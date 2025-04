Hamarosan a mozikban az év egyik legfelkavaróbb filmje

A csúf mostohatestvér (The Ugly Stepsister) a Hamupipőke történetének merész feldolgozása, melyet a csúnya mostohatestvér szemszögéből mesél el az elsőfilmes Emilie Blichfeldt, a komédia és a horror határán mozogva.

Forrás: ADS

A film főszereplője Elvira, aki minden erejével azon van, hogy felvegye a versenyt csodaszép mostohatestvérével.

Ebben a mesebeli királyságban a szépség brutális üzlet, a lány pedig mindenre képes, hogy elnyerje a herceg kegyeit.

A csúf mostohatestvér egy felkavaró történet vérről, verejtékről, elszántságról és aranyról, amik ahhoz kellenek, hogy Elvira legyen a bál szépe.

Ez a film a Hamupipőke igazán meghökkentő újramesélése, ami sokkal közelebb áll az eredeti Grimm-történethez, mint ahhoz, amit hétévesen láttál

– mondta A csúf mostohatestvérről John Nein, a Sundance vezető programigazgatója. Hozzátette: rendkívül kreatív és eredeti, ugyanakkor okos és szatirikus módon nyúl a klasszikus történethez, mely provokatív reflexiót nyújt a kreált szépségről, a testképről és arról, amilyen rutinszerűvé vált ez a mindennapjainkban.

– Megdöbbentő volt számomra, hogy az egyik legkedveltebb mesénkben mennyire megvetették és kigúnyolták ezt a karaktert – még én is! Hamupipőke akartam lenni – mondta Emilie Blichfeldt rendező a film premierjén. Hozzátette:

Reméltem, hogy én vagyok az a lány [Hamupipőke], de legnagyobb megdöbbenésemre rá kellett jönnöm, hogy a csúnya mostohatestvér vagyok, aki tökéletesen testesíti meg a testképemmel és a nőiességemmel kapcsolatos küzdelmeimet. Rájöttem, hogy csak egy Hamupipőke van, és mi, akik azért küzdünk, hogy beleférjünk az üvegcipőbe, mi vagyunk a csúnya mostohatestvér

A korábban rövidfilmeket jegyző Emilie Blichfeldt horrorfilmje norvég–svéd–lengyel–dán koprodukcióban készült, és olyan producerek állnak mögötte, akiknek nevéhez többek közt a Még egy kört mindenkinek (Another Round), A ház, amit Jack épített (The House That Jack Built), a Lány a tűvel (The Girl with the Needle) és Az ártatlanok (The Innocents) kötődik. A horrormese főszereplői Lea Myren, Thea Sofie Loch Naess és Ane Dahl Torp.