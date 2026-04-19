Lemaradt egy sztárfellépő a Plácido Domingóval közös budapesti koncertről

Sajnálatos sérülés árnyékolta be a szombat esti zeneünnepet az MVM Dome-ban. A világhírű horvát csellista, Stjepan Hauser – akit a magyar nézők a Virtuózok zsűrijéből is jól ismerhetnek – váratlanul kiesett a fellépők sorából.

Stjepan Hauser nyakmerevítőben jelentkezett be az MVM Dome-ban rendezett koncerten Fotó: Havran Zoltán

A művész állapota a hírek szerint komoly, hiszen az MVM Dome hivatalos tájékoztatása szerint minden idei fellépését lemondani kényszerült, és jelenleg a rehabilitációra koncentrál – adta hírül a Blikk. Hauser nem hagyta üzenet nélkül a budapesti rajongókat: a koncerten levetített videóüzenetében nyakmerevítőben jelent meg, ami megerősítette a találgatásokat a sérülés súlyosságáról.

Meghasad a szívem, hogy ma nem lehetek veletek. De sajnos most nem tudok színpadra lépni. Szeretném azonban elküldeni nektek a szeretetemet. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan még erősebben térek vissza

– fogalmazott a láthatóan megviselt csellista, sok sikert kívánva fellépőtársainak.

A 85 éves Domingo most is elemében volt Fotó: Havran Zoltán

A bejelentés után a spanyol tenorlegenda, Plácido Domingo és a kazah énekes-zenész, Dimash Qudaibergen azonnal kifejezte együttérzését. Hangsúlyozták: az estén barátjuk és kollégájuk mielőbbi felépüléséért is játszanak.

A kényszerű módosítás ellenére a produkció színvonala méltó maradt a „világsztárok találkozása” jelzőhöz. A 60 fős Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében, Pejtsik Péter és Eugene Kohn vezényletével fergeteges zenei élményben részesült a közönség.