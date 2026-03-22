ZeneakadémiaCziffra György Fesztiválkoncert

Tíz év után újra Budapestre jön a világ egyik leghíresebb hegedűvirtuóza

Egy évtizednyi várakozás után visszatér hozzánk Leonidas Kavakos, a világhírű görög hegedűművész, aki május 25-én a Zeneakadémia Nagytermében lép fel. A Cziffra Fesztivál egyik legjobban várt eseményén Enrico Pace olasz zongoraművész lesz a partnere. A két muzsikus évtizedes együttműködése a kritikusok szerint a kamarazenélés legmagasabb szintjét képviseli.

Munkatársunktól
2026. 03. 22. 19:51
Fotó: Gregor Hohenberg Forrás: Cziffra Fesztivál / Sony
Legendásan összeszokott páros ad koncertet május 25-én, 19.30-tól a Zeneakadémián Leonidas Kavakos és Enrico Pace személyében. Hangversenyük műsora a XX. századi modernizmusig ível. Az est nyitányaként Wolfgang Amadeus Mozart e-moll hegedű-zongora szonátája csendül fel, ami 

a szerző egyetlen moll hangnemű darabja a műfajban. 

Mozart egyik legszemélyesebb vallomása ez, amelyet édesanyja váratlan halála inspirált.

Leonidas Kavakos, Zürich
Leonidas Kavakos május 25-én koncertezik a Zeneakadémián (Fotó: Grgeor Hohenberg)

E darabot követően Dmitrij Sosztakovics kései, G-dúr szonátája hangzik el. 

A mű keletkezéstörténete egy különös emberi mulasztáshoz kötődik: az orosz komponista elfelejtette időben felköszönteni barátját, a legendás David Ojsztrahot annak 60. születésnapján. Sosztakovics végül ezzel a drámai erejű szonátával kért elnézést a mulasztásért, megalkotva a XX. századi hegedűirodalom egyik alapművét.

A koncert második fele a virtuozitásé, ekkor Schubert h-moll rondója következik majd. A darab bemutatója idején, 1827-ben még értetlenkedést váltott ki túlzottnak tartott technikai nehézségei miatt, ma viszont a repertoár egyik legnépszerűbb és leglátványosabb kihívása. A műsort Igor Sztravinszkij Divertimentója zárja. 

A darab érdekessége, hogy Sztravinszkij saját, A tündér csókja című balettzenéjének anyagát dolgozta át benne.

A mű tisztelgés a régi orosz motívumok és Csajkovszkij dallamvilága előtt, miközben modern energiáival a XX. századi nagyvárosi tündérmesék hangulatát idézi meg.

Kavakos tehetsége már kisgyerekként megmutatkozott

Leonidas Kavakos útja egy kis athéni lakásból a világ legfontosabb koncerttermeiig vezetett. 

Már ötévesen úgy bánt a hegedűvel, mintha az a teste meghosszabbítása lenne.

Karrierje akkor vált nemzetközileg is meghatározóvá, amikor mindössze 24 évesen rögzítette Sibelius Hegedűversenyének eredeti kéziratát. A darab ezen verzióját korábban játszhatatlannak tartották, ám Kavakos felvétele Gramophone-díjat ért. Játékstílusa egyedülálló ötvözete a görög örökségéből fakadó mediterrán temperamentumnak és az amerikai mesterek által megkövetelt pontosságnak.

Enrico Pace (Fotó: Cziffra Fesztivál / Sony - Gian Luca Liverani)

A Grammy-jelölt hegedűs és Enrico Pace zongoraművész szimbiózisát a nemzetközi sajtó gyakran a kamarazenélés Mount Everestjeként definiálja. A Cziffra Fesztivál Világsztárok sorozatának május 25-i estje tehát nem csupán egy koncert, hanem két évtizedes művész barátságának a dokumentációja. A szervezők tájékoztatása szerint csak korlátozott számban vásárolhatók jegyek, amelyekért vélhetően érdemes megharcolni, hiszen a Zeneakadémia ezen az estén újra tanúja lehet annak a technikai és érzelmi tűzijátéknak, amely Kavakos legutóbbi, tíz évvel ezelőtti látogatását is felejthetetlenné tette.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

