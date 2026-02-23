Rendkívüli

Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó

Két életműdíjat is kiosztottak a Cziffra Fesztiválon

Batta András zenetörténész, egyetemi tanár és Boldoczki Sándor zenepedagógus kapta meg idén a Cziffra Fesztivál Életműdíját, a Tehetség díjat pedig Paládi Máté és Szőcs Henrik zongoraművészek vehették át.

2026. 02. 23. 17:09
Boldoczki Sándor, Cziffra Fesztivál Életműdíj Fotó: Felvegi Andrea Forrás: Facebook / Cziffra Fesztivál
Vasárnap este a Zeneakadémián a Bajnokok ligája #classic című koncerttel zárult a Cziffra Fesztivál csaknem kéthetes budapesti programsorozata, amelynek keretében hat helyszínen 16 koncert és két kiállítás valósult meg mintegy hatezer néző részvételével. A záróeseményen adták át a Cziffra György szellemisége előtt tisztelgő fesztivál díjait.

Zeneakadémia
Batta András a Zeneakadémián megrendezett díjátadón Fotó: Felvegi Andrea / Facebook / Cziffra Fesztivál 

A Cziffra Fesztivál Életműdíja évente két személynek adományozható, és olyan zeneművész, pedagógus, kulturális szervező vagy szakember érdemelheti ki, aki több évtizedes munkájával nagyban hozzájárult a magyar kultúra gyarapításához. 

A rangos elismerést idén Batta András zenetörténész, egyetemi tanár, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója és Boldoczki Sándor zenepedagógus vehette át. 

 

Paládi Máté zongoraművész Fotó: Felvegi Andrea / Facebook / Cziffra Fesztivál 

A Cziffra Fesztivál Tehetség díja 32 év alatti, kimagasló egyéni teljesítményt nyújtó művészeknek ítélhető oda. 

Ezt a díjat 2026-ban a kárpátaljai Paládi Máté és Szőcs Henrik zongoraművészek kapták.

A díjazottakról öttagú zsűri döntött, amelynek tagja volt Hambuch Gerda, a MOMkult igazgatója, Dráfi Kálmán zongoraművész, Keller András hegedűművész, Miklósa Erika operaénekes és Balázs János zongoraművész. Az idei fesztiválon olyan művészek léptek fel, mint David Fray zongoraművész, Törőcsik Franciska, Lakatos Mónika, Bogányi Gergely, Boldoczki Gábor, Dresch Mihály, Lackfi János, Balázs János olyan együttesekkel, mint Keller András és a Concerto Budapest, az Anima Musicae Kamarazenekar, a Kállai Vonósnégyes, Sárközy Lajos és zenekara, közreműködött Batta András, Mona Dániel, Bősze Ádám, Becze Szilvia, és Gazsi Norbert bárzongorista.

Szőcs Henrik Fotó: Felvegi Andrea / Facebook / Cziffra Fesztivál 

A gyerekprogramot az Álomzug Társulás és Szegedi Katalin festő- és grafikusművész biztosította, a fiatal tehetségeket bemutató koncerteken pedig Paládi Máté, Rozsonits Ildikó, Dolfin Balázs, Oláh Krisztián, Lugosi Ali és Varga Tivadar állt színpadra. A programok vidéki és külföldi koncertekkel folytatódnak. Május 8-án Balázs János és a Keller Quartet kamaraestjére, május 25-én a Világsztárok a Cziffra Fesztiválon sorozatban Leonidas Kavakos és Enrico Pace hangversenyére várják a közönséget.

Borítókép: Batta András, Boldoczki András és Balázs János (Forrás: Facebook / Cziffra Fesztivál )

