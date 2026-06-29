Kokas Katalin: Nem tudok más helyet a világon, ahol tíz nap alatt ilyen megtörténhet

– Az eddigi Fehér Ilona-versenygyőztesek közül többen már komoly karriert futottak be, járják a világot. Van, aki azóta Stradivarius-hegedűn játszik, nagy menedzsmentekhez került. Az előző versenygyőztes Leonard Baumgartnernek érdemes követni a pályáját, a Fehér Ilona volt az első komoly megméretése. Másrészt a magyar fiatal hegedűsök, akik elindulnak a versenyen – de azok is, akik nézőként vannak jelen – megismerik a nemzetközi mezőny legjobbjait. Ez inspirálja őket, hogy már gyerekkorban elkezdjék az intenzív munkát. Ez pedig az egyetlen esély arra, hogy később megállják a helyüket a nemzetközi mezőnyben és kibontakozzon a tehetségük.

Az idén 100 éves Kurtág György Kirill Gersteinnek és Kelemen Barnabásnak tart kurzust (Fotó: Posztós János)

– A klasszikuszenei pályán a tehetség csak a belépőjegy, elengedhetetlen a tudatosság, a művészeti önreprezentáció, a karriermenedzsment. Ebben mennyire tud segíteni a FAB?

– Andreas Vierzieger, a verseny egyik zsűritagja pont ezzel a területtel foglalkozik. A FAB már felkérte őt máskor is előadást tartani fiataloknak, jelen voltam, és magam is meglepődtem, hogy olyan alapvetőnek tűnő dolgokat is el kell mondani, amelyek a diákok számára nem magától értetődőek. Akár olyan egyszerű kérdésekről is szó van, mint hogy mikor, a hét mely napján, milyen terjedelemben illik levelet írni. Hogyan találom meg, hogy kinek érdemes írnom? Mit tegyek, ha nem érkezik válasz? Lesz-e automatikusan koncertem, ha megvan a diplomám? Egyáltalán milyen irány érdekel: szóló, kamara vagy tanítás? És folytathatnám… Azokról a kérdésekről nem is beszélve, amelyek engem is ismeretlen vizekre vittek. Meglepő, hogy a kurzuson elhangzott, hogy a tudatos pályát tervező fiataloknak mindezzel ma már hetente érdemes foglalkozniuk.