„Michael Bublé hazánkban is óriási népszerűségnek örvend, több nagy sikerű koncertet adott Budapesten (legutóbb idén februárban lépett fel), 2011-ben megjelent Christmas című albuma pedig világszerte 16 millió példányban talált gazdára. Karácsonyi dalokból álló repertoárja – feldolgozta Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című sikerét és Darlene Love Christmas (Baby Please Come Home) című slágerét, az olyan örökbecsűekről nem is beszélve, mint a Feliz Navidad, az It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, az A Holly Jolly Christmas vagy a White Christmas – pedig azóta is egyre csak bővül.” – olvasható a Bors.hu oldalon.

A Bublé karácsonyi éra pedig idén sem törik meg, bár nem önálló számmal, hanem egy duettel jelentkezett az énekes, aki egy megtisztelő felkérésnek tett eleget. Nem más, mint Cher hívta el, hogy a karácsonyi dalok koronázatlan királya szerepeljen első karácsonyi albumán.

„A Home című dal érdekessége, hogy eredetileg 2005-ben jelent meg és a kanadai sztár egyik legnagyobb slágere” – írja a Bors. Sőt, a Bublé-rajongók azt is tudják, hogy a szerzemény eredetileg nem ünnepi dal, de néhány szövegbeli utalás és újrahangszerelés után már nagyon is azt az érzetet kelti.

A titkos összevető pedig a karácsonyi harang.

Borítókép: Michael Bublé (Forrás: Supplied)