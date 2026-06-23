Grandpierre AtillaKossuth Klubkönyvbemutató beszélgetés

Grandpierre Attila és Bager Gsztáv az élet virágzásának nyomába eredt

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Grandpierre Atilla és Báger Gusztáv közös könyve, A virágzó élet társadalma az idei könyvhét egyik újdonsága. A kötet a fenntarthatóság, az emberi természet és az élet kiteljesítésének kérdéseit járja körül. A könyvet június 24-én mutatják be be a Kossuth Klubban. A könyvbemutatót podcast-beszélgetés kíséri, amelyben a szerzők az élet valódi értelméről, a lélek szerepéről és a modern társadalom kihívásairól beszélgetnek.

Bényei Adrienn
2026. 06. 23. 5:34
A kötet gyökerei a szerző gyermekkoráig nyúlnak vissza Fotó: Mirkó István
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Grandpierre hangsúlyozta: a pénz önmagában nem boldogít, csupán eszköz. Az igazi kérdés, hogy milyen célokat szolgál. Ha az ember nem rendelkezik világos képpel arról, hogy életének van egy természetadta belső hajtóereje, céljai bizonytalanná válnak. Korunk egyik legnagyobb problémája, hogy az élet fogalma elszegényedett: legtöbbször pusztán élettani működésként tekintünk rá, pedig elsősorban az élet virágzására irányuló, ösztönösen érezhető belső erőként kellene felfognunk. 

Az alkotó többször is visszatért arra a gondolatra, hogy az élet minősége hosszú távon döntéseink irányától függ. Ez pedig alapvető értékrendünkön múlik – azon a lelkünkkel érzett fontossági sorrenden, amely meghatározza választásainkat. Minden döntés értékválasztás, ezért jövőnk azon múlik, mennyire vagyunk képesek felismerni az élet, a lélek és az értelem valódi értékét. Úgy fogalmazott: a legfontosabb feladatunk, hogy megértsük és tudatosítsuk magunkban: az élet a legnagyobb érték.

Arra a kérdésre, hogy kinek ajánlja a könyvet, azt felelte: mindazoknak, akik nyitottak az élet értékéről való gondolkodásra. A kötet szerinte gyökeresen új távlatot nyithat az olvasók előtt. Olyan könyv, amely arra hív, hogy az ember bensőségesebb kapcsolatba kerüljön az élet hajtóerejével. 

A virágzó élet társadalma így nem csupán a fenntarthatóságról és a társadalom jövőjéről szóló mű, hanem egyfajta meghívás is: gondoljuk újra viszonyunkat önmagunkhoz, embertársainkhoz és a természethez. A könyvbemutatón az érdeklődők személyesen is elmélyedhetnek azokban a gondolatokban, amelyek – a szerzők meggyőződése szerint – az élet valódi virágzásához vezetnek.


 

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