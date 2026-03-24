Még a bálna gyomrából is kiszabadult – Elindult a Houdini 100 programsorozat

Filmfesztivál, cirkuszi produkció, szoboravatás és vetélkedő is várja az érdeklődőket a Houdini 100 ünnepi programsorozat részeként.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 19:00
Forrás: Houdini Ház
A budapesti Houdini Ház, együttműködve a Magyar Hollywood Tanáccsal, az Origo Filmstúdióval, a Fővárosi Nagycirkusszal és az Eötvös 10-zel számos rendezvénnyel készül Harry Houdini illuzionista és szabadulóművész halálának 100. évfordulójára – mondta el a budapesti Houdini Múzeum alapítója, David Merlini a rendezvényt bemutató keddi sajtótájékoztatón Budapesten. 

Mint elhangzott, 

számos programot szerveznek az emlékévben, a terveik között szerepel Houdini szobrának felavatása, emlékmű elhelyezése az Origo Filmstúdióban, egy produkció a Fővárosi Nagycirkuszban, valamint egy fiatalokat megszólító filmes pályázat és egy filmfesztivál megrendezése is

 a Magyar Hollywood Tanács segítségével. Kiemelte: reményeik szerint méltó emléket tudnak majd állítani Harry Houdininak, aki nem csupán szabadulóművész volt, hanem valaki, aki újraértelmezte az emberi teljesítőképesség határait. Emlékeztetett arra: egy évszázad telt el azóta, hogy Houdini 1926-ban utoljára meghajolt a közönség előtt. 

A Houdini 100 programsorozat nemcsak egy történelmi alak emlékezete, hanem vállalás egy olyan örökség megóvására, amely mindannyiunké 

– hangsúlyozta David Merlini. 

Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke elmondta: a filmfesztivált október 30–31-én rendezik Houdini 100 – Varázslat címmel. Fiatalok, diákok nevezését várják maximum 25 éves korig, akik okostelefonnal vagy bármilyen egyszerűbb eszközzel készíthetik el maximum 15 perces filmjeiket varázslat témában. A fesztivált az Eötvös 10-ben nyitják meg október 30-án, ezzel párhuzamosan a Fővárosi Nagycirkuszban is lesznek vetítések. A díjátadót október 31-én tartják a nagy ünnepi díszelőadás után a Fővárosi Nagycirkusz porondján – tette hozzá.

Az eseménysorozat leglátványosabb programja a Fővárosi Nagycirkusz, a Houdini Ház, a Trip és David Merlini összefogásából megszülető grandiózus produkció, melynek a Fővárosi Nagycirkusz ad otthont október végén. A show egy világszerte egyedülálló előadás, amely Harry Houdini pályafutásának ívét követi a cirkuszi porondon kezdődő korai évektől a monumentális és lélegzetelállító színházi szabadulásokig. A produkció különlegessége az a „valódi deal”, melynek köszönhetően a nézők nem illúziókat, hanem hús-vér szabadulásokat láthatnak egy cirkuszba álmodott színházi keretműben. A budapesti világpremiert követően a produkció európai turnéra indul.

Harry Houdini 1878-ban Weisz Erik néven született Budapesten. Tizenhét évesen már szabadulómutatványokban próbálta ki magát. Lenyűgözte a nézőket előadásaival, leghíresebb trükkjei közé tartozott a kijutás a hermetikusan lezárt, vízzel megtöltött óriási tejeskannából, de nevezetes volt a betemetett gödörből, valamint a kiszabadulása egy partra vetett bálna gyomrából is. Trükkjeinek titkait nem árulta el, sokat közülük a mai napig nem fejtettek meg. Houdini 1926. október 31-én halt meg.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
