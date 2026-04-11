Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Márai Sándor Művelődési HázLovász Irénéletműkoncert

Költészet az emberiség anyanyelve – ünnep és számvetés Lovász Irénnel

A Márai Sándor Művelődési Házban rendezik meg ma délután a Költészet az emberiség anyanyelve című ünnepi műsort, ahol Lovász Irén egy különleges zenei és irodalmi utazásra hívja a közönséget. A műsor a magyar költészet napjának tiszteletéről szól, fejet hajtva nemcsak József Attila, hanem Márai Sándor születésnapja és életműve előtt is. A magyar költészet gyöngyszemeit fogja egy olyan füzérbe, amelynek darabjai kitüntető helyen megjelentek saját életművében. A verseken, dalokon keresztül Lovász Irén, aki szintén épp e napon ünnepli születésnapját, saját énekesi, zenei, alkotói és kutatói pályája természetes ívét is megrajzolja. Az ünnepelttel beszélgettünk.

Bényei Adrienn
2026. 04. 11. 6:45
A műsor a magyar költészet napjának tiszteletéről szól Fotó: Posztós János, Müpa
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorsszerű egybeesés, hogy Lovász Irén ugyanazon a napon született, mint József Attila és Márai Sándor. A Kossuth-díjas magyar előadóművész, népdalénekes, a néprajztudomány kandidátusa, érdemes művész, egyetemi kutatóprofesszor ma este a magyar líra nagy ívét felrajzolva mutatja meg a költészet időtlen erejét. Az est alapgondolata szerint a költészet nem pusztán irodalmi forma, hanem az emberi létezés egyik legősibb és legmélyebb kifejezési módja, amely már a kezdetektől fogva összeköti az embert önmagával, közösségével és a transzcendens világgal. 

Lovász Irén
Lovász Irén egy különleges zenei és irodalmi utazásra hívja a közönséget. Fotó: Füle Tamás

Lovász Irén egy napon született József Attilával 

– Hároméves voltam, amikor a költészet napja lett a születésnapom – idézi fel a művész beszélgetésünk elején. Akkor még nem sejtette, hogy ez a különös egybeesés egész életét meghatározza majd. Első színpadi élménye is a költészethez kötődik, egy falusi közösségi alkalmon mondott verset kisgyermekként. – Mindenki boldog volt, megtapsoltak, ez volt az első élményem a színpadon, a kultúrház világot jelentő deszkáin – emlékezik. Ez korán kijelölte az útját: gyerekként megérezte, hogy verset mondani, énekelni másoknak öröm, és örömet lehet vele szerezni. A későbbi tanulmányok, mesterek és élmények ezt a belső indíttatást mélyítették tovább. Gimnáziumi magyartanára, Kószó Rózsa indította el az úton, amely végül a József Attila Tudományegyetemre vezette, ahol Ilia Mihály irodalomtörténész lett a mestere. 

Minden születésnapunkon vittem Attilának virágot, öt éven keresztül – meséli, majd beavat abba, hogy a költészethez való viszonya nem pusztán irodalmi, hanem létélmény. József Attila A Dunánál című versének sorai: „már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen” – egész gondolkodását meghatározták.

 – Ez lett a küldetésem irányítója, hogy a „száz ezer ős” hagyományával foglalkozzam – fogalmaz. Ez a felismerés vezette el a néprajzhoz is, amelyben végül doktori fokozatot szerzett. 

A ma esti műsor ennek a belső útnak is a lenyomata. Nem kronologikus irodalomtörténeti áttekintés, hanem élő, személyes szövet, amelyben a költészet és a zene egymást áthatva jelenik meg. 

Nem lesz benne semmi erőltetett, semmi mesterkélt. Egyszerűen az életművem meghatározó, legszebb darabjait fűzöm egy füzérbe. Nem készítettem még a költészet napján ilyen műsort, mert nem éreztem illendőnek, hogy felsorakozzak József Attila és Márai Sándor mögé. Mostanra talán már nem veszi szerénytelenségnek a világ, ha nyilvánosságra hozom, hogy én is e napon születtem

– hangsúlyozza a művész. 

A magyar ősköltészet világából indul ma. A Csodaszarvas-ének – amelyet Lovász Irén Kórógyon gyűjtött – nyitja meg a műsort, majd az archaikus népköltészet metaforikus, szinte szürreális képei következnek. – A magyar népköltészet képei a magas költészettel egyenértékűek. A „szivárvány havasán”, a „fellegajtó nyitogató” mind olyan képek, amelyek archaikus gondolkodásmódot tükröznek. E gondolat vezet a műsor címéhez is – teszi hozzá. Az előadás következő állomása az Ómagyar Mária-siralom, majd a középkori és reneszánsz költészet világa. Balassi Bálint énekelt versei a Szerelmes virág című lemez zenészeinek közreműködésével hangzanak el, korhű hangszerelésben. A barokk és a későbbi korszakok után a XX. század költészetét József Attila, Márai Sándor és Weöres Sándor művei képviselik. Külön hangsúlyt kap Weöres Sándor Ének a határtalanról című verse, amely Lovász Irén egyik meghatározó előadói darabja. Saját dalai és szövegei is megszólalnak, különösen a Gyógyító hangok koncepciójához kapcsolódva. – A költészet végigkíséri az ember életét a bölcsőtől a halálig. Átsegít az élet nagy fordulóin – hangsúlyozza. A koncert egyik legizgalmasabb rétege a kortárs költészet jelenléte. A Platon Karataev zenekar és Balla Gergely dalai szerves részei a koncepciónak. – Olyan mélységes és magas spirituális tartalmakat hoznak, amelyek méltók arra, hogy ebben a nagy ívben helyet kapjanak. A generációk közötti együttműködés számomra különösen fontos. Ez mutatja, hogy ami érték és örök, az kortalan – fogalmaz. 

Lovász Irén pályájában a költészet, a zene és a tudományos kutatás egységet alkot. Saját megfogalmazása szerint olykor úgy érzi: „ők fogják ceruzámat” – azaz a hagyomány, az ősök tapasztalata szólal meg rajta keresztül. Ez a szemlélet hatja át egész életművét, amelyben a népzene, az archaikus költészet és a modern megszólalások egyaránt helyet kapnak.

A mostani koncert nemcsak ünnep, hanem számvetés is. Egy olyan művész vallomása, aki hosszú évtizedek távlatából tekint vissza pályájára, és közben újra és újra megerősíti: – A költészet arra való, hogy elmondja azt, amit nem tudunk hétköznapi nyelven kimondani. Éppen ezért képes arra is, hogy gyógyítson, erőt adjon és átsegítsen bennünket az élet minden határhelyzetén.

Fotó: Müpa/Posztós János

A koncert közreműködői:
Lovász Irén – ének
Horváth Kornél  – ütőhangszerek
Mizsei Zoltán – ének, billentyű
Szabó Zsolt – viola da gamba, fidula
Győri István – reneszánsz lant, barokk gitár
Ágoston Béla – furulya, szaxofon, duda, fujara
Lantos Zoltán – hegedű
Balla Gergely – gitár, ének
Czakó-Kuraly Sebestyén – gitár, ének
 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu