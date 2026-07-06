Vizuális párbeszédek a Resident Art galériában

Fotó: Mirkó István / MI

A galéria tulajdonosa a fiatal képzőművészek helyzetével kapcsolatban elárulta, nagyon sokan találják meg őket a képeikkel, portfoliójukkal, sokszor teljes életművekkel, de ők is keresik az új tehetségeket, ez kétirányú folyamat. Szándékuk és céljuk, hogy valóban esélyt adjanak olyanoknak, akiket érdemes bemutatni a közönségnek és a szakmának, de azért a kiállítások száma eléggé limitált a tér és az idő miatt, ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek a minőségre, a megjelenésre, és arra, hogy a művek méltó helyet kaphassak, valóban jól látszódjanak, hogy másokat is megszólíthassanak.

Fotó: Mirkó István / MI

A Resident Art galéria 2024 júliusában költözött a Bartók Béla útra és nyitotta meg új kiállítóterét. Az azóta eltelt két évben 15 kiállítást rendeztek. Az elmúlt két év minden szempontból növekedésnek tekinthető, hiszen nemcsak a galéria közönsége és rendszeres látogatói lettek többen, hanem a művészkör is stabilizálódott. A galéria sikere több összetevős, az alapot a kurátor ízlésvilága adja, mellyel összeválogatja az alkotásokat, illetve megtalálja a mezsgyét, ami még kortárs művészet, és nem várt érdeklődésre tarthat számot. Komoly mecenatúra is biztosítja a működést, illetve a gyűjtői kör, ami egy évtized alatt épült ki, és amelybe a nagy gyűjtőktől az alkalmi vásárlókig rengetegen beletartoznak.