Az elismert terapeuta elcsábította a gyászoló páciensét, utána a szomszédokat is bevonták a játékba

Penélope CruzSeth RogenOlivia WildefilmkritikaEdward Norton

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Olivia Wilde filmje egy vacsorával kezdődik, de hamar kiderül, a Meghívás valójában nem vendégség, hanem kísérlet: négy ember ül egy asztalhoz, ahol egyszerre kerül terítékre a házasság kiüresedése és a vágy újraélesztésének lehetősége.

Dani Áron
2026. 07. 03. 15:20
A Meghívás egy nagy sikerű spanyol vígjáték, a Szenvedélyes szomszédok amerikai remakje. Forrás: TMDb
A Meghívás egy nagy sikerű spanyol vígjáték, a Szenvedélyes szomszédok amerikai remakje. Forrás: TMDb
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A Meghívás Cesc Gay 2020-as spanyol vígjátékának, a Szenvedélyes szomszédoknak az amerikai remake-je, amit a rendező saját színdarabjából dolgozott át filmmé, és ez nem is maradt benne észrevétlen. A Will McCormack és Ra­shida Jones által újraírt amerikai változat ezzel szemben sosem kelti megfilmesített színház hatását, mivel vizuálisan roppant sodró: a 35 mm-es nyersanyag textúrája és a feltűnően változatos beállítások, a párbeszédekre épülő filmekben kevésbé megszokott, mégis működő pörgő vágások mellett leginkább a zenehasználat az, amiért izgalmas moziélmény kerekedik belőle, miközben mintha a helyszín, Joe-ék lakása is életre kelne. Ezzel Olivia Wilde filmje mindenképpen túlmutat a spanyol eredetijén, de másban sem marad alul. A kamaradarabok másik kulcseleme a szereposztás, és az amerikai színészgárda is lubickol a kapott lehetőségben: Seth Rogen cinikus humora mögött ott a szenvedő férfi, Edward Norton sokszor idétlennek ható lánglovagja képes leszállítani a film legmeghatóbb pillanatát, Penélope Cruz karakterét majd szétveti a saját tüzessége, de terapeutaként mégis igyekszik visszafogni magát és nem felégetni az egész lakást. 

A legnagyobb kihívást viszont rendezőként saját magára osztotta Olivia ­Wilde, aki egy megfelelés kényszeres, felszínesnek tűnő, unatkozó háziasszonyból farag törékeny és szerethető nőt.

Bár Joe és Angela házassága megfáradt, hiszen folyamatosan gonoszkodnak egymással, és leginkább csak a megszokás és a közös gyerek tartja őket egymás mellett, talán mégsem ért még véget, mert a közös életük súlyt ad a kapcsolatnak. A kérdés talán az, hogy ezt felismerik-e ők maguk is, Ezzel szemben Hawk és Piña lángoló kapcsolata sokkal hívogatóbb, és van belőle mit tanulni akkor is, ha nem élünk hasonló szexuális fantáziákkal vagy vágyakkal. 

A Meghívás Olivia Wilde harmadik nagyjátékfilmje rendezőként. Forrás: TMDb
Edward Norton és Penélope Cruz karakterei kitűnő kommunikátorok, remek szeretők, de nem látjuk az áldozataikat. Forrás: TMDb

Ugyanakkor számomra mégsem tűnik többnek puszta jól kivitelezett kommunikációnál. Ez rendkívül fontos ugyan, nevezhetjük akár elengedhetetlennek is, nem szabad lebecsülni (Joe-nak és Angelának is „csak ennyire” lenne szüksége, hogy visszataláljanak egymáshoz), de valahogy még sincs akkora súlya, mert ebben a kapcsolatban nem látszik a lemondás. 

Márpedig egy igazán elmélyült kapcsolat pont attól lehet értékes, hogy feladjuk egy részünket azért, hogy valami sokkal jobbat, sokkal többet élhessünk meg a saját vágyainknál.

A Meghívás témafelvetése sokaknak lehet polgárpukkasztó, de gondoljunk bármit is a szabadosan felfogott szexua­litásról vagy a swingerkedésről, a filmben felvetett problémák, fájdalmak, vágyak és neheztelések minden párkapcsolatban élő párt meghívnak, mert sajnos teljesen hétköznapiak.

 

SZÍNÉSZNŐBŐL RENDEZŐ: Miközben Olivia Wilde színészként egyre keresettebb lett, már régóta érdekelte a kamera túloldala is. Első rövidfilmjét, a Free Hugst 2011-ben készítette el, majd zenei klipeket kezdett rendezni, de a fordulópontot a Red Hot Chili Peppers 2016-os Dark Necessities című videóklipje jelentette: a négy gördeszkázó lány történetét bemutató klip vágása közben fogalmazódott meg benne, hogy fiatal nőkről szeretne nagyjátékfilmet készíteni. Nem sokkal később talált rá az Éretlenségi forgatókönyvére: bár a projekt már évek óta fejlesztés alatt állt, Wilde érkezésével új irányt vett, és a szkript alapos átdolgozása után a film a két főszereplő lány barátságát és női nézőpontját helyezte előtérbe. A 2019-es tinikomédia friss színt hozott a 2000-es években megfakult műfajba, de még korai lett volna Wilde-ot a legizgalmasabb új amerikai rendezők között emlegetni, következő filmje, a Nincs baj, drágám már sokkal vegyesebb kritikákat is kapott. Harmadik nagyjátékfilmje, a Meghívás viszont az idei Sundance filmfesztivál egyik legnagyobb közönségsikere lett. A spanyol alapanyag korábban olasz, francia, cseh és dél-koreai feldolgozást is kapott, az amerikai változat azonban hosszú fejlesztési folyamat után született meg. Az első elképzelések szerint Jonathan Dayton és Valerie Faris (A család kicsi kincse és A nemek harca Oscar-díjas rendező-házastársa) rendezte volna Amy Adams, Paul Rudd és Tessa Thompson főszereplésével, ám a projekt évekre elakadt. Mire újraindult, már Olivia Wilde ült a rendezői székben, és a szereplőgárda is kicserélődött, ebben az új verzióban pedig Wilde kifejezetten bátorította a színészeket, hogy saját tapasztalataikat és személyiségüket is beépítsék a filmbe. A legjelentősebb változtatás azonban valószínűleg az, hogy a spanyol eredetivel szemben az amerikai változatban a szereplők szinte egykorúak, így itt Cruz és Norton párosa sem azért vonzó és felszabadult, mert fiatalok lennének.

 

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