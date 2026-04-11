Harrison Ford meglepő őszinteséggel vallott betegségéről

A hollywoodi sztár most először vallott nyilvánosan arról, milyen betegséggel küzdött egyetemi évei alatt. Harrison Ford a Hollywood Reporter podcastjében mesélt súlyos depressziójáról, és arról is, mi mentette meg.

2026. 04. 11. 11:00
Harrison Ford Fotó: Christian Monterrosa/MTI/EPA
Harrison Ford a podcastben nehéz egyetemi éveiről vallott, mint elmondta, súlyos depressziója miatt alig hagyta el a szobáját, vagy ha el is indult az óráira, csak az épület ajtajáig jutott el, és inkább visszafordult. 

Harrison Ford az egyetemi évkönyvben (Forrás: worthpoint.com)

Harrison Ford alig mert kimozdulni

A 83 éves színész a wisconsini Ripon College-ban tanult, ahol alig mert kimozdulni a szobájából. Saját bevallása szerint az élete kimerült annyiban, hogy felkelt, telefonon pizzát rendelt, majd visszafeküdt, és várta, hogy megérkezzen.

Megettem a pizzát, a csomagolást a sarokba dobtam, és visszaaludtam

− mondta az Indiana Jones-filmek sztárja a podcastben. 

Egy váratlan pillanatban jött el a fordulat számára, amikor úgy döntött, hogy beiratkozik egy drámakurzusra, hogy javítson gyenge tanulmányi átlagán. A kurzusnak köszönhetően Ford úgy érezte, hogy megtalálta a helyét. 

Azt hiszem, egyszerűen megtaláltam a helyemet közöttük. A történet adott nekem fókuszt, egy lehetőséget arra, hogy elgondolkodjak valamin, és egy csoporttal együtt részese legyek annak. Ez valóban megváltoztatta a világomat és az életemet

− mondta a színész.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
