78 évesen meghalt Sam Neill, a Jurassic Park szeretett dinoszauruszkutatója

Időskori szerepei közül kiemelkedik Taika Waititi Vademberek hajszája című filmje, amelyben egy mogorva, de szerethető új-zélandi remetét alakított, később pedig Waititi a Marvel-univerzumban is szerepet adott neki: feltűnt a Thor: Ragnarökben és a Szerelem és mennydörgésben is, amikben Odin színpadi megszemélyesítőjét játszotta el egy önironikus cameóban.

Halálhírére számos közéleti szereplő és pályatárs reagált: Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: