margitszigeti színházprogramelton john

Élő szimfonikus zenekarral csendülnek fel Elton John klasszikusai a Margitszigeti Színházban

Különleges, érzelmekkel teli nyárestével készül a Margitszigeti Színház a családoknak: május 30-án a legendás Walt Disney alkotás, Az oroszlánkirály filmkoncert kiváló gyereknapi program lehet, mely minden érzéket megmozgat. Az ikonikus filmet óriáskivetítőn, a csillagos ég alatt élvezheti a közönség, ahol a szavannákat idéző szellő borzongat, az Oscar- és Grammy-díjas Elton John felejthetetlen dalait és Lebo M legendás kórusait pedig élőben a Danubia Zenekar kíséri, Stefan Geiger vezényletével. A Margitszigeti Színház egész napos gyereknapi programjának megkoronázása Szimba királlyá válásának története.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 14:06
Szimba legendás története generációkat köt össze: a barátságról, a bátorságról és a felnőtté válásról szóló mese még erőteljesebben hat, amikor a film ikonikus zenéje élő szimfonikus hangzásban csendül fel. Az Oscar- és Grammy-díjas Elton John felejthetetlen dalai és Lebo M legendás kórusai a nyári ég alatt kelnek új életre. Az afrikai szavanna története – Mufasa öröksége, Zordon árulása, valamint Timon és Pumbaa barátsága – most egy varázslatos audiovizuális élményben tárul a közönség elé. A Margitszigeti Színházban felcsendülő 90 perces filmkoncert tökéletes gyereknapi program: látványos, megható és felejthetetlen közös élmény az egész család számára.

Margitszigeti Színház
A Walt Disney Animációs és Concerts Stúdiójának Az oroszlánkirály című filmje az afrikai szavannára kalauzol el minket (Forrás: Margitszigeti Színház)

Az esti filmkoncert előtt kalandos gyereknapi programok várják a családokat a Margitszigeti Színházban

A Margitszigeti Színház május 30-án, szombaton délelőtt – már hagyományosan – gyereknapi eseménnyel készül, melyre várja a kicsiket és nagyokat. A nap során a természetvédelem, környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal.

A programot egy vidám, interaktív koncert nyitja majd, ahol a legkisebbek is együtt énekelhetnek és játszhatnak. A délelőtt során izgalmas ismeretterjesztő előadásokkal fedezhetik fel a látogatók a természet csodáit: szó lesz a szavannák különleges állatairól, valamint a természetvédelem fontosságáról is – játékos, gyerekbarát formában. Különleges programként érkezik majd Budakeszi Vadasparkból Farkas Ádám, aki Otthonunk kicsiny hősei címmel tart majd interaktív állatbemutatót. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

