Sziget fesztiválGerendai Károlysajtótájékoztató

Sziget 2026: bemutatták a 0. nap sztárjait + videó

Új tulajdonosi modell, magyarabb karakter, több élmény és kevesebb sablon – a Sziget sajtótájékoztatóján egyértelművé vált: a fesztivál nemcsak túlélni akar, hanem visszatalálni ahhoz a szellemiséghez, amely Európa egyik legerősebb brandjévé tette. A háttérben ismét meghatározó szerephez jutott Gerendai Károly, aki hosszú évek után újra aktívan irányítja a Sziget körüli folyamatokat.

Dani Áron
2026. 04. 29. 15:20
Fotó: Bach Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ami a sztárfellépőknél is fontosabb: vissza a gyökerekhez

„Az a célunk, hogy egy mindenki számára vonzó és szerethető, unikális fesztivált szervezzünk, ami a világon mindenütt egyértelműen bakancslistás eseménynek számít. Szerencsére a Szigetet még mindig a top 10 nemzetközi fesztivál között jegyzik, de ez már nem feltétlenül elég a stabil működéshez, arra kell törekednünk, hogy amiben csak tudunk, a legjobbak legyünk és ne csak egy a legjobbak között” – tette hozzá.

A Sziget ereje mindig abban állt, hogy többet adott pár népszerű sztárfellépőnél. Fotó: Bach Máté

Az elmúlt években a Sziget részben elveszítette saját karakterét, mivel a londoni központú Superstruct Entertainment portfóliójában a fesztivál programstruktúrája egyre inkább hasonult más nemzetközi rendezvényekhez: a headliner-központú modell ugyan működhet helyi piacokra építő eseményeknél, de kevésbé illeszkedett a Sziget sajátos, nemzetközi és budapesti identitásához.

A tartalom bizonyos értelemben kiüresedett: a plakátnevek fontosabbá váltak, mint maga az élmény. Márpedig a Sziget ereje mindig abban állt, hogy többet adott egy koncertsorozatnál – egy ideiglenes várost, kulturális kavalkádot, különleges atmoszférát.

Most ezt akarják visszaépíteni, aminek több eleme is lesz: több magyar előadó kap hangsúlyt, új nagyszínpad indul hazai produkcióknak a Budapest Park közreműködésével, megújulnak a tematikus negyedek, bővülnek a pihenőzónák, a kulturális programok (erre idén 50 százalékkal többet költenek a szervezők), a gasztronómiai kínálat (újdonság például, hogy 18 óra előtt minden ital 10 százalékkal olcsóbb lesz) és a városi kapcsolódások is.

A közösségi média soha korábban nem tapasztalt szorongást okoz a fiatalokban. Forrás: Sziget Festival Official / Facebook

Fókuszban a fiatalok: SZociety Mozgalom és diákjegyek

A mai tizen- és huszonévesek generációja korábban nem tapasztalt mentális nyomás alatt nő fel, a folyamatos online jelenlét okozta teljesítménykényszer és az érzelmi elszigeteltség olyan helyzetet teremt, amelyben a 16–25 éves korosztály lelki egészsége már nem csupán személyes, de közösségi és társadalmi kihívás is. A fiatalok között egyre gyakoribb a szorongásos, depressziós és kiégésre hajlamos állapot.

A szervezők ezért külön hangsúlyozták, hogy a fiatalokat érő növekvő mentális terhek miatt létrehozzák a SZiget SZociety Alapítványt, valamint a hozzá kapcsolódó mozgalmat és a SZuper SZociety-díjat. 

A kezdeményezés célja, hogy támogató hálózatot építsen a segítő szakemberek és szervezetek köré, miközben láthatóvá teszi azokat, akik valódi segítséget nyújtanak a 16–25 éves korosztálynak, miközben a fiatalokat is megismerteti a szakszerű segítség lehetőségével. 

A díjat évente adják majd át a fesztivál nagyszínpadán, több kategóriában, a szakmai zsűri mellett a fiatalok bevonásával. A mozgalom egész évben működő összefogásként élményalapú felajánlásokkal jutalmazza a segítőket, különösen azokat, akik hátrányos helyzetű fiatalok támogatását is vállalják.

A kedvezményes 21&U bérletek mellett bevezetik a diákjegyeket, és visszatér a Citypass-rendszer is, így erősebb lesz Budapest jelenléte, és a külföldi látogatók számára is hangsúlyosabbá válik a városélmény. 

Ezen kívül lesz mínusz első nap is, de annak a programját később jelentik be. A 2026-os fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg. A nagyszínpadon többek között Zara Larsson, Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, Florence + the Machine, Bring Me The Horizon, Jorja Smith és Skrillex is fellép. A legfontosabb kérdés azonban talán nem az, ki lesz a headliner, hanem hogy sikerül-e visszahozni azt az érzést, amiért egykor fél Európa a Hajógyári-szigetre akart menni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
