Vizuális párbeszédek a Resident Art galériában

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Rearview Mirror – Visszatekintés címmel nyílt kiállítás a Resident Art galériában július harmadikán. A kiállítás, melyet augusztus harmincegyedikéig látogathatnak az érdeklődők, olyan műveket mutat be, melyek többsége még nem szerepelt korábban a galériában, legtöbbjük soha nem is volt kiállítva.

Viland Gabriella
2026. 07. 06. 6:44
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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20260702 MN Resident Art galéria Visszatekintés kiállítás Budapest fotó: Mirkó István Magyar Nemzet
Fotó: Mirkó István / MI

A galéria tulajdonosa a fiatal képzőművészek helyzetével kapcsolatban elárulta, nagyon sokan találják meg őket a képeikkel, portfoliójukkal, sokszor teljes életművekkel, de ők is keresik az új tehetségeket, ez kétirányú folyamat. Szándékuk és céljuk, hogy valóban esélyt adjanak olyanoknak, akiket érdemes bemutatni a közönségnek és a szakmának, de azért a kiállítások száma eléggé limitált a tér és az idő miatt, ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek a minőségre, a megjelenésre, és arra, hogy a művek méltó helyet kaphassak, valóban jól látszódjanak, hogy másokat is megszólíthassanak. 

20260702 MN Resident Art galéria Visszatekintés kiállítás Budapest fotó: Mirkó István Magyar Nemzet
Fotó: Mirkó István / MI

A Resident Art galéria 2024 júliusában költözött a Bartók Béla útra és nyitotta meg új kiállítóterét. Az azóta eltelt két évben 15 kiállítást rendeztek. Az elmúlt két év minden szempontból növekedésnek tekinthető, hiszen nemcsak a galéria közönsége és rendszeres látogatói lettek többen, hanem a művészkör is stabilizálódott. A galéria sikere több összetevős, az alapot a kurátor ízlésvilága adja, mellyel összeválogatja az alkotásokat, illetve megtalálja a mezsgyét, ami még kortárs művészet, és nem várt érdeklődésre tarthat számot. Komoly mecenatúra is biztosítja a működést, illetve a gyűjtői kör, ami egy évtized alatt épült ki, és amelybe a nagy gyűjtőktől az alkalmi vásárlókig rengetegen beletartoznak. 


 

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