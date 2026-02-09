Batta András: Az álmunk az, hogy egyszer létrejöjjön a Zene Háza „franchise”

– Amikor 2022. január 22-én megnyitott a Magyar Zene Háza, egyszerre határozták meg koncerthelyszínként, interaktív kiállítótérként és zenei ismeretterjesztő központként. Négy év távlatából hogyan látja, beteljesítette-e az intézmény az eredeti elképzeléseket?

Batta András szerint a zenei kultúra mélyebb felfedezésének előszobája szeretne lenni a Magyar Zene Háza (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Zene Háza küldetése komplex

– Egyértelműen beteljesítette a várakozásainkat. Már a 2010-es években, amikor még csak az építészeti pályázatról beszélhettünk, komolyan foglalkoztunk ezzel a hármas – koncertezés, kiállítás, ismeretterjesztés – koncepcióval. Fudzsimoto Szú japán sztárépítész is erre a gondolkodásra tervezte meg az épületet, vagyis a koncepció és a ház együtt született meg. A megnyitáskor Horn Márton intézményvezető kollégámmal együtt nagyon konkrét elképzeléseink voltak arról, hogyan szeretnénk működni, és ezek az alapok azóta is változatlanok. Az egész projekt legszebb része számomra az, hogy ez a három terület nemcsak szorosan összefügg egymással, hanem egymás nélkül nem is létezhet. Az állandó és időszaki kiállítások tematikája erősen hat a koncertezésre, és mindkettő kihat a zenepedagógiára, pontosabban a zenei ismeretterjesztésre. Ami a Magyar Zene Háza igazi egyéniségét adja – és nemzetközi értelemben is egyedivé teszi –, az éppen ez az egymásra épülő gondolkodás. Évente körülbelül egymillió ember lép be a Magyar Zene Házába. Ez akkor is hatalmas szám, ha tudjuk, hogy sokan közülük csak körbenéznek. A látogatók azonban nagy számban részt vesznek a programokon, és sokan vissza is térnek.

A Magyar Zene Háza még csak négyéves, de kicsit olyan érzésem van, mintha már évtizedek óta létezne – annyira beépült a köztudatba. Ebben szerepe van a lokációnak is: a város szívében vagyunk, kulturális kincsek között. Külföldi vendégeknek, a magyar kormány partnereinek gyakran mutatjuk meg a házat mint reprezentatív magyar csodát, és kivétel nélkül nagyra értékelik – függetlenül attól, hogy nyugatról vagy keletről érkeznek.

– A Fudzsimoto Szú által tervezett épület a kezdetektől számos rangos elismerést kapott, 2025-ben pedig a European Museum of the Year Award különdíját már kifejezetten az intézmény tartalmi és közösségi szemléletéért ítélték oda. Mit igazolnak vissza ezek az elismerések?