Színház a csillagos ég alatt: újranyit a Thália Nyárikert

A Káli-medence egyik legkedvesebb kulturális találkozóhelye, a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központ idén nyáron ismét otthont ad a Thália Színház nyári játszóhelyének.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 15:01
Jelenet az Olympia című darabból Forrás: Thália Színház
Salföld nem az a hely, ahol rohanni lehet. És talán éppen ezért tökéletes választás egy olyan programsorozat számára, amely a jelenlétről szól. A Thália Nyárikert pedig ilyen. A dombok, a levendulás kertek, a nyári levegő illata és a tücsökciripelés mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amelyben a színház egészen másképp hat.

thália
A Thália Nyárikert idei programja

A Thália Nyárikert nem egyszerűen egy szabadtéri színpad. Sokkal inkább egy élmény, amelyben összeér a gasztronómia, a természet és a kultúra. Egy finom vacsora, halk beszélgetések a kezdés előtt, majd ahogy leszáll az este, és a fények a színpadra irányulnak – valami egészen különleges történik.

A programsorozat legnagyobb erőssége idén is az, hogy minden korosztály számára kínál élményt. A szervezők tudatosan építettek arra, hogy a családok együtt érkezzenek, és mindenki találjon magának kedvencet.

A Thália Nyárikertjében a vasárnapok hagyományosan a gyerekeké

Már június végén, 28-án elindul a szezon a Kippkopp és Tipptopp című előadással, majd sorra érkeznek a jól ismert és szeretett mesék: Bogyó és Babóca – Utazás Álomországba, a Boribon nyaral, vagy éppen a klasszikus vásári hangulatot idéző Vitéz László menyecskét keres. Ezek az előadások nemcsak a gyerekek fantáziáját mozgatják meg, hanem a szülőkben is felébresztik a gyerekkori emlékeket.

A nyár során több alkalommal is visszatér Vitéz László figurája, aki generációk óta a magyar bábjáték ikonikus alakja, és aki most is ugyanazzal a játékos, csibészes energiával hódítja meg a közönséget – kicsiket és nagyokat egyaránt, ezúttal Barna Zsombor előadásában. A Rózsaszínház előadásában pedig a Lúdas Matyi és A három kecskegida és a farkas című bábelőadások szórakoztatják a legkisebbeket.

A szombat esték viszont egyértelműen a felnőtt közönségé. A Thália Színház előadásai idén is a repertoár gerincét adják, és a műfaji sokszínűség garantált.

Július 4-én a Bűnözőzsenik fekete komédiája nyitja az esték sorát – egy olyan darab, amely egyszerre szórakoztat és gondolkodtat el, miközben finoman játszik az erkölcs és az abszurditás határán. Ezt követi a Fénytörés, amelynél a mélyebb, mégis humorosabb hangvételével másfajta élményt kínál: egy olyan történetet, amelyben a szereplők belső világa kerül fókuszba.

A nyár közepén a könnyedebb stílus kerül előtérbe az Olympia című vígjátékkal, majd újra sötétebb tónusok következnek a Tengeren című fekete komédiával. Augusztusban a Fehér babák zenés színműve hoz új színt a programba, míg a hónap közepén Szarka Tamás és zenekara koncertje kínál zenei élményt – egy este, amikor a színház helyét a dalok veszik át.

Külön figyelmet érdemel Gubik Petra estje is, Mi van a zsebemben címmel, amely személyes hangvételével és közvetlenségével egészen más típusú találkozást ígér a közönséggel.

A Thália Nyárikert programja szépen követi a nyár ritmusát. A hétvégi struktúra – szombaton felnőtteknek szóló előadás, vasárnap gyerekelőadás – lehetővé teszi, hogy akár egy teljes hétvégét is Salföldön töltsünk. Egy kirándulás a Káli-medencében, egy hosszú ebéd, majd este színház – ritka az ilyen harmonikus program.

Az esőnapok biztosítják, hogy az időjárás se szólhasson bele az élménybe, ami a szabadtéri rendezvényeknél különösen fontos.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu