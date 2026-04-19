ember ildikórégi képtárjan brueghel

Monumentális mű jelent meg a Szépművészeti Múzeum németalföldi tájképeiről

Telt ház előtt mutatták be a Szépművészeti Múzeum Schickedanz-termében Ember Ildikó művészettörténész hatalmas, kétkötetes új művét. A Holland és flamand tájképek 1600–1800 szakkatalógus a múzeum gyűjteményében található 231 darab, XVII–XVIII. századi németalföldi tájképremek tudományos feldolgozását teszi közzé. A két kötet nem csak a kutatóknak szól.

Balázs D. Attila
2026. 04. 19. 20:31
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy szakkatalógus megjelenése minden múzeumnak ünnep, éppen ezért nem meglepő, mily sokan voltak kíváncsiak pénteken a Szépművészeti Múzeum Régi Képtára új szakkatalógusainak, a Dutch and Flemish Landscapes 1600–1800/Holland és flamand tájképek 1600–1800 bemutatójára. A két vaskos, angol és magyar leírásokat egyaránt tartalmazó kötetet a képtár egykori vezetője, a holland király által lovaggá ütött Ember Ildikó művészettörténész, a németalföldi mesterek hazai kutatója jegyzi.

könyv
Ember Ildikó kétkötetes Dutch and Flemish Landscapes 1600–1800/Holland és flamand tájképek 1600–1800 című könyve Fotó: Ladóczki Balázs

Ember Ildikó műve egy nagy ívű összegzőmunka eredménye, ami büszkeséggel töltheti el a laikusabb közönséget is, nem csak a kutatókat, hiszen rávilágít arra, hogy 

ez a gazdag magyar gyűjteményi egység jelentőségé­ben és művészi színvonalában is világszintű. 

Ráadásul mind a két, több száz oldalas könyv olvasmányosnak is számít, hiszen kitér a művek magyarországi gyűjtéstörténetére, állapotára, valamint a festmények szimbolikájára is. A művészettörténeti összefüggések feltárásával mindemellett átfogó képet ad a flamand és holland tájképfestészet XVII–XVIII. századi fejlődéséről is.
A kiemelkedő mesterek, például az idősebbik Jan Brueghel, Wildens, Van Goyen, Jacob van Ruisdael vagy Aelbert Cuyp, illetve Philips Wouwerman művei mellett számos úgynevezett kis mester is szerepel a két kötetben, ugyanakkor néhány ritkaságnak tekinthető darab is megtalálható. A képek ráadásul külön oldalakon, magas minőségben vannak reprodukálva, és sok esetben a hátoldalak is megjelennek. 

Harminc festményt ráadásul kimondottan e szakkatalógus-folyam kedvéért restauráltak.

Szépművészetis könyvbemutató
László Zsófia, Ember Ildikó és Tátrai Júlia a kettős kötetbemutatón Fotó: Ladóczki Balázs

Felfedezések restaurálás közben

A Tátrai Júliával, a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának vezetőjével, illetve László Zsófia művészettörténésszel közösen tartott, vetített képes bemutatón a témát a legmélyebb rétegekig ismerő szakértők elmondták, hogy különleges felfedezéseket is eredményezett a két kötet összeállítása. 

Megtörtént, hogy egyes művek pontos keletkezési idejét is a munka közben sikerült megállapítani, 

ugyanakkor a restaurálási folyamatok is sok esetben felfedték egyes művek valódi múltját. Ember Ildikó jelezte, hogy bizonyos festményeket röntgen fluoreszcencia-spektroszkópiával is megvizsgáltak, aminek következtében a legmélyebbre lehetett ásni egy adott mű keletkezéstörténetében.

Hasonlóság a magyar Alfölddel
 

E két kötet ráébreszt bennünket arra is, hogy a magyar arisztokrácia és polgárság miért is szerethetett bele ezekbe a flamand és holland remekekbe. Erre pedig a legegyértelműbb válasz talán a németalföldi tájnak a mi Alföldünkhöz való hasonlósága. E két kötet most pedig egy újabb kapcsot alkotott a távoli Hollandiával, amely Ember Ildikó munkája és a Szépművészeti gyűjteménye révén így még közelebb került a szívünkhöz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
