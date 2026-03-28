Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza eltörölné a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, ha hagynánk + videó

Bartók TavaszBartókhúsvételőadásnéphagyomány

A Bartók Tavaszon a zeneszerző öröksége és a húsvéti hagyományok is életre kelnek

Két egymást kiegészítő, mégis egészen különböző hangulatú előadással érkezik a Magyar Állami Népi Együttes a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek programsorozatába. Április elején a Müpa közönsége egyszerre tapasztalhatja meg a néphagyományok kortárs újraértelmezését és a húsvéti ünnepkör mélyebb, spirituális rétegeit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 10:15
Jelenet a Kivirágzott keresztfája című előadásból Fotó: Csibi Szilvia/Müpa
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bartók Tavaszon a Tiszta forrás című összművészeti produkció Bartók Béla szellemi örökségéből indul ki, és azt vizsgálja, miként találkoznak egymással különböző népek zenei és táncos hagyományai. Az április 8-i előadás nemcsak a magyar folklórt idézi meg, hanem tágabb kulturális horizontot nyit: a színpadon a Magyar Állami Népi Együttes mellett a Győri Balett, valamint a Söndörgő is fellép, továbbá olyan elismert művészek, mint Herczku Ágnes vagy Szlama László. Az est rendezője Mihályi Gábor.

Bartók Tavasz
A Kivirágzott keresztfája is érkezik a Bartók Tavaszra. Fotó: Csibi Szilvia/Müpa

Két világ találkozik a Bartók Tavaszon

Néhány nappal korábban, április 5-én egy egészen más hangvételű előadás, a Kivirágzott keresztfája várja a nézőket. 

A táncjáték a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a Kárpát-medence archaikus népszokásait, népdalait és táncait ötvözi az egyházi hagyományokkal.

Az előadás izgalmas zenei szövetét nemcsak szokásénekek, népdalok, vallásos népi dallamok és táncmuzsikák alkotják, hanem a jeles napokhoz kötődő egyházi – római katolikus, református, görögkatolikus vagy görögkeleti – énekek, illetve archaikus népi imádságok is. Utóbbiak többsége a régmúltat, a kereszténység felvétele előtti időket is megidézi.

A szakrális és népi elemek találkozása különleges atmoszférát teremt, amely egyszerre idézi meg a közösségi élményt és az ünnep belső, elmélyültebb dimenzióit.

A hagyomány számunkra nem múlt idő, hanem élő forrás

– fogalmazott Mihályi Gábor.

Mint rámutatott, ezek az előadások arra tesznek kísérletet, hogy megmutassák: a népművészet ma is képes megszólítani a közönséget, miközben hidat képez kultúrák és generációk között.

A két produkció együtt rajzol ki egy átfogó képet: míg a Tiszta forrás a nemzetközi kapcsolódások felől közelít Bartók örökségéhez, addig a Kivirágzott keresztfája a magyar hagyomány és a keresztény ünnepkör mélyebb, spirituális rétegeit tárja fel. A Bartók Tavaszon két külön világ találkozik, amely ugyanabból a gyökérből táplálkozik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
