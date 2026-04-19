Lemaradt egy sztárfellépő a Plácido Domingóval közös budapesti koncertről

Bár a „Három ikon egy színpadon” című est az év egyik legjobban várt zenei eseménye volt, a trió végül duóvá szűkült az MVM Dome szombat esti gáláján. Stjepan Hauser horvát csellóvirtuóz súlyos sérülése miatt kénytelen volt távol maradni, ám Plácido Domingo és Dimash Qudaibergen így is felejthetetlen élményt nyújtott a magyar közönségnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 17:46
Fotó: Havran Zoltán
Sajnálatos sérülés árnyékolta be a szombat esti zeneünnepet az MVM Dome-ban. A világhírű horvát csellista, Stjepan Hauser – akit a magyar nézők a Virtuózok zsűrijéből is jól ismerhetnek – váratlanul kiesett a fellépők sorából.

Stjepan Hauser nyakmerevítőben jelentkezett be az MVM Dome-ban rendezett koncerten Fotó: Havran Zoltán

A művész állapota a hírek szerint komoly, hiszen az MVM Dome hivatalos tájékoztatása szerint minden idei fellépését lemondani kényszerült, és jelenleg a rehabilitációra koncentrál – adta hírül a Blikk. Hauser nem hagyta üzenet nélkül a budapesti rajongókat: a koncerten levetített videóüzenetében nyakmerevítőben jelent meg, ami megerősítette a találgatásokat a sérülés súlyosságáról.

Meghasad a szívem, hogy ma nem lehetek veletek. De sajnos most nem tudok színpadra lépni. Szeretném azonban elküldeni nektek a szeretetemet. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan még erősebben térek vissza

– fogalmazott a láthatóan megviselt csellista, sok sikert kívánva fellépőtársainak.

A 85 éves Domingo most is elemében volt Fotó: Havran Zoltán

A bejelentés után a spanyol tenorlegenda, Plácido Domingo és a kazah énekes-zenész, Dimash Qudaibergen azonnal kifejezte együttérzését. Hangsúlyozták: az estén barátjuk és kollégájuk mielőbbi felépüléséért is játszanak.
A kényszerű módosítás ellenére a produkció színvonala méltó maradt a „világsztárok találkozása” jelzőhöz. A 60 fős Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében, Pejtsik Péter és Eugene Kohn vezényletével fergeteges zenei élményben részesült a közönség.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
