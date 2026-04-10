Rangos nemzetközi elismerésre esélyes a Virtuózok: Webby-jelölést kapott a jubileumi évad

Újabb nemzetközi siker kapujában áll Magyarország első és mindmáig egyetlen klasszikus zenei tehetségkutatója, ugyanis hivatalosan is jelölést kapott a 30. Webby Awards-ra. A világ egyik legelismertebb digitális és médiadíjának számító Webby-n a Virtuózok jubileumi, 10. évada két kategóriában is versenybe száll: a szakmai zsűri díjáért, valamint a közönség által odaítélt People’s Voice díjért, ahol a nézők szavazatai dönthetnek a győzelemről.

2026. 04. 10. 7:42
A jelölés nemcsak a Virtuózok készítőinek, hanem a fiatal tehetségeknek és a magyar zenei kultúrának is komoly nemzetközi visszajelzés. A műsor az elmúlt évtizedben olyan platformmá vált, amely a klasszikus zenét új generációkhoz vitte közelebb, és világszerte ismertté tette a magyar tehetséggondozás modelljét.

A Virtuózok is esélyes a világ egyik legelismertebb digitális és médiadíjára. Forrás: Virtuózok

Jubileumi évad világsztár zsűrivel és felejthetetlen pillanatokkal

A tavalyi, 10. évad különösen emlékezetesnek bizonyult. A produkció nemzetközi rangját jól mutatja, hogy a zsűriben az állandó zsűrielnök, Plácido Domingo, mellett olyan világsztárok foglaltak helyet, mint José Carreras, a csellóművsz HAUSER, a kazah énekes szenzációként ismert Dimash Qudaibergen, valamint Veronica Bocelli.

Valódi zenei ünneppé vált, hiszen a világ különböző országaiból érkező fiatal művészek mutathatták meg tehetségüket, miközben a klasszikus zene közérthető és inspiráló formában jutott el a nézőkhöz.

A tizedik évad számunkra mérföldkő volt. Nemcsak azért, mert egy évtizede indult a műsor, hanem azért is, mert olyan világsztárok csatlakoztak hozzánk, akik szintén misszójuknak tekintik a fiatal tehetségek támogatását és hiszik, hogy a Virtuózok generációkat és nemzeteket köt össze a zene által 

– mondta Peller Mariann, a Virtuózok producere. Hozzátette: „A Webby-jelölés azt jelzi, hogy a Virtuózok története és üzenete nemzetközi szinten is megszólítja a közönséget. Ez óriási visszaigazolás a csapatnak, a a támogatóinknak és minden fiatal művésznek, aki valaha színpadra lépett nálunk.”

A Virtuózok sikertörténete: díjak és nemzetközi elismerések

A Virtuózok az elmúlt évtizedben számos rangos hazai és nemzetközi díjat nyert el. A produkció több alkalommal részesült televíziós és kreatívipari elismerésekben, köztük EMMY®-jelölésben is, a sorozat idén már biztosan az International Emmy’s középdöntősei között van. A 10. évad apropóján média- és zenetörténeti pillanatok tanúi lehettek a nézők, hiszen a döntőben Placido Domingo, José Carreras, HAUSER és Dimash előadta a My Way című dalt a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar kíséretében, Eugene Kohn vezényletével. A különleges produkcióból videó is készült, amelynek nézettsége már jóval 10 millió megtekintés fölött jár, emellett pedig néhány hónapja két kategóriában is nyert a Lovie Awardson, mely Európa legrangosabb digitális médiadíja. Ez is bizonyítja, hogy a Virtuózok jelentősége túlmutat egy televíziós produkción: a műsor valódi kulturális missziót teljesít, hiszen a klasszikus zene népszerűsítésével új közönségrétegeket szólít meg, és lehetőséget ad fiatal zenészeknek arra, hogy nemzetközi karriert építsenek.

Most a közönség kezében a döntés

A 30. The Webby Awards közönségszavazása április 16-ig tart, és a Virtuózok csapata arra kéri a nézőket és a zene iránt érdeklődőket, hogy szavazatukkal támogassák a jubileumi évadot.

A közönség mindig is a Virtuózok szíve volt. Most ismét szükségünk van rájuk: egyetlen szavazat is hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar tehetségek története újabb nemzetközi sikert érjen el

– hangsúlyozta Peller Mariann.

A Webby-díj megszerzése nemcsak a műsor alkotóinak, hanem a magyar zenei életnek is jelentős elismerést jelentene. A Virtuózok bebizonyította, hogy a klasszikus zene iránti szenvedély képes határokat átlépni, generációkat összekötni, és világszerte inspirációt adni. A készítők bíznak abban, hogy a jubileumi évad sikere most egy újabb nemzetközi győzelemmel teljesedhet ki.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
