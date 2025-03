Izgalmas helynek tartja Magyarországot a filmrendező, aki a Listen-projekttel zenei időkapszulát akart létrehozni + galéria

A Listen. – Zenei utazás a világ körül című új időszaki kiállítás alapját egy zenés dokumentumfilm-sorozat adja, amelyet Garry Bassin amerikai filmrendező és Jamagucsi Tomoko japán színész-producer-író bolygónk sokszínű zenei tradícióiról forgatott. A páros tíz éven keresztül, több mint harminc országban, több mint száz előadóval forgatott filmeket, melyek egészen egyedi látásmódon keresztül mutatják be a Földet és annak zenei kultúráját, sőt sokkal többet is annál. Mert a Listen-tárlat anyaga annyira sokrétű, interaktív és gazdag, hogy akár órákig elbolyonghatunk a kisebb-nagyobb terekben, ahol többek között erdőt és a végtelen rónákat idéző installációkat, használati tárgyakat, eszközöket és hangszereket is láthatunk a buzukitól az afrikai dobon át a kasztanyettáig.

A Listen-tárlaton végtelen rónákat idéző installációt is láthatunk. Fotó: Havran Zoltán

A Listen-sorozatot Magyarországon kezdték el forgatni

Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezetője a tárlatot bemutató keddi sajtóeseményen úgy fogalmazott: – Garry Bassin és Jamagucsi Tomoko Listen-projektje a zenekultúrák nyomában végigfilmezte a világot, és felismerte azt az igazságot, hogy a zenét nem a kultúra részeként, hanem teljes és szerves kultúraként érdemes felfogni. A mostani kiállítás ennek esszenciáját mutatja be.

Horn Márton intézményigazgató arról beszélt, hogy a kiállítás sokban kapcsolódik a Magyar Zene Háza küldetéséhez.

Azt szeretnénk bemutatni, milyen sokszínű a világ zenei kultúrája, mennyire sokfélék vagyunk, és mégis mennyi bennünk a hasonlóság. A tárlat érdekes kísérlet, hiszen nem sokszor készítettek még tárlatot filmsorozatból. Ez a zenés történetmesélés Indiától Iránon át hazánkig, Európa sok más országán és Dél-Amerikán keresztül Alaszkáig tart

– tette hozzá.

Garry Bassin amerikai filmrendező azt emelte ki, hogy a projekttel egyfajta zenei időkapszulát akartak létrehozni bolygónkról. Kifejtette, hogy huszonöt éve dolgozik együtt Jamagucsi Tomokóval, és a Listen-projekt azt mutatja meg, miként közvetítjük a világon mindenütt az emberi érzéseket a zenén keresztül. Felidézte, hogy a Listen-sorozat első részét Magyarországon forgatták. – Nagyon izgalmas hely Magyarország, hiszen Közép-Ázsia és Európa között, a kultúrák kereszteződésében fekszik. Amikor tizenöt éve belekezdtünk, az első három hónapban Budapest volt a bázisunk, innen indulva forgattunk számos országban, ráadásul itt találkoztunk Csoboth Attila operatőrrel, aki velünk dolgozott a projekten.