgok kerülnek felszínre. Nick Cave rendkívül választékosan beszél, egy igazán művelt ember képét mutatja. A beszélgetések témája sokszor absztrakt, nehezen megfogható. A fordítói munkát nagyban segítette, hogy jól ismerem Nick Cave életművét, sőt magam is rajongó vagyok – jegyezte meg Németh Róbert.

A kötet angol nyelvű borítója (Forrás: Harryhartog.com)

Az interjúkból kibontakozik, milyen komoly változásokon, nehéz éveken jutott át a zenész az elmúlt évtizedben, miként sikerült visszatalálnia az élethez, hogyan segítette ebben a hit, és az milyen módon hatott dalszövegeire.

Nick Cave zenekarának, a Bad Seedsnek írt dalaiban már korábban volt elmozdulás az előző időszakokhoz képest. Szövegeiben egyre markánsabb a transzcendenssel való kapcsolat, miközben korábbi vad, kábítószeres korszakaiban, a Birthday Partyval is ott volt számára ihlető forrásként a Biblia. Ezeket a folyamatokat gyorsította fel fia halála és a világ megváltozása

– magyarázta a fordító.

Szerinte Nick Cave-et dalszerzői tehetsége mellett színpadi kisugárzása, radikális őszintesége, önazonossága emelte az alternatív színtér hősei közé. A diskurzusok Cave életének fontos időszakait is érintik, például gyermekkorát Ausztráliában, angliai útkeresését, édesapját, dalok és lemezek születését, lelki folyamatokat, barátságokat, szerelmeket.

Részletesen mesél arról, hogyan hagyta ott Mick Harvey és Blixa Bargeld a zenekart, és miként találta meg Warren Ellisben az ösztönös alkotótársat.

Szintén érdekes szál, milyen fontos a zenész számára a kapcsolattartás a rajongókkal. Nick Cave jó néhány éve kilépett a közösségi médiákból, de 2018-ban The Red Hand Files néven honlapot hozott létre, amelyre bárki beküldheti írásait, bármit meg lehet tőle kérdezni, amire személyre szabott választ kap.

A folyamat során, amelyben megpróbálta feldolgozni fia halálát, fontosabb lett számára a mások iránti megértés, az élet értéke. Az oldalon egy intim tér alakult ki, ahol a konfliktusok és a veszekedés helyett a párbeszéd került előtérbe. A hely közös kísérlet az élet megértésére, itt mindenki elmondhatja saját élményeit, hogy miként lehet túljutni a nehézségeken

– hangsúlyozta Németh Róbert.

A könyv végén – igazodva a tavalyi angol nyelvű újrakiadáshoz – egy egy évvel később készült pluszinterjú is olvasható Nick Cave-vel. A zenész és Seán O’Hagan In Conversation címmel világszerte beszélgetéses turné keretében népszerűsíti a könyvet. A Helikon Kiadó gondozásában megjelent Hit, remény és vérontás című kötet bemutatója március 30-án lesz a fővárosi Három Hollóban, mások mellett Lovasi András és a Jazzékiel zenészeinek közreműködésével. A Nick Cave and The Bad Seeds új albuma augusztusban jelenik meg Wild God címmel.

Borítókép: Nick Cave és Seán O’Hagan (Forrás: Lynette Garland/The Observer)