Lapunk megszólalásra késztette az új tudományos minisztert: Krauszékkal mindenképp szerződést bontanak

Fotó: Máthé Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

A miniszter arról is beszámolt, hogy megkezdte az egyeztetéseket a hazai tudományos élet szereplőivel. Találkozott többek között a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével, valamint a következő napokban a kutatóhálózat főigazgatóival és szakmai érdekképviseletekkel is tárgyalásokat folytat.

A Facebook-poszt megjelenése előtt másfél órával küldtünk kérdéseket Tanács Zoltánnak az alapítvánnyal kapcsolatban. Azt szerettük volna megtudni, hogy kiküldték-e már írásban Krausz Ferencék számára a szerződést felbontásáról a hivatalos dokumentumot, illetve hogy mi a határideje a már kifizetett 22 milliárd forintnyi támogatás visszafizetésének. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Mint ismert, pénteken Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be: a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kérték.