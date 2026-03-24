Még a bálna gyomrából is kiszabadult – Elindult a Houdini 100 programsorozat

A budapesti Houdini Ház, együttműködve a Magyar Hollywood Tanáccsal, az Origo Filmstúdióval, a Fővárosi Nagycirkusszal és az Eötvös 10-zel számos rendezvénnyel készül Harry Houdini illuzionista és szabadulóművész halálának 100. évfordulójára – mondta el a budapesti Houdini Múzeum alapítója, David Merlini a rendezvényt bemutató keddi sajtótájékoztatón Budapesten.

számos programot szerveznek az emlékévben, a terveik között szerepel Houdini szobrának felavatása, emlékmű elhelyezése az Origo Filmstúdióban, egy produkció a Fővárosi Nagycirkuszban, valamint egy fiatalokat megszólító filmes pályázat és egy filmfesztivál megrendezése is

a Magyar Hollywood Tanács segítségével. Kiemelte: reményeik szerint méltó emléket tudnak majd állítani Harry Houdininak, aki nem csupán szabadulóművész volt, hanem valaki, aki újraértelmezte az emberi teljesítőképesség határait. Emlékeztetett arra: egy évszázad telt el azóta, hogy Houdini 1926-ban utoljára meghajolt a közönség előtt.

A Houdini 100 programsorozat nemcsak egy történelmi alak emlékezete, hanem vállalás egy olyan örökség megóvására, amely mindannyiunké

– hangsúlyozta David Merlini.

Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke elmondta: a filmfesztivált október 30–31-én rendezik Houdini 100 – Varázslat címmel. Fiatalok, diákok nevezését várják maximum 25 éves korig, akik okostelefonnal vagy bármilyen egyszerűbb eszközzel készíthetik el maximum 15 perces filmjeiket varázslat témában. A fesztivált az Eötvös 10-ben nyitják meg október 30-án, ezzel párhuzamosan a Fővárosi Nagycirkuszban is lesznek vetítések. A díjátadót október 31-én tartják a nagy ünnepi díszelőadás után a Fővárosi Nagycirkusz porondján – tette hozzá.

Az eseménysorozat leglátványosabb programja a Fővárosi Nagycirkusz, a Houdini Ház, a Trip és David Merlini összefogásából megszülető grandiózus produkció, melynek a Fővárosi Nagycirkusz ad otthont október végén. A show egy világszerte egyedülálló előadás, amely Harry Houdini pályafutásának ívét követi a cirkuszi porondon kezdődő korai évektől a monumentális és lélegzetelállító színházi szabadulásokig. A produkció különlegessége az a „valódi deal”, melynek köszönhetően a nézők nem illúziókat, hanem hús-vér szabadulásokat láthatnak egy cirkuszba álmodott színházi keretműben. A budapesti világpremiert követően a produkció európai turnéra indul.