Sziget 2026: bemutatták a 0. nap sztárjait + videó

Ami a sztárfellépőknél is fontosabb: vissza a gyökerekhez

„Az a célunk, hogy egy mindenki számára vonzó és szerethető, unikális fesztivált szervezzünk, ami a világon mindenütt egyértelműen bakancslistás eseménynek számít. Szerencsére a Szigetet még mindig a top 10 nemzetközi fesztivál között jegyzik, de ez már nem feltétlenül elég a stabil működéshez, arra kell törekednünk, hogy amiben csak tudunk, a legjobbak legyünk és ne csak egy a legjobbak között” – tette hozzá.

A Sziget ereje mindig abban állt, hogy többet adott pár népszerű sztárfellépőnél. Fotó: Bach Máté

Az elmúlt években a Sziget részben elveszítette saját karakterét, mivel a londoni központú Superstruct Entertainment portfóliójában a fesztivál programstruktúrája egyre inkább hasonult más nemzetközi rendezvényekhez: a headliner-központú modell ugyan működhet helyi piacokra építő eseményeknél, de kevésbé illeszkedett a Sziget sajátos, nemzetközi és budapesti identitásához.

A tartalom bizonyos értelemben kiüresedett: a plakátnevek fontosabbá váltak, mint maga az élmény. Márpedig a Sziget ereje mindig abban állt, hogy többet adott egy koncertsorozatnál – egy ideiglenes várost, kulturális kavalkádot, különleges atmoszférát.

Most ezt akarják visszaépíteni, aminek több eleme is lesz: több magyar előadó kap hangsúlyt, új nagyszínpad indul hazai produkcióknak a Budapest Park közreműködésével, megújulnak a tematikus negyedek, bővülnek a pihenőzónák, a kulturális programok (erre idén 50 százalékkal többet költenek a szervezők), a gasztronómiai kínálat (újdonság például, hogy 18 óra előtt minden ital 10 százalékkal olcsóbb lesz) és a városi kapcsolódások is.

A közösségi média soha korábban nem tapasztalt szorongást okoz a fiatalokban. Forrás: Sziget Festival Official / Facebook

Fókuszban a fiatalok: SZociety Mozgalom és diákjegyek

A mai tizen- és huszonévesek generációja korábban nem tapasztalt mentális nyomás alatt nő fel, a folyamatos online jelenlét okozta teljesítménykényszer és az érzelmi elszigeteltség olyan helyzetet teremt, amelyben a 16–25 éves korosztály lelki egészsége már nem csupán személyes, de közösségi és társadalmi kihívás is. A fiatalok között egyre gyakoribb a szorongásos, depressziós és kiégésre hajlamos állapot.

A szervezők ezért külön hangsúlyozták, hogy a fiatalokat érő növekvő mentális terhek miatt létrehozzák a SZiget SZociety Alapítványt, valamint a hozzá kapcsolódó mozgalmat és a SZuper SZociety-díjat.

A kezdeményezés célja, hogy támogató hálózatot építsen a segítő szakemberek és szervezetek köré, miközben láthatóvá teszi azokat, akik valódi segítséget nyújtanak a 16–25 éves korosztálynak, miközben a fiatalokat is megismerteti a szakszerű segítség lehetőségével.