Élő szimfonikus zenekarral csendülnek fel Elton John klasszikusai a Margitszigeti Színházban

Szimba legendás története generációkat köt össze: a barátságról, a bátorságról és a felnőtté válásról szóló mese még erőteljesebben hat, amikor a film ikonikus zenéje élő szimfonikus hangzásban csendül fel. Az Oscar- és Grammy-díjas Elton John felejthetetlen dalai és Lebo M legendás kórusai a nyári ég alatt kelnek új életre. Az afrikai szavanna története – Mufasa öröksége, Zordon árulása, valamint Timon és Pumbaa barátsága – most egy varázslatos audiovizuális élményben tárul a közönség elé. A Margitszigeti Színházban felcsendülő 90 perces filmkoncert tökéletes gyereknapi program: látványos, megható és felejthetetlen közös élmény az egész család számára.

A Walt Disney Animációs és Concerts Stúdiójának Az oroszlánkirály című filmje az afrikai szavannára kalauzol el minket (Forrás: Margitszigeti Színház)

Az esti filmkoncert előtt kalandos gyereknapi programok várják a családokat a Margitszigeti Színházban

A Margitszigeti Színház május 30-án, szombaton délelőtt – már hagyományosan – gyereknapi eseménnyel készül, melyre várja a kicsiket és nagyokat. A nap során a természetvédelem, környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal.

A programot egy vidám, interaktív koncert nyitja majd, ahol a legkisebbek is együtt énekelhetnek és játszhatnak. A délelőtt során izgalmas ismeretterjesztő előadásokkal fedezhetik fel a látogatók a természet csodáit: szó lesz a szavannák különleges állatairól, valamint a természetvédelem fontosságáról is – játékos, gyerekbarát formában. Különleges programként érkezik majd Budakeszi Vadasparkból Farkas Ádám, aki Otthonunk kicsiny hősei címmel tart majd interaktív állatbemutatót.

A további programok a színház weboldalán.