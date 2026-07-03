Az elismert terapeuta elcsábította a gyászoló páciensét, utána a szomszédokat is bevonták a játékba

A Meghívás Cesc Gay 2020-as spanyol vígjátékának, a Szenvedélyes szomszédoknak az amerikai remake-je, amit a rendező saját színdarabjából dolgozott át filmmé, és ez nem is maradt benne észrevétlen. A Will McCormack és Rashida Jones által újraírt amerikai változat ezzel szemben sosem kelti megfilmesített színház hatását, mivel vizuálisan roppant sodró: a 35 mm-es nyersanyag textúrája és a feltűnően változatos beállítások, a párbeszédekre épülő filmekben kevésbé megszokott, mégis működő pörgő vágások mellett leginkább a zenehasználat az, amiért izgalmas moziélmény kerekedik belőle, miközben mintha a helyszín, Joe-ék lakása is életre kelne. Ezzel Olivia Wilde filmje mindenképpen túlmutat a spanyol eredetijén, de másban sem marad alul. A kamaradarabok másik kulcseleme a szereposztás, és az amerikai színészgárda is lubickol a kapott lehetőségben: Seth Rogen cinikus humora mögött ott a szenvedő férfi, Edward Norton sokszor idétlennek ható lánglovagja képes leszállítani a film legmeghatóbb pillanatát, Penélope Cruz karakterét majd szétveti a saját tüzessége, de terapeutaként mégis igyekszik visszafogni magát és nem felégetni az egész lakást.
A legnagyobb kihívást viszont rendezőként saját magára osztotta Olivia Wilde, aki egy megfelelés kényszeres, felszínesnek tűnő, unatkozó háziasszonyból farag törékeny és szerethető nőt.
Bár Joe és Angela házassága megfáradt, hiszen folyamatosan gonoszkodnak egymással, és leginkább csak a megszokás és a közös gyerek tartja őket egymás mellett, talán mégsem ért még véget, mert a közös életük súlyt ad a kapcsolatnak. A kérdés talán az, hogy ezt felismerik-e ők maguk is, Ezzel szemben Hawk és Piña lángoló kapcsolata sokkal hívogatóbb, és van belőle mit tanulni akkor is, ha nem élünk hasonló szexuális fantáziákkal vagy vágyakkal.
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