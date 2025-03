A ROAD csípős választ adott a Tankcsapda-pletykára, ezt üzenték az ellenségeskedő rajongóknak

A Tankcsapda kedd este egy rejtélyes fotót tett közzé közösségi oldalán: a képen Lukács Laci és Fejes Tamás a ROAD zenekar énekesével, Golyán B. Zsolttal, művésznevén Goyával látható egy koncert után. A rajongók rögtön találgatni kezdtek: vajon ő lesz-e Sidlovics Gábor, ismert becenevén egyszerűen csak Sidi utódja a zenekarban? A ROAD azonban új Facebook-bejegyzésben tett pontot a találgatások végére – szúrta ki a haon.hu.

Goya és a Tankcsapda? Reagált az együttes!

A Tankcsapda fotója nagy visszhangot keltett, előbb a rajongók, majd a sajtó körében is. Sokan üdvözölték a lehetőséget, hogy Goya csalakozzon a Tankcsapdához, de bőséggel akadtak aggodalmaskodó üzenetek is az együttes Facebook-oldalán. A ROAD zenekar nem várt sokáig a reakcióval, közleményben reagált a reggeli hírre:

A rendkívül nagy sajtóérdeklődésre való tekintettel sajnálattal közöljük, hogy ezúttal, egyéb privát elfoglaltságaink miatt mi hárman nem jutottunk el egy hozzánk közeli Tankcsapda-koncertre, csak egyedül Goya. Ezért nem szerepelünk most mi közös fotón, csak az énekes-gitáros, művésznevén Goya!

– írja a zenekar a Facebookon közzétett bejegyzésében. „Elnézést, mi magunk is nehezen tudjuk feldolgozni a történteket, de ez van. Megyünk tovább. Reméljük, idén nyáron összefutunk még valahol a „Tankcsapattal”, és csinálunk majd egy olyan közös fotót is, ahol talán mindkét zenekar teljes legénysége látható lesz, sőt, hovatovább… még az is könnyen meglehet, hogy mindeközben alkoholos tartalmú italokat is fogyasztunk, egy öltözőnek nevezett egykori teherautó-konténerben, hangos hahotázások közepette” – tették hozzá.

A bejegyzés további részében, reagálva néhány ellenséges hangnemben megfogalmazott véleményre, külön kiemelték, hogy nem ellenfelek a Tankcsapdával vagy bármilyen más zenekarral, hiszen a céljuk közös: „Szeressétek a magyar zenekarokat és járjatok jó sok magyar zenekar koncertjére! Olyanokra is, amelyekben valódi emberek a színpadon, hangszereken előadva, élőben valamilyen zenét játszanak.

Ne feledjétek! A fő célja az egésznek mindkét oldalról az örömszerzés, a szórakoztatás, a kikapcsolódás, a lazulás. Ugyanúgy a nézőtéren, mint idefent a színpadon! Ez az igazi win-win helyzet!

Mindenki énekel, mindenki táncol, szórakozik, legyen az Tankcsapda- vagy ROAD-koncert, vagy egyszerre mindkettő, vagy valami egészen más!” – írták. A találgatások azután indultak el, hogy Sidi március elején bejelentette, 13 év után külön utakon folytatja a zenélést a népszerű rockbandától, bár a tavaszi turnén még részt vesz, és a május 2-i Budapest Park-koncerten még ő pengeti a gitárhúrokat. A távozás részleteiről itt írtunk korábban.