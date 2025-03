Megvan a Tankcsapda új tagja? A rajongók kiakadtak

Március elején érkezett a hír, hogy a debreceni rockzenekar, a Tankcsapda és gitárosuk, Sidlovics Gábor, Sidi külön utakon folytatják. A zenekar közlése szerint az utóbbi időben egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy eltérően képzelik el a jövőt, ezért közös megegyezéssel Sidi úgy döntött, kilép a csapatból. A Tankcsapda eközben már elindította tavaszi turnéját, amelyen Sidi továbbra is részt vesz, utolsó fellépése pedig a május 2-i Budapest Parkban tartott koncert lesz.

Vele fotózkodott a Tankcsapda

Kedd este Lukács Laciék egy rejtélyes fotót tettek közzé a zenekar Facebook-oldalán, a képen ugyanis Lukács Laci és Fejes Tamás a Road zenekar énekesével és gitárosával, Golyán B. Zsolttal, művésznevén Goyával fotózkodott - vette észre a Haon. A hozzászólások között is megkezdődtek a találgatások, vajon tényleg Goya lesz-e a Tankcsapda harmadik tagja. Többen nemtetszésüket fejezték ki az ötlet hallatán.

„Remélem ez nem egy jelzés… Imádom a tankokat de Goya maradjon roados.”

„Remélem ez a kép csak poén.”

„Remélem nem. A Road eddig tudott rendes koncertet, Lukács meg kb. a negyedik szám után lehetne bárki.”

– olvasható pár komment az üzenet alatt, de természetesen akadtak olyanok is, akik üdvözítőnek találnák Goya érkezését.

Én bírom mindkét zenekart. A Goya baromi jól passzolna hozzátok! Goya+TCS=Telitalálat!

A Tankcsapda hivatalosan nem jelentett még be senkit, így ezek egyelőre csak találgatások. A távozás okairól Sidi is beszélt, a népszerű gitáros egy videóban közölte (a tejes videót lásd cikkünk végén): tisztában van vele, hogy most sokan tele vannak kérdésekkel, mert ezzel ő is így lenne, ha a kedvenc zenekara ilyen bejelentést tenne, ennek ellenére a zenekarhoz hasonlóan ő is arra kér mindenkit, hogy legyenek türelemmel.