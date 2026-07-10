Kaukázusi kincsek költöztek a Néprajziba, de csak egy hónapra

Kicsit beljebb haladva a történeti régiók szelleme ölt testet. A tárlat egyik központi elemeként tekinthető meg egy 19. századi aghajly szőnyeg Tabrizból, amelynek csodálatos mintakincse az életfát és az örökkévalóságot idézi. Közel ehhez az alkotáshoz kaptak helyet a gyapjú alapú, rendkívül díszes lótakarók, vagyis a chulok Gubából és Gazakhból tradicionális azeri ékszerek és népviseletek társaságában.

Különleges színfoltja a kiállításnak egy modern luxusipari reflexió: az osztrák ékszerkészítő ház, a Frey Wille 2024-es Magic Carpet (Varázsszőnyeg) kollekciója. Az ékszereket az Azerbajdzsáni Nemzeti Szőnyegmúzeummal együttműködésben, a tradicionális karabahi szőnyegek motívumvilágát alapul véve tervezték, megmutatva, miként válik a kaukázusi mintakincs a kortárs világdivat részévé.

Latif Karimov, a szőnyegkutató

Ahhoz, hogy megértsük, miként vált az azerbajdzsáni szőnyeg a modern képzőművészet egyenrangú kifejezőeszközévé, elengedhetetlen Latif Karimov (1906–1991) munkásságának ismerete. Karimov kiemelkedő tudós, szőnyegművész és pedagógus volt, Azerbajdzsán népművésze, a nemzetközi hírű, alapvető jelentőségű háromkötetes monográfia, az Azerbajdzsáni szőnyeg szerzője. Életét a szőnyegművészet kutatásának és népszerűsítésének szentelte, amely meglátása szerint nemzete történelmét, világszemléletét, szellemiségét és esztétikai értékeit testesíti meg. A hagyományos szőnyegek művészi sajátosságainak és szövési technikáinak mélyreható ismeretével

Karimov döntő mértékben járult hozzá az azerbajdzsáni szőnyegek nemzetközi elismertségéhez. Nevéhez fűződik a szőnyegkutatás mint önálló tudományos diszciplína megalapozása Azerbajdzsánban,

a hivatásos szőnyegtervezők képzésének megszervezése, valamint e terület első, a világon egyedülálló intézményének, a bakui Azerbajdzsáni Nemzeti Szőnyegmúzeumnak a létrehozása. Születésének 120. évfordulóján hazájában és nemzetközi szinten is számos állami rendezvénnyel emlékeznek meg Karimovról, aki felbecsülhetetlen szerepet játszott az azeri iparművészet megőrzésében. A budapesti kiállításon az ő eredeti szőnyegtervei is helyet kaptak.