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Kokas Katalin: Nem tudok más helyet a világon, ahol tíz nap alatt ilyen megtörténhet

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„Nem tudok más helyet a világon, ahol tíz nap alatt ilyen megtörténhet” – fogalmazott lapunknak Kokas Katalin Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) nyári programsorozatáról, a Summerfestről. A fesztiválra több mint ötven szólista és 210 fiatal zenész érkezik a világ negyven országából, hogy mesterkurzusok, koncertek és rendhagyó zenei találkozások során tanuljanak és versenyezzenek. A beszélgetésben a mester-tanítvány modell különlegességéről, a klasszikuszenei pálya kihívásairól és arról is szó esett, hogyan válik koncerthelyszínné a Széchenyi fürdő.

Ménes Márta
2026. 06. 29. 6:40
Kokas Katalin Fotó: Csudai Sándor
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– Az eddigi Fehér Ilona-versenygyőztesek közül többen már komoly karriert futottak be, járják a világot. Van, aki azóta Stradivarius-hegedűn játszik, nagy menedzsmentekhez került. Az előző versenygyőztes Leonard Baumgartnernek érdemes követni a pályáját, a Fehér Ilona volt az első komoly megméretése. Másrészt a magyar fiatal hegedűsök, akik elindulnak a versenyen – de azok is, akik nézőként vannak jelen – megismerik a nemzetközi mezőny legjobbjait. Ez inspirálja őket, hogy már gyerekkorban elkezdjék az intenzív munkát. Ez pedig az egyetlen esély arra, hogy később megállják a helyüket a nemzetközi mezőnyben és kibontakozzon a tehetségük.

Az idén 100 éves Kurtág György Kirill Gersteinnek és Kelemen Barnabásnak tart kurzust (Fotó: Posztós János)

– A klasszikuszenei pályán a tehetség csak a belépőjegy, elengedhetetlen a tudatosság, a művészeti önreprezentáció, a karriermenedzsment. Ebben mennyire tud segíteni a FAB?

– Andreas Vierzieger, a verseny egyik zsűritagja pont ezzel a területtel foglalkozik. A FAB már felkérte őt máskor is előadást tartani fiataloknak, jelen voltam, és magam is meglepődtem, hogy olyan alapvetőnek tűnő dolgokat is el kell mondani, amelyek a diákok számára nem magától értetődőek. Akár olyan egyszerű kérdésekről is szó van, mint hogy mikor, a hét mely napján, milyen terjedelemben illik levelet írni. Hogyan találom meg, hogy kinek érdemes írnom? Mit tegyek, ha nem érkezik válasz? Lesz-e automatikusan koncertem, ha megvan a diplomám? Egyáltalán milyen irány érdekel: szóló, kamara vagy tanítás? És folytathatnám… Azokról a kérdésekről nem is beszélve, amelyek engem is ismeretlen vizekre vittek. Meglepő, hogy a kurzuson elhangzott, hogy a tudatos pályát tervező fiataloknak mindezzel ma már hetente érdemes foglalkozniuk.

– „Aki ezt a pályát professzionális szinten, alázattal szeretné űzni, már hat-nyolc éves korától úgy él, mint egy élsportoló” – fogalmazott egy beszélgetésünk alkalmával. Arról sokszor esik szó, mennyit tud adni a zene, s hogy kulcsfontosságú szerepet tölt be mentális és lelki fejlődésünkben, arról talán kevésbé, hogy a hivatásos klasszikuszenész pályája mennyi lemondással és folyamatos teljesítménykényszerrel jár. Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt, hogy a zene hosszú távon is feltöltődést jelentsen és ne váljon teherré?

– Azt hiszem, a kulcsszó a sikerélmény. A másik pedig a közös zenélés öröme. Ha ez a két inspiráció megvan a gyerekekben, akkor már nincs mitől tartani. Megéri nekik a gyakorlás és kifejlődik majd az is, hogy ez a prioritás az életükben. 

A zenélésbe fektetett idő olyan, mint a vetőmag. Sőt nincs olyan jégverés vagy szárazság, amely a zenetanulás termését tönkreteheti.

 Bárhová is viszi az élet a gyermekeinket, akár nem is lesz belőlük hivatásos muzsikus, örökre velük marad a zene értő szeretete, ahová menekülhetnek feloldódni, kitisztulni, átlényegülni. Az öröm forrása.

– Július 3-tól a koncertprogramok és a nyilvános mesterkurzusok veszik át a főszerepet. A hallgatók több mint 700 egyéni órán vehetnek részt, majd a pódiumon együtt muzsikálhatnak a fesztiválra meghívott világsztárokkal. Ez óriási élmény lehet.

Nem tudok más helyet a világban, ahol tíz nap alatt ilyen megtörténhet: ennyi nagyszerű diák és világhírű szólista együtt, akik között egyik pillanatban mester-tanítvány kapcsolat van, a következőben pedig már zenésztársakként állnak színpadra. 

Nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is páratlan. A hallgatók a világ legjobb intézményeiből érkeznek, a legkiválóbb professzorok növendékei. De ezt a különleges légkört igazán csak személyesen lehet megtapasztalni.

– Az idei Summerfest-programok közül melyik az, ami ön szerint kihagyhatatlan?

– Három koncert lesz a Zeneakadémia nagytermében: július 4-én, 11-én és a zárókoncert 12-én. Mindegyik nagyon közel áll a szívemhez. A műsoruk és a fellépők önmagukért beszélnek. Kurtág Gyuri bácsi 7-én 11 órától két és fél órán át tanít Bartók-szonátát „a Rados tanítványok” művészpárosnak: Kirill Gersteinnek és Kelemen Barnabásnak. A Divertimentóból diákok játszanak egy tételt, mindezt nyilvánosan, a Solti-teremben. De a további 25 koncert is valódi ünnep lesz, a közönségnek és a zenészeknek egyaránt. Ebből 17 alkalom a diákok fellépési lehetősége, melyekre a belépés ingyenes.

– Miért tartja fontosnak, hogy a klasszikus repertoár mellett a cigányzene és a néptánc is megjelenjen a programban?

– Mindennek az alapja a népzene. Negyven ország zenészei töltik együtt ezt a tíz napot – a versennyel együtt húsz napot – Budapesten, és bár különböző kultúrákból érkeznek, mindannyian ugyanazt a nyelvet beszélik: a zene nyelvét. Amikor népzenét, cigányzenét, balkáni népzenét, román népzenét hallgatunk, újra és újra kiderül, hogy közösek a gyökereink. Ezért fontos, hogy ezek a hagyományok is helyet kapjanak a fesztiválon. „Reménytelenül egyek vagyunk…”

– A fesztivál legkülönlegesebb pillanatainak egyike a Széchenyi gyógyfürdőben rendezett éjszakai koncert lesz. Ezt hogy kell elképzelni?

– A Széchenyi fürdőben 21.30-kor, amikor már mindenki megtalálta a helyét a kinti termálmedencében, elkezdődik a koncert. A színpad maga a medence partja lesz. Igazán különleges hangulatot teremt majd, hogy a klasszikus zene ilyen rendhagyó környezetben szólal meg. Szeszélyes, virtuóz, szenvedélyes melódiákat válogattunk: Dohnányi, Kodály, Kurtág, Eötvös és Bartók műveiből. Természetesen a szünetben működik a büfé, majd a második félidőben ifj. Sárközi Lajos és zenekara kápráztatja el a zenészeket és a közönséget egyaránt. 

 

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