Az újvonalas punk és metál egyik legdivatosabb bandája több mint tíz év után újra Budapesten

Az elmúlt másfél évben a punkok és metálosok igencsak kiszorultak a Szigetről, 2014-ben azonban még a szervezők megpróbálták megszólítani ezt a közeget is. Egy napon lépett fel a karcos amerikai punk-rockbanda, az Anti-Flag, az ugyanennek a vonalnak az érzelmesebb képviselője, a Jimmy Eat World, valamint a pop-punkot a metalcore-ral vegyítő A Day To Remember. Utóbbi már akkor is nagy névnek számított, azóta azonban már olyan óriásfesztiválok kiemelt nevei, mint a brit Download és Reading vagy a francia Hellfest. És noha az általuk képviselt stílus itthon is rendkívül népszerű és sorra lépnek fel a sztárbandák az irányzatból, az amerikai formációnak vagy a járvány miatt vagy logisztikai okokból elmaradtak a meghirdetett budapesti koncertjei. Lekopogjuk, de bízunk benne, hogy a következő másfél hétben már nem történik semmi, ami megakadályozhatná őket a visszatérésben.

Az A Day To Remember 2016-ban (Forrás: Wikipédia)

A csapat pedig annak ellenére is katonásan növeli a közönségét, hogy igencsak bátran szembe mernek menni az aktuális trendekkel. Jelenleg, amikor szinte senki nem vásárol már fizikai hanghordozót, a friss lemezüket először kizárólag CD-n és vinylen adták ki, csak hetekkel később debütált a Spotifyon és az egyéb zenemegosztó szolgáltatásokon. Ráadásul, miként a Big Ole Album Vol. 1 címéből kiderül, egyből duplakorongban gondolkoznak, pedig manapság egy előadó örül annak, ha egyetlen száma is jelentősebb figyelmet generál. És mindemellett bátran kísérleteztek, az új számok írása közben a saját bevallásuk szerint olyan előadók hatottak rájuk, mint a Gojira vagy a Coal Chamber, mindez azért is érdekes, mert az eddigi sikereiket annak is köszönhetik, hogy egyszerre tudták megszólítani a Green Day és a Bring Me The Horizon rajongóit – egy még komplexebb hangzásvilággal pedig tovább bővíthetik a közönségüket.

Az eddig pályafutásuk alapján pedig nem szokott csalni a szimatuk: egy platinalemezt, két aranylemezt, egy platina kislemezt és négy arany kislemezt készítettek az évek során, minden albumuk eljutott a Billboard Rock-, Indie- és Alternative-listák élére, a 2016-os Bad Vibrations pedig a Billboard 200-as albumlista második helyéig jutott. A dalaikat pedig világszerte kétmilliárdszor játszották le, és több mint hárommillió lemezt adtak el, így nem kell tartani attól, hogy a kísérletezőkedvük tévútra viszi őket.

Azt pedig, hogy milyen szenvedélyesek és lendületesek koncerteken, az alábbi videó is tökéletesen illusztrálja, de élőben is megtapasztalhatjuk mindezt június 16-án a Barba Negrában.

Borítókép: A Day To Remember (Fotó: Live Nation)