Monumentális mű jelent meg a Szépművészeti Múzeum németalföldi tájképeiről

Egy szakkatalógus megjelenése minden múzeumnak ünnep, éppen ezért nem meglepő, mily sokan voltak kíváncsiak pénteken a Szépművészeti Múzeum Régi Képtára új szakkatalógusainak, a Dutch and Flemish Landscapes 1600–1800/Holland és flamand tájképek 1600–1800 bemutatójára. A két vaskos, angol és magyar leírásokat egyaránt tartalmazó kötetet a képtár egykori vezetője, a holland király által lovaggá ütött Ember Ildikó művészettörténész, a németalföldi mesterek hazai kutatója jegyzi.
Ember Ildikó műve egy nagy ívű összegzőmunka eredménye, ami büszkeséggel töltheti el a laikusabb közönséget is, nem csak a kutatókat, hiszen rávilágít arra, hogy
ez a gazdag magyar gyűjteményi egység jelentőségében és művészi színvonalában is világszintű.
Ráadásul mind a két, több száz oldalas könyv olvasmányosnak is számít, hiszen kitér a művek magyarországi gyűjtéstörténetére, állapotára, valamint a festmények szimbolikájára is. A művészettörténeti összefüggések feltárásával mindemellett átfogó képet ad a flamand és holland tájképfestészet XVII–XVIII. századi fejlődéséről is.
A kiemelkedő mesterek, például az idősebbik Jan Brueghel, Wildens, Van Goyen, Jacob van Ruisdael vagy Aelbert Cuyp, illetve Philips Wouwerman művei mellett számos úgynevezett kis mester is szerepel a két kötetben, ugyanakkor néhány ritkaságnak tekinthető darab is megtalálható. A képek ráadásul külön oldalakon, magas minőségben vannak reprodukálva, és sok esetben a hátoldalak is megjelennek.
Harminc festményt ráadásul kimondottan e szakkatalógus-folyam kedvéért restauráltak.
Felfedezések restaurálás közben
A Tátrai Júliával, a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának vezetőjével, illetve László Zsófia művészettörténésszel közösen tartott, vetített képes bemutatón a témát a legmélyebb rétegekig ismerő szakértők elmondták, hogy különleges felfedezéseket is eredményezett a két kötet összeállítása.
Megtörtént, hogy egyes művek pontos keletkezési idejét is a munka közben sikerült megállapítani,
ugyanakkor a restaurálási folyamatok is sok esetben felfedték egyes művek valódi múltját. Ember Ildikó jelezte, hogy bizonyos festményeket röntgen fluoreszcencia-spektroszkópiával is megvizsgáltak, aminek következtében a legmélyebbre lehetett ásni egy adott mű keletkezéstörténetében.
