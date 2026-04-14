Gyerekkori élményeiről is mesél a születésnapos Bodrogi Gyula

A Csukás Meserádióban április 15-én, születésnapján többször is felcsendül Bodrogi Gyula jól ismert hangja. A rádió meglepetéssel is készül Süsü, a sárkány legendás megszólaltatójának: meseolvasók és a rádió ismert hangjai, Gubik Petra és Mikó István – vagyis István bácsi, a Mesepostás – köszöntik a Nemzet Színészét. A jeles nap apropóján exkluzív interjú is készült Bodrogi Gyulával, amelyben születésnapi gyerekkori élményeit osztja meg és megemlékezik Csukás Istvánról is. A beszélgetést a meserádió online felületein is elérhetővé teszi április 15-én.

Léner Péter, a József Attila Színház igazgatója, valamint Esztergályos Cecília, Schnell Ádám, Balázs Péter és Ullmann Mónika színművészek koccintanak 75. születésnapja alkalmából Bodrogi Gyula színművésszel 2009. április 18-án. Fotó: MTI/Beliczay László

Boldog születésnapot kíván Bodrogi Gyulának az M2 Mesetévé is. Április 15-én a Hetedhét kaland című műsorban mesés köszöntésben részesítik, felidézve néhány ikonikus karaktert, amelyeknek ő kölcsönözte hangját. Közülük a legismertebb talán Süsü, a sárkány, amelynek kalandjai – miután az M2 Mesetévé műsorára tűzte – megtekinthetők a Médiaklikken.

Az M5 kulturális csatornán a születésnaphoz kapcsolódva a hét több napján is találkozhatnak a színművésszel. Április 14-én 12.35-től a Dúvad című, 1959-es filmdrámát vetítik. A fekete-fehér alkotás Bodrogi pályájának korai szakaszában készült, amelyben kisebb szerepben, egy fiatal falusi legényt alakít. A születésnapon, április 15-én a 16.30-kor kezdődő Librettóban is megszólal az ünnepelt, majd gondolatait 18.0-kor A Nagyok – Visszaemlékezések című műsorban is megosztja. A sorozat további epizódjaiban – április 17-én és 19-én este – szintén vele találkozhatnak. Április 17-én a Vers mindenkinek adásában József Attila Hazám című versét adja elő.

A Duna World április 15-én 11.15-től tűzi műsorára a Nem válok el! című 1991-es tévéjátékot, amelyben Bodrogi Gyula a főszereplőt, Szőnyi Lóránd írót formálja meg. A történet szerint a férfi nem hajlandó elválni a feleségétől, még akkor sem, amikor kapcsolatuk már teljesen megromlott: az asszony elhagyta, és hallani sem akar a békülésről, hogy hozzámehessen gazdag földbirtokos udvarlójához.

A Duna április 19-én egy klasszikussal köszönti Bodrogi Gyulát: 21.05-től vetíti A koppányi aga testamentuma című, 1967-es tévéfilmet. A török kori történetben a várinas, Jóska szerepében látható; humorral átszőtt alakítása a cselekmény sodrában finoman ellenpontozza a komolyabb pillanatokat.