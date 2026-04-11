Költészet az emberiség anyanyelve – ünnep és számvetés Lovász Irénnel

Sorsszerű egybeesés, hogy Lovász Irén ugyanazon a napon született, mint József Attila és Márai Sándor. A Kossuth-díjas magyar előadóművész, népdalénekes, a néprajztudomány kandidátusa, érdemes művész, egyetemi kutatóprofesszor ma este a magyar líra nagy ívét felrajzolva mutatja meg a költészet időtlen erejét. Az est alapgondolata szerint a költészet nem pusztán irodalmi forma, hanem az emberi létezés egyik legősibb és legmélyebb kifejezési módja, amely már a kezdetektől fogva összeköti az embert önmagával, közösségével és a transzcendens világgal.

Lovász Irén egy különleges zenei és irodalmi utazásra hívja a közönséget.

– Hároméves voltam, amikor a költészet napja lett a születésnapom – idézi fel a művész beszélgetésünk elején. Akkor még nem sejtette, hogy ez a különös egybeesés egész életét meghatározza majd. Első színpadi élménye is a költészethez kötődik, egy falusi közösségi alkalmon mondott verset kisgyermekként. – Mindenki boldog volt, megtapsoltak, ez volt az első élményem a színpadon, a kultúrház világot jelentő deszkáin – emlékezik. Ez korán kijelölte az útját: gyerekként megérezte, hogy verset mondani, énekelni másoknak öröm, és örömet lehet vele szerezni. A későbbi tanulmányok, mesterek és élmények ezt a belső indíttatást mélyítették tovább. Gimnáziumi magyartanára, Kószó Rózsa indította el az úton, amely végül a József Attila Tudományegyetemre vezette, ahol Ilia Mihály irodalomtörténész lett a mestere.

Minden születésnapunkon vittem Attilának virágot, öt éven keresztül – meséli, majd beavat abba, hogy a költészethez való viszonya nem pusztán irodalmi, hanem létélmény. József Attila A Dunánál című versének sorai: „már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen” – egész gondolkodását meghatározták.

– Ez lett a küldetésem irányítója, hogy a „száz ezer ős” hagyományával foglalkozzam – fogalmaz. Ez a felismerés vezette el a néprajzhoz is, amelyben végül doktori fokozatot szerzett.

A ma esti műsor ennek a belső útnak is a lenyomata. Nem kronologikus irodalomtörténeti áttekintés, hanem élő, személyes szövet, amelyben a költészet és a zene egymást áthatva jelenik meg.

Nem lesz benne semmi erőltetett, semmi mesterkélt. Egyszerűen az életművem meghatározó, legszebb darabjait fűzöm egy füzérbe. Nem készítettem még a költészet napján ilyen műsort, mert nem éreztem illendőnek, hogy felsorakozzak József Attila és Márai Sándor mögé. Mostanra talán már nem veszi szerénytelenségnek a világ, ha nyilvánosságra hozom, hogy én is e napon születtem

– hangsúlyozza a művész.