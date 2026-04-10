Rangos nemzetközi elismerésre esélyes a Virtuózok: Webby-jelölést kapott a jubileumi évad

A jelölés nemcsak a Virtuózok készítőinek, hanem a fiatal tehetségeknek és a magyar zenei kultúrának is komoly nemzetközi visszajelzés. A műsor az elmúlt évtizedben olyan platformmá vált, amely a klasszikus zenét új generációkhoz vitte közelebb, és világszerte ismertté tette a magyar tehetséggondozás modelljét.

Jubileumi évad világsztár zsűrivel és felejthetetlen pillanatokkal

A tavalyi, 10. évad különösen emlékezetesnek bizonyult. A produkció nemzetközi rangját jól mutatja, hogy a zsűriben az állandó zsűrielnök, Plácido Domingo, mellett olyan világsztárok foglaltak helyet, mint José Carreras, a csellóművsz HAUSER, a kazah énekes szenzációként ismert Dimash Qudaibergen, valamint Veronica Bocelli.

Valódi zenei ünneppé vált, hiszen a világ különböző országaiból érkező fiatal művészek mutathatták meg tehetségüket, miközben a klasszikus zene közérthető és inspiráló formában jutott el a nézőkhöz.

A tizedik évad számunkra mérföldkő volt. Nemcsak azért, mert egy évtizede indult a műsor, hanem azért is, mert olyan világsztárok csatlakoztak hozzánk, akik szintén misszójuknak tekintik a fiatal tehetségek támogatását és hiszik, hogy a Virtuózok generációkat és nemzeteket köt össze a zene által

– mondta Peller Mariann, a Virtuózok producere. Hozzátette: „A Webby-jelölés azt jelzi, hogy a Virtuózok története és üzenete nemzetközi szinten is megszólítja a közönséget. Ez óriási visszaigazolás a csapatnak, a a támogatóinknak és minden fiatal művésznek, aki valaha színpadra lépett nálunk.”

A Virtuózok sikertörténete: díjak és nemzetközi elismerések

A Virtuózok az elmúlt évtizedben számos rangos hazai és nemzetközi díjat nyert el. A produkció több alkalommal részesült televíziós és kreatívipari elismerésekben, köztük EMMY®-jelölésben is, a sorozat idén már biztosan az International Emmy’s középdöntősei között van. A 10. évad apropóján média- és zenetörténeti pillanatok tanúi lehettek a nézők, hiszen a döntőben Placido Domingo, José Carreras, HAUSER és Dimash előadta a My Way című dalt a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar kíséretében, Eugene Kohn vezényletével. A különleges produkcióból videó is készült, amelynek nézettsége már jóval 10 millió megtekintés fölött jár, emellett pedig néhány hónapja két kategóriában is nyert a Lovie Awardson, mely Európa legrangosabb digitális médiadíja. Ez is bizonyítja, hogy a Virtuózok jelentősége túlmutat egy televíziós produkción: a műsor valódi kulturális missziót teljesít, hiszen a klasszikus zene népszerűsítésével új közönségrétegeket szólít meg, és lehetőséget ad fiatal zenészeknek arra, hogy nemzetközi karriert építsenek.