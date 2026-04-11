Harrison Ford meglepő őszinteséggel vallott betegségéről

Harrison Ford a podcastben nehéz egyetemi éveiről vallott, mint elmondta, súlyos depressziója miatt alig hagyta el a szobáját, vagy ha el is indult az óráira, csak az épület ajtajáig jutott el, és inkább visszafordult.

A 83 éves színész a wisconsini Ripon College-ban tanult, ahol alig mert kimozdulni a szobájából. Saját bevallása szerint az élete kimerült annyiban, hogy felkelt, telefonon pizzát rendelt, majd visszafeküdt, és várta, hogy megérkezzen.

Megettem a pizzát, a csomagolást a sarokba dobtam, és visszaaludtam

− mondta az Indiana Jones-filmek sztárja a podcastben.

Egy váratlan pillanatban jött el a fordulat számára, amikor úgy döntött, hogy beiratkozik egy drámakurzusra, hogy javítson gyenge tanulmányi átlagán. A kurzusnak köszönhetően Ford úgy érezte, hogy megtalálta a helyét.

Azt hiszem, egyszerűen megtaláltam a helyemet közöttük. A történet adott nekem fókuszt, egy lehetőséget arra, hogy elgondolkodjak valamin, és egy csoporttal együtt részese legyek annak. Ez valóban megváltoztatta a világomat és az életemet

− mondta a színész.