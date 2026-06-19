A civilizáció, amely nem tud szabadulni a keresztjétől

A Keresztény világ nem hibátlan könyv. Alaptézise olykor túl nagy súlyt visz el. A nyugati gondolkodás története nem vezethető vissza egyetlen forrásra, és a görög-római örökség, a zsidó hagyomány, a felvilágosodás, a tudományos forradalom vagy a modern politikai filozófia önálló jelentőségét sem lehet mellékesnek tekinteni.

Holland néha annyira erősen akarja láthatóvá tenni a kereszténység hatását, hogy más tényezők háttérbe szorulnak.

Mégis: a könyv alaptézise meggyőző. Nem azért, mert minden részletében vitathatatlan, hanem mert olyan kérdést tesz fel, amely elől a mai Európa nem térhet ki. Lehet-e megőrizni a keresztény civilizáció erkölcsi gyümölcseit a gyökerek levágása után? Meddig élhet tovább egy kultúra abból az örökségből, amelyet közben nyilvánosan megtagad? Mi marad az emberi méltóságból, ha már nem tudjuk megmondani, miért méltó az ember?

Tom Holland könyve ezért több mint történelmi áttekintés. Intellektuális figyelmeztetés. A Nyugat önismeretéhez ma nem elég a gazdaság, a jog vagy az intézmények történetét ismerni. Tudni kell azt is, milyen hit, milyen erkölcsi forradalom és milyen emberkép tette lehetővé, hogy egyáltalán úgy gondolkodjunk szabadságról, igazságosságról és méltóságról, ahogyan ma gondolkodunk.