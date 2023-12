Rendhagyó karácsonyi zenék top 5

1. Alice Cooper: Santa Claus is Coming to Town

Sokan sokféleképpen próbálták már feldolgozni ezt a dalt, meg kell hagyni, Alice Cooper igazán sajátos színt vitt bele. A dal a 2008-as We Wish You A Metal XMas… And A Headbanging New Year! című albumon szerepel, amely a hard rock és heavy metal nagyjainak közreműködésével született meg, hagyományos karácsonyi dalok átirataival. Coopnak sikerült egy kedves klasszikusból hátborzongató himnuszt varázsolnia, a dalt a 10 legjobb rock és metal karácsonyi zene között tartják számon.

2. The Ramones: Merry Christmas (I don’t Wanna Fight)

1989 karácsonyán a The Ramones is megihletődött, az alábbi videón az amerikai punklegendák kétperces, száncsengővel és szintetizátorral súlyosbított darálása hallható. Ami a szöveget illeti: karácsonykor boldogság van, nem veszekedés: egyszerű, de nagyszerű. Indulhat a punkarácsony.

3. Prosectura: Karácsony

Ha már Ramones, jöjjön a műfaj hazai képviseletében a Prosectura nevű punkzenekar egyik klasszikusa. A bandát Imre Norbert és Polgár Tamás alapította Szekszárdon, 1989 tavaszán, majd csatlakozott hozzájuk Blazsó Péter basszusgitáros és Gerendai Attila dobos. Első demójukat olyan remekművekkel adták ki, mint a Vörös hadsereg vagy mostani választottunk, a Karácsony. „Télapó ittas / Dagadt a mája / Fél a cipője / Bűzlik a szája”. Köszönjük szépen.

4. Christopher Lee: A Heavy Metal Christmas

Christopher Lee-t elsősorban a Star Wars Dooku grófjaként, valamint A Gyűrűk Ura-trilógia Sarumánjaként ismerjük, de számtalan horrorfilmben is szerepelt. A 2015-ben elhunyt színész rajongott a heavy metalért, alább karácsonyi kislemezébe hallgathatnak bele.

Egy kicsit más változatban éneklem a dalokat. Azt nem mondanám, hogy rosszak a dalok, de mindenképp szokatlanok és lehet, hogy kellemetlenek is. Az viszont biztos, hogy nagyon különböznek az eredeti verziótól

– mondta Lee a kislemezről.

5. Wham!: Last Christmas (furulyás verzió)

Végül jöjjön egy igazi csemege (se nem metal, se nem punk, mégsem maradhat ki), a Wham! klasszikusának furulyás változata! A „shittyfluted” kifejezés (ebben a műfajban érdemes meghallgatni Britney Spears Toxicját vagy a Titanic főcímzenéjét is) már önmagában csodálatos, nagyjából úgy fordítható, hogy szarul elfuvolázva, az eredmény pedig könnyfakasztóan zseniális. Nekünk egyértelműen ez a kedvenc karácsonyra hangolódó opuszunk.

