Új adatbázis segíti a kommunista pártállami elit kutatását
Elkészült a NEB legújabb tematikus honlapja, a Káderek.hu, a kommunista párt vezető kádereinek eddigi legteljesebb, hiánypótló gyűjteménye. Az adatbázis a kommunista pártállam 752 vezető funkcionáriusa adatait tartalmazza. Sokakról életrajzot is közölnek, a hiányzó biográfiák feltöltése pedig folyamatos.
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