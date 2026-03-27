Emlékjelet avatnak a Rákos mezei Királydombon

Ünnepélyes emlékjelavatással, csatajátékkal, solymászbemutatóval és íjászattal, valamint hagyományőrző és kézműves programokkal várják a Patrióták az érdeklődőket március 28-án a Rákos mezején, a királydombi családi napon. Országgyűléseink egykori helyszínén Agócs Gergely és a Hollóének is fellép.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 18:13
Királydomb
Különleges eseménynek ad otthont a Rákos mezei Királydomb március 28-án: a Patrióták minden hazafit várnak a királydombi családi napra, amelynek középpontjában a közadakozásból megvalósult, szimbolikus jelentőségű fatornyos emlékjel felavatása áll. A székelyföldi fafaragók által készített alkotás a középkori Rákos mezei országgyűléseknek állít emléket, miközben a Királydomb csúcsán egy hat méter magas nemzeti lobogó is helyet kap.

A rendezvény 14 órakor kezdődik, és már a nyitóprogram is a hagyományok világába kalauzolja a látogatókat: a Hollóének Hungarica régizenei koncertje idézi meg a magyar aranykor hangulatát. A délután folyamán egymást követik a látványos programok, többek között 

csatajáték, lovagi torna bemutató és bábszínház gondoskodik a család minden tagjának szórakozásáról.

A Patrióták emlékjele is biztosítja, hogy a Királydomb ne kopjon ki a nemzeti emlékezetből

A nap csúcspontja 16 órakor érkezik el, amikor sor kerül az emlékjel ünnepélyes felavatására, ahol tárogatón közreműködik Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, érdemes művész. A míves emlékjelet római katolikus szertartás szerint Cseh Zoltán plébános szenteli fel, míg református áldást Szilágyi-Sándor András lelkipásztor mond. Az ünnepségen beszédet mond a rendezvény két fővédnöke, D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere, valamint Szatmáry Kristóf, a Királydomb országgyűlési képviselője. 

Az esemény egyben megemlékezés II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójáról, aki a magyar történelemben utolsóként hívott össze országgyűlést a Rákos mezejére, amely azonban végül Szécsényben valósult meg. 

Az avatást követően sem érnek véget a programok: solymászbemutató, a Hollóének Hungarica újabb fellépése, íjászbemutató következik, végül fáklyásmenet zárja a napot, különleges hangulatot teremtve a tavaszi alkonyban.

A Királydombi Családi Nap a Magyar Patrióták Közösségének egyik legjelentősebb mérföldköve az egyesület 12 éves fennállás során: évek kitartó munkájának eredményeként most emlékjel kerül a Királydombra, arra a történelmi helyszínre, amelyet a sok évszázada élő hagyomány a Rákos mezei országgyűlések központjaként tart számon – közölték a szervezők.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu