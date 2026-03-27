Rákóczi 350 – ünnepi programok országszerte és határon túl

Tizenkilenc csonkaországi vármegyében és hat külhoni településen egy napon, szinte egy időben emlékezik meg március 27-én II. Rákóczi Ferenc fejedelem 350. születésnapjáról a Rákóczi Szövetség és a Hagyományok Háza a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvánnyal együttműködve. A nagyszabású kulturális programsorozat felidézi a fejedelem életútját, a szabadságharc eseményeit, a máig élő hagyományokat, hogy a vitézlő fejedelem öröksége és emlékezete tovább erősödjön Kárpát-medence-szerte.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 8:52
Forrás: Hagyományok Háza
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Háromszázötven éve, 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, Magyarország vezérlő fejedelme. A Rákóczi-szabadságharc vezetője az egykori Zemplén vármegyei, felvidéki Borsi kastélyában jött a világra, apja I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem, anyja Zrínyi Ilona volt.

Évfordulós rendezvények Budapesten, a Kossuth téren

Ő lett a szabadság fejedelme, a szabadságharcos, aki megtanította a nemzetnek, hogy a magyar függetlenség nem alku tárgya. A hívő ember, akinek belső méltósága ma is mérceként szolgál minden magyar számára.

Cum Deo pro Patria et Libertate!” – „Istennel a hazáért és a szabadságért!

Ez a mottó nemcsak egy hadizászlóra írt jelmondat: Rákóczi hitvallása, élete és végrendelete is – egyetlen mondatba sűrítve.

II. Rákóczi Ferenc születésnapján, március 27-én a Hagyományok Háza kezdeményezésére összesen 26 helyszínen valósulnak meg programok: mind a 19 magyarországi vármegyében, valamint hat határon túli településen (Kassa, Beregszász, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Óbecse). 

Az emléknapon a közönség változatos, a néphagyományokhoz és a kuruc korszak emlékezetéhez kapcsolódó programok közül válogathat. 

Az érdeklődőket kézműves- és alkotófoglalkozások, táncházak, kiállítások, tárlatvezetések és történelmi séták várják, emellett rendhagyó ének- és zeneórák is segítenek közelebb hozni a korszak hangulatát. A kezdeményezés célja, hogy a közösségi élményen keresztül mutassa meg: II. Rákóczi Ferenc alakja és a kuruc hagyományok ma is élő részei a magyar kulturális emlékezetnek. A Hagyományok Háza programjai ehhez a gazdag örökséghez kínálnak találkozási lehetőséget a Kárpát-medence számos pontján.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója a Rákóczi-emlékév programjainak ismertetésekor, március 2-án. Fotó: Mirkó István

A Rákóczi Szövetség a március 27-i ünnepi programsorozat budapesti helyszínén, a Kossuth téren 11 órától várja az érdeklődőket nagyszabású zenei produkciókkal, rendhagyó történelemórával és táncbemutatóval. Rákóczi születésének 350. évfordulóján megkoszorúzzák a vezérlő fejedelem lovasszobrát is. 

A megemlékezésen ünnepi beszédet mond Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A rendezvény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A magyar parlament 2015-ben nyilvánította emléknappá a szabadságharcos erdélyi fejedelem születésnapját.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabó bence

Átkeretezés

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
