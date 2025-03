Megszületett a káprázat a Mágus – 1920 musical bemutatóján

A produkció egy varázslatos korszakot mutat be, a Nagy Gatsby-korabeli New Yorkot. Az előadás a magyar származású Harry Houdini és kortársa, a tudós Nikola Tesla emléke előtt is tiszteleg. Szabó Máté rendezői irányítása alatt a Mágus – 1920 – A káprázat születése musical egy felejthetetlen színházi élménnyé vált.

A Mágus – 1920 – A káprázat születése című musicalshow. Fotó: Mirkó István

A Mágus – 1920 – A káprázat születése

Sebestyén Áron, a Fonogram- és Artisjus-díjas zeneszerző egyedi dallamokkal és mély érzelmekkel fokozza a történet erejét. A zenéje magával ragadó, melyet Müller Péter Sziámi dalszövegei még inkább kiemelnek. Mondatai erősítik a a mű mélységét és érzelmi hatását. A látvány és a mozgás varázslata Csörögi Márk koreográfusnak köszönhető. A 24 táncos látványos táncképekkel adja meg az előadás dinamizmusát. Kerényi Virág jelmezei pedig minden egyes karaktert életre keltenek, miközben egy színpompás, varázslatos világot hoznak létre. A musical show-hangulatát csaknem 85 négyzetméter térben elhelyezett LED-fal is erősíti.

Monori Dominik és Bálint Ádám a testvérek, Erik és Tom McCallister szerepében. Forrás: Facebook

A szombati szereposztásban Monori Dominiket láthattuk Erik McCallister szerepében, aki mély átéléssel adta vissza a főszereplő felemelkedésének és küzdelmének történetét abban a korban, amikor még az emberek tiszta szívből tudtak hinni a csodák létezésében.

Szerelme, Eve Gruber szerepében Jenes Kitti remekelt. Bálint Ádám kiválóan játszotta Erik felelős, idősebb testvérét. Kautzky Armand meggyőzően alakította Eve apját, a cirkusz igazgatóját, aki hatalmas jellemfejlődésen megy keresztül a darabban. Pelsőczi László kiválóan jelenítette meg Nikola Tesla sejtelmes világát. Bess Houdini szerepében Ullmann Zsuzsát láthattuk, megjelenése és alakítása lenyűgözte a közönséget.

Bess Houdini szerepében Ullmann Zsuzsa. Forrás: Facebook

Az izgalmas, látványos, megható pillanatok, a lelkünk mélyéig hatoló zenék és dalszövegek, a kiváló színészi játékok, az élettel teli, vérbő táncok és a kort visszaadó, ragyogó jelmezek mind feledhetetlenné teszik a musicalshow-t a közönség számára.



A Mágus – 1920 – A káprázat születése című musicalshow-t a TBG Production és a Brodway Event Kőbánya X. kerület városvezetésének támogatásával koprodukcióban állította színpadra.