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A világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobrát avatták fel Balatonszemesen

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Felavatták Freddie Mercury szobrát Balatonszemesen, ezzel a balatoni településen áll a Queen legendás énekesének harmadik köztéri szobra a világon. Iváncsics Zsolt polgármester felidézte, hogy az 1986-os budapesti Queen-koncert egy nemzedék számára a szabadság élményét jelentette, Kocsi András Sándor szobrász pedig nem a megszokott színpadi arcot, hanem az énekes elmélyült, összetett személyiségét kívánta megörökíteni.

Magyar Nemzet
2026. 07. 26. 10:00
Freddie Mercrury szobra Balatonszemesen Forrás: Szemle Média
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– Eszembe sem jutott volna a nyitott szájú, kissé elálló fogú énekest megformálni, noha sokakban ez a kép él róla. Freddie Mercuryt végtelenül kivételes tehetségű embernek tartom, aki sokkal mélyebb személyiség volt annál, mint amit a színpadi megjelenése önmagában megmutatott – fogalmazott a szobrász. Kocsi András Sándor ezért egy elmélyült, gondolkodó Freddie Mercury-portrét alkotott meg. Mint mondta, nem a megszokott, energikus koncertpillanatok egyikét akarta bronzba önteni, hanem az előadó személyiségének kevésbé ismert, bensőségesebb oldalát kívánta megmutatni. 

 A szobor megalkotója Kocsi András Sándor. Fotó: Szemes Média

A szobrot egy fehér sziklán helyezte el, amelyen a Queen egyik legismertebb dalának címe, a The Show Must Go On felirat olvasható, amely egyúttal Freddie Mercury életművének és művészi kitartásának jelképeként is értelmezhető. A művész arra is törekedett, hogy az alkotásban megjelenjen Freddie Mercury perzsa eredetű, zoroasztriánus vallási és kulturális öröksége. Közölte, az énekes képmásában nemcsak a világhírű rocksztárt, hanem a mögötte álló összetett személyiséget és kulturális hátteret is meg kívánta örökíteni.

„Freddie még mindig összehozza az embereket”

Az ünnepségen Peter Freestone, Freddie Mercury egykori személyi asszisztense és közeli barátja is beszédet mondott. Felidézte, hogy az elmúlt évtizedekben a világ számos pontján találkozott olyan rajongókkal, akiket az énekes zenéje kapcsolt össze.

– Freddie még mindig összehozza az embereket. Megérdemli, hogy szobrok készüljenek róla – fogalmazott.

Fotó: Szemes Média

Különösen találónak nevezte, hogy a szobor nem egy világvárosban, hanem egy kisebb, vízparti településen kapott helyet. Úgy vélte, Balatonszemesen is az történik majd, mint Montreux-ben: a sétálók váratlanul pillantják meg Freddie Mercury alakját, majd megállnak mellette és fényképet készítenek. Freestone kiemelte, hogy az alkotást a Queen történelmi jelentőségű budapesti koncertjének negyvenedik évfordulóján avatták fel.

– Ahogyan az 1986-os koncert történelmet írt Magyarországon, úgy ez a szobor is történelmet ír most a Balatonnál – mondta.

Hozzátette, nem tudna jobb helyet elképzelni az emlékműnek, és úgy véli, Freddie Mercury „odafentről mosolyog” az avatás résztvevőire.

„Mintha több tízezer bilincs hullott volna a földre”

Iváncsics Zsolt polgármester az ünnepséget követően lapunknak adott interjújában személyes élményei kapcsán felidézte, hogy 1986-ban ott volt a Queen népstadionbeli koncertjén, amely élete egyik legmeghatározóbb zenei eseménye lett. Közel százezer emberrel együtt élhette át azt a felszabadult légkört, amelyet Freddie Mercury és a Queen teremtett a Népstadionban – fogalmazott. Különösen emlékezetes maradt számára, amikor az énekes magyarul adta elő a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Felidézte, hogy az első pillanatokban néma csend lett a stadionban, majd kitört az ünneplés.

– Olyan érzés volt, mintha egyszerre több tízezer bilincs hullott volna a földre. A koncert egy pillanatra elhozta a szabadságot

– mondta. Hozzátette, a szobor számára nem csupán egy világhírű előadónak állít emléket, hanem annak a szabadságélménynek is, amelyet Freddie Mercury és zenekara az 1980-as évek Magyarországára hozott.

Queen-dallal és fáklyás felvonulással emlékeznének

Balatonszemes jövőjét a kultúrára, a gasztronómiára, a turizmusra, a sportra, a közösségépítésre és a nyugodt balatoni pihenésre kívánjáktovábbra is alapozni, közölte Iváncsics Zsolt. Céljuk, hogy a déli part közepén mindenki megtalálhassa a számára kedves kulturális programokat a rock'n'rolltól és a jazztől kezdve a dixielanden át egészen a színházi előadásokig. Újabb szobor felállítását egyelőre nem tervezik, ugyanakkor a Freddie Mercury-emlékezés folytatódhat. A tervek között szerepel, hogy a fesztivált nagyobb területen rendezzék meg, csúcspontján pedig fáklyás felvonulás induljon egy legendás Queen-dalra. A résztvevők ezután virágot vagy mécsest helyezhetnének el a szobornál. A polgármester azt is elárulta, kedvenc Queen-száma a Bicycle Race. A dalt fiatalon a rockzenét kedvelő bátyja mutatta meg neki, és az élmény azóta is meghatározó maradt számára.

– Freddie Mercury nemcsak Balatonszemes, hanem egész Magyarország javát szolgálta. Balatonszemes Magyarország része, Magyarország pedig Balatonszemesé is. Egy az ország, egy a település – zárta gondolatait Iváncsics Zsolt.

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