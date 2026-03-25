Színház a csillagos ég alatt: újranyit a Thália Nyárikert

Salföld nem az a hely, ahol rohanni lehet. És talán éppen ezért tökéletes választás egy olyan programsorozat számára, amely a jelenlétről szól. A Thália Nyárikert pedig ilyen. A dombok, a levendulás kertek, a nyári levegő illata és a tücsökciripelés mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amelyben a színház egészen másképp hat.

A Thália Nyárikert idei programja

A Thália Nyárikert nem egyszerűen egy szabadtéri színpad. Sokkal inkább egy élmény, amelyben összeér a gasztronómia, a természet és a kultúra. Egy finom vacsora, halk beszélgetések a kezdés előtt, majd ahogy leszáll az este, és a fények a színpadra irányulnak – valami egészen különleges történik.

A programsorozat legnagyobb erőssége idén is az, hogy minden korosztály számára kínál élményt. A szervezők tudatosan építettek arra, hogy a családok együtt érkezzenek, és mindenki találjon magának kedvencet.

A Thália Nyárikertjében a vasárnapok hagyományosan a gyerekeké

Már június végén, 28-án elindul a szezon a Kippkopp és Tipptopp című előadással, majd sorra érkeznek a jól ismert és szeretett mesék: Bogyó és Babóca – Utazás Álomországba, a Boribon nyaral, vagy éppen a klasszikus vásári hangulatot idéző Vitéz László menyecskét keres. Ezek az előadások nemcsak a gyerekek fantáziáját mozgatják meg, hanem a szülőkben is felébresztik a gyerekkori emlékeket.