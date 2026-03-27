Rákóczi 350 – ünnepi programok országszerte és határon túl

Háromszázötven éve, 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, Magyarország vezérlő fejedelme. A Rákóczi-szabadságharc vezetője az egykori Zemplén vármegyei, felvidéki Borsi kastélyában jött a világra, apja I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem, anyja Zrínyi Ilona volt.

Évfordulós rendezvények Budapesten, a Kossuth téren

Ő lett a szabadság fejedelme, a szabadságharcos, aki megtanította a nemzetnek, hogy a magyar függetlenség nem alku tárgya. A hívő ember, akinek belső méltósága ma is mérceként szolgál minden magyar számára.

Cum Deo pro Patria et Libertate!” – „Istennel a hazáért és a szabadságért!

Ez a mottó nemcsak egy hadizászlóra írt jelmondat: Rákóczi hitvallása, élete és végrendelete is – egyetlen mondatba sűrítve.

II. Rákóczi Ferenc születésnapján, március 27-én a Hagyományok Háza kezdeményezésére összesen 26 helyszínen valósulnak meg programok: mind a 19 magyarországi vármegyében, valamint hat határon túli településen (Kassa, Beregszász, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Óbecse).

Az emléknapon a közönség változatos, a néphagyományokhoz és a kuruc korszak emlékezetéhez kapcsolódó programok közül válogathat.

Az érdeklődőket kézműves- és alkotófoglalkozások, táncházak, kiállítások, tárlatvezetések és történelmi séták várják, emellett rendhagyó ének- és zeneórák is segítenek közelebb hozni a korszak hangulatát. A kezdeményezés célja, hogy a közösségi élményen keresztül mutassa meg: II. Rákóczi Ferenc alakja és a kuruc hagyományok ma is élő részei a magyar kulturális emlékezetnek. A Hagyományok Háza programjai ehhez a gazdag örökséghez kínálnak találkozási lehetőséget a Kárpát-medence számos pontján.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója a Rákóczi-emlékév programjainak ismertetésekor, március 2-án. Fotó: Mirkó István

A Rákóczi Szövetség a március 27-i ünnepi programsorozat budapesti helyszínén, a Kossuth téren 11 órától várja az érdeklődőket nagyszabású zenei produkciókkal, rendhagyó történelemórával és táncbemutatóval. Rákóczi születésének 350. évfordulóján megkoszorúzzák a vezérlő fejedelem lovasszobrát is.

A megemlékezésen ünnepi beszédet mond Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A rendezvény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A magyar parlament 2015-ben nyilvánította emléknappá a szabadságharcos erdélyi fejedelem születésnapját.