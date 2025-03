Életre kel A nagy Gatsby kora a Mágus – 1920 A káprázat születése című musicalben

– Sebestyén Áron azon kevés zeneszerző közé tartozik, akinél ha megkapom a dalt és ő felénekli valami halandzsa nyelven, azonnal megszólal bennem a szöveg – árulta el a dalszerző. – Mintha az ott lenne valahol a levegőben és sikerülne levadászni. Ezt a szülés öröméhez tudom hasonlítani. Van olyan, amikor annyira belefeledkezem, hogy két napig fel sem állok az asztaltól, csak írok. A zene és a szöveg együttműködése ez, persze a történetet is ismerem. A kor is lenyűgöz, már a Tesla-darab kapcsán is sokat foglalkoztam vele. Ebben a darabban a főszereplő egy kitalált figura, de a kor esszenciáját látjuk benne