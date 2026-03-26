„Röhöghetsz rajtunk, de veled is ugyanez történik” 

Mindnyájan függők vagyunk, legyen az a drog, az alkohol, a cigaretta, a szerencsejáték, a kávé, a mobiltelefon, a pénz, és a sor még hosszan folytatható. Szücs Zoltán saját élményein keresztül mutatja meg a pusztító függőség hatásait Addikt című darabjában, feltárja, hogyan változtatja meg egy káros szenvedély az egész család életét, és milyen nehéz szembenézni vele, amikor már nem lehet tovább hallgatni.

Függőségbe taszítva

A szomorú önvallomásban nevetéssel oldja fel a fájdalmat, és velünk is megláttatja gyarlóságainkat. Segít észrevenni a jeleket, megmutatja, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy a felismerés lehet az első lépés a visszaúton. A darabot már bemutatták nagy sikerrel a Pécsi Nemzeti Színházban, most a Magyar Színház viszi színre Anger Zsolt rendezésében.

Egy rehabilitációs központban vagyunk: bőrkanapé, műanyag székek, zsinórra kötött öngyújtó – szinte tapintható az otthonosság és a sterilitás furcsa, kevert atmoszférája. Felépülők, segítők történeteit ismerjük meg, keserű, traumákkal teli életutakat, melyek feldolgozása a függőségbe taszította őket. Csupa kitörni vágyó ember keresi itt önmagát, s habár életük eseményei, fordulópontjai, szereplői, függőségük eszközei mások, egyvalami biztosan összeköti őket: most a startmezőn vannak, és hosszú, küzdelmes út áll előttük.

A startmezőre ugyanis nagyon könnyen vissza lehet kerülni,

segítség nélkül könnyen alulmaradhatnak a szörnyű démonnal szemben. Az előadás az egyéni sorstragédiákon keresztül önmagunk felé akarja fordítani azt a bizonyos görbe tükröt, hogy a komikus apróságok tragikus felismerésekké válhassanak. Így aki erre az előadásra beül, annak nincs menekvés: kisebb vagy nagyobb mértékben, de lelki számvetést készít, és ezzel az Addikt már el is érte legfontosabb célját.

Anger Zsolt rendezése vagány és emberi, nem sulykol, nem dimenzionál, világos üzeneteket fogalmaz meg hol humoros, hol tragikus formában, mindezt jó arányérzékkel.

A humor releváns szervezőelv, központi szerepet kap a darabban, ugyanakkor nem bagatellizálja el a témát. A bátor nyelvezet, a cicomázatlan díszlet, a neonfények, a széles műfaji skálán mozgó zenék – a Nirvanától Britney Spearsen át Johnny Cashig – harmonikus egységet alkotnak, a világos dramaturgia pedig segíti a könnyű, „generációfüggetlen” befogadást.