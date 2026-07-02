Paul RuddJohn Carneyfilmkritika

Óriási botrány a zeneiparban: kiderült honnan lopta fülbemászó slágerét a popsztár, aki nem akart semmi rosszat

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Aligha él ma olyan filmrendező, aki nagyobb szenvedéllyel, szeretettel és rajongással közelítene a zene világához, mint a filmjeiben rendszerint forgatókönyvíróként, zeneszerzőként, rendezőként és producerként is működő John Carney. Az életem legjobb száma harsányabb film, mint a rendező korábbi munkái, de nem kevésbé kedves és őszinte.

Dani Áron
2026. 07. 02. 5:23
Forrás: TMDb
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Marcella Plunkett a rendező filmjeinek állandó szereplője, ami nem csoda, mivel a való életben ők férj és feleség. Forrás: TMDb

Danny ugyanakkor hiába születik bele az iparba, van, amiben épp ez nehezíti meg a dolgát: a feje felett ott lebeg a folyamatos teljesítménykényszer, miközben a luxusélet törékenyebb, mint gondolnánk, és nincs olyan érzelmi támasza sem, mint a haknikból élő Ricknek.

Danny szerelmi szála Havanna Rose Liu karakterével vázlatos maradt, ám mintha pont ez lenne a lényege: egy közhelyes bulvárinterjú során tudjuk meg, hogy ez a nagy csinnadrattával beharangozott szerelem elmúlt, kihunyt, mintha nem is lett volna soha – ezzel rátapintva az ipar lényegére. 

Mégis, Carney újfent vegyes képet mutat: bár a fiatal Danny számára mindez még megnehezíti a valódi, elmélyült kapcsolódások lehetőségét, a hallgatóság képes a saját javára fordítani egy jó sláger erejét. Az Életem legjobb száma hamiskás magyarázkodás nélkül villantja fel, hogy sokszor tényleg jobb kisembernek lenni, ha van hozzá szemünk, és hogy mennyire nyomasztó vagy üres lehet a csillogás is, ha csak egy termék vagy, anélkül hogy pálcát törne Dan­ny fölött. Neki is szurkolunk, és hiába juthat eszünkbe számos film, ami hasonló húrokat penget, Carney úgy játszik az ismerős témákkal, ahogy rajta kívül csak nagyon kevesen.

 

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