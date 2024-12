A világhírű Szamos marcipán titka után kutattunk

Idén harmincéves hazánk első marcipánokat bemutató múzeuma, a Szamos Marcipán Múzeum, ahol megismerkedhetünk a cukrászat és a marcipánkészítés remekműveivel, végighaladhatunk a magyar cukrászat két nagy alakja, Szamos Mátyás és Szabó Károly műhelyének különböző állomásain. Az emeleten található maga a múzeum, ahol vitrinbe helyezve tekinthetők meg a kiállított alkotások.

A Szamos Marcipán Múzeum kedves marcipán figurái.

A Szamos marcipán világhírű

A marcipánmunkák művészien díszített esküvői tortákat, rajzfilmfigurákat, mesealakokat, világsztárokat, érdekes növényeket és állatokat formáznak. Ahogy felérünk az emeletre, először két világsztárral találkozunk: Diana hercegnő és Michael Jackson mandulamasszából készült másával. Diana súlya 55 kilogramm és 340 óra alatt készült el, a poplegenda marcipánszobra 62 kiló és 336 órán át tartott a megalkotása. A számos kiállított remekmű között megtalálhatjuk a 160 cm magas Országházat is marcipánból. A múzeum kiállítóhelyisége idén nyáron a 30. évfordulóra a vele szemben található cukrászda Klimt-termével bővült, itt állították ki a Puskás Ferenc tiszteletére készült marcipánszobrot.

Kelényi-Kovács Dóra elmondta, hogy a cukrászda és a múzeum 2003-ban nyitotta meg kapuit Szentendrén, és hamarosan a város egyik kedvelt nevezetessége lett.

A látogatók a látványműhelyükben betekintést nyerhetnek az elkészítés módjába, de ki is próbálhatják a marcipán készítését, formázását, a földszinten található boltban pedig megvásárolhatják a Szamos cég termékeit.

Kelényi-Kovács Dóra, a Szamos fejlesztési vezetője új termékeikkel. Fotó: Teknős Miklós



Ahogy Kelényi-Kovács Dórától megtudjuk, a marcipánműhely alapítója, Szamos Mátyás szegény körülmények között nevelkedett, de már fiatalkorában is rajongott az édességekért. Cukrásztanulónak állt az 1930-as években igen jó hírnévnek örvendő Auguszt E. József Krisztina körúton található üzletében, ahol egy dán cukrász is dolgozott. Ő mutatta meg Mátyásnak, hogy kell kézügyességgel és szorgalmas gyakorlással a cukor és mandula keverékével összeállított masszából rózsákat formálni. Az ifjú cukrásztanonc a sok gyakorlásnak, rátermettségének és jó kézügyességének köszönhetően hamar megtanulta, hogyan készítsen csodás rózsaszirmokat. Szamos Mátyás ugyanazzal a lelkesedéssel bővítette apránként cukrászati termékpalettáját, mint amellyel marcipánkreációit is készítette. Az ízletes sütemények és torták a legjobb alapanyagokból, hagyományos receptek szerint készültek, és csokoládémanufaktúrájában is a régi receptek alapján gyártotta a legkiválóbb minőségű bonbonokat.

A titkok, a receptek és az a különleges szenvedély, amellyel Szamos Mátyás megalkotta kreációit, generációról generációra száll a családban. A későbbiekben gyermekei is folytatták a cukrászati tevékenységet, megtanulták a marcipánrózsák tökéletesre csiszolt tudományát. Ma már a harmadik generáció is intenzíven részt vesz a vállalkozás munkájában. Ebből a családi vállalkozásból nőtte ki magát az 1990-es évekre a marcipánmanufaktúra.

A marcipánrózsa exkluzív csomagolásban.

A marcipánrózsa azóta is megmaradt mint cégünk ikonikus terméke, csak kicsit átalakult, modernebb, exkluzív csomagolást kapott – meséli Kelényi-Kovács Dóra. – Egyébként minket sokan csak a marcipán készítésével kötnek össze, pedig napjainkra nagyon széles termékpalettánk alakult ki. Van egy saját gyártóüzemünk Pilisvörösváron, és cukrászdahálózatunk is, ami 22 üzletből áll és 450-500 fő dolgozik a cégnél.

Üzleteinkben a saját készítésű süteményeink mellett desszertjeinket, csokoládéinkat, karácsony tájékán pedig időszaki sláger termékeinket is megvásárolhatják a vendégek. De nemcsak a hazai piacon vagyunk jelen, hiszen exportálunk a világ távoli pontjaira is – tette hozzá a fejlesztési vezető.