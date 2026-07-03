Az elismert terapeuta elcsábította a gyászoló páciensét, utána a szomszédokat is bevonták a játékba

A Meghívás Cesc Gay 2020-as spanyol vígjátékának, a Szenvedélyes szomszédoknak az amerikai remake-je, amit a rendező saját színdarabjából dolgozott át filmmé, és ez nem is maradt benne észrevétlen. A Will McCormack és Ra­shida Jones által újraírt amerikai változat ezzel szemben sosem kelti megfilmesített színház hatását, mivel vizuálisan roppant sodró: a 35 mm-es nyersanyag textúrája és a feltűnően változatos beállítások, a párbeszédekre épülő filmekben kevésbé megszokott, mégis működő pörgő vágások mellett leginkább a zenehasználat az, amiért izgalmas moziélmény kerekedik belőle, miközben mintha a helyszín, Joe-ék lakása is életre kelne. Ezzel Olivia Wilde filmje mindenképpen túlmutat a spanyol eredetijén, de másban sem marad alul. A kamaradarabok másik kulcseleme a szereposztás, és az amerikai színészgárda is lubickol a kapott lehetőségben: Seth Rogen cinikus humora mögött ott a szenvedő férfi, Edward Norton sokszor idétlennek ható lánglovagja képes leszállítani a film legmeghatóbb pillanatát, Penélope Cruz karakterét majd szétveti a saját tüzessége, de terapeutaként mégis igyekszik visszafogni magát és nem felégetni az egész lakást.

A legnagyobb kihívást viszont rendezőként saját magára osztotta Olivia ­Wilde, aki egy megfelelés kényszeres, felszínesnek tűnő, unatkozó háziasszonyból farag törékeny és szerethető nőt.

Bár Joe és Angela házassága megfáradt, hiszen folyamatosan gonoszkodnak egymással, és leginkább csak a megszokás és a közös gyerek tartja őket egymás mellett, talán mégsem ért még véget, mert a közös életük súlyt ad a kapcsolatnak. A kérdés talán az, hogy ezt felismerik-e ők maguk is, Ezzel szemben Hawk és Piña lángoló kapcsolata sokkal hívogatóbb, és van belőle mit tanulni akkor is, ha nem élünk hasonló szexuális fantáziákkal vagy vágyakkal.