Jazz szálljon minden házra, avagy Mariah Carey és Wham! nélkül is van karácsony

1. Ella Fitzgerald – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Ella Fitzgerald tizenháromszoros Grammy-díjas énekesnő, minden idők egyik legjelentsebb jazzelőadója. 66 év alatt több mint 200 albumot és 2000 dalt vettek fel vele. Népszerű karácsonyi albuma az 1960-as Ella Wishes You A Swinging Christma, amelyen klasszikusokat dolgozott fel az énekesnő: a jazzművészek körében a legikonikusabb karácsonyi jazzalbumként tartják számon. Ezen szerepel a Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! című dal is.

2. Nat King Cole – The Christmas Song

Az 1960-ban jelent meg Nat King Cole The Magic of Christmas című albuma, amely legtöbbet eladott karácsonyi album volt a 60-as években. Ezen az albumon hallhatjuk a The Christmas Songot, amelyet Bob Wells és Mel Tormé írt, méghozzá nyár elején, kiszakadva a tikkasztó hőségből. A dalszerzők úgy gondolták, hogy a téli hideget vizualizálva le tudják hűteni magukat. Negyvenpercnyi ihlet után megszületett az egyik legnagyszerűbb karácsonyi dal.

3. Bing Crosby: White Christmas

A White Christmas Bing Crosby 1945-ös karácsonyi albumán, a Merry Christmasen jelent meg. Ez minden idők egyik legkelendőbb dala, több mint 50 millió példányban kelt el. A dal – amelyet Irving Berlin írt – 1941. december 25-én csendült fel először egy amerikai rádióban, szomorúsággal, magánnyal telítve az étert. Alig pár héttel Pearl Harbor után mindenki úgy érezte, ez a dal a távolba szakadt katonákról szól, de valójában Irving személyes tragédiája ihlette. Berlin háromhetes kisfia 1928-ban, karácsony napján halt meg. Ezért feleségével együtt minden évben, december 25-én a gyermekük sírjánál töltötték az időt. Ez a fájdalom sugárzik a dalból. Crosby verziója egyébként a második helyre került az Évszázad dalai listáján (az első helyen Judy Garland Over The Rainbow című dala végzett).

4. Frank Sinatra – Have Yourself A Merry Little Christmas

Frank Sinatra az egyik legnépszerűbb 20. századi előadó volt, akinek a hatása a mai napig érezhető a modern jazz előadókon. 59 albuma, köztük több karácsonyi anyag is megjelent aktív éveiben, az egyik legnépszerűbb az Ultimate Christmas. Meghittebb és energikusabb számok váltakoznak benne, olyanok, mint a Silent Night a Santa Claus Is Coming to Town vagy a Have Yourself A Merry Little Christmas. Egy igazi karácsonyi kedvencről van szó, amely mindig megmelengeti az ember szívét. Sinatra 1948-ban adta ki az ő változatát, módosított szöveggel, az eredeti felvételt Judy Garland készítette 1944-ben. Ez a dal eredetileg a Meet Me In St. Louis című musicalhez készült, mára azonban olyan karácsonyi alapmű lett, amely nélkül el sem tudnánk képzelni az ünnepi időszakot.

5. The Glenn Miller Orchestra – Sleigh Ride

Glenn Miller 1937-ben alakította meg saját big bandjét, amely az 1930-as évek második felében az Egyesült Államok legnépszerűbb zenekarává vált. Számaik a legkedveltebb slágerek közé tartoztak. Egyedi hangszerelése a szokványostól merőben eltérő, ahogy akkor nevezték, „radikális” volt. A közönség egy pillanat alatt megszerette az új hangzást, amelyben a fúvósok száma az addig megszokottnak a kétszerese-háromszorosa volt. Legsikeresebb felvételei az In The Mood, A String of Pearls, Moonlight Serenade, Chattanooga Choo Choo…, de a karácsonyi hangulatot megragadása sem okoz nekik problémát, sőt. Ezt bizonyítja a Sleigh Ride-feldolgozásuk is. A nótát karácsonyi dalnak tekintik, habár eredeti szövege nem kapcsolódik semmilyen ünnephez sem. Arról szól, hogy egy társaság tagjai hogyan próbálják meggyőzni egy társukat, hogy csatlakozzon hozzájuk egy szánkóútra, aminek a végén egy születésnapi parti vár rájuk. A dal néhány változatában a születésnapi partit karácsonyi partira változtatták.