A világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobrát avatták fel Balatonszemesen

– Eszembe sem jutott volna a nyitott szájú, kissé elálló fogú énekest megformálni, noha sokakban ez a kép él róla. Freddie Mercuryt végtelenül kivételes tehetségű embernek tartom, aki sokkal mélyebb személyiség volt annál, mint amit a színpadi megjelenése önmagában megmutatott – fogalmazott a szobrász. Kocsi András Sándor ezért egy elmélyült, gondolkodó Freddie Mercury-portrét alkotott meg. Mint mondta, nem a megszokott, energikus koncertpillanatok egyikét akarta bronzba önteni, hanem az előadó személyiségének kevésbé ismert, bensőségesebb oldalát kívánta megmutatni.

A szobor megalkotója Kocsi András Sándor. Fotó: Szemes Média

A szobrot egy fehér sziklán helyezte el, amelyen a Queen egyik legismertebb dalának címe, a The Show Must Go On felirat olvasható, amely egyúttal Freddie Mercury életművének és művészi kitartásának jelképeként is értelmezhető. A művész arra is törekedett, hogy az alkotásban megjelenjen Freddie Mercury perzsa eredetű, zoroasztriánus vallási és kulturális öröksége. Közölte, az énekes képmásában nemcsak a világhírű rocksztárt, hanem a mögötte álló összetett személyiséget és kulturális hátteret is meg kívánta örökíteni.

„Freddie még mindig összehozza az embereket”

Az ünnepségen Peter Freestone, Freddie Mercury egykori személyi asszisztense és közeli barátja is beszédet mondott. Felidézte, hogy az elmúlt évtizedekben a világ számos pontján találkozott olyan rajongókkal, akiket az énekes zenéje kapcsolt össze.

– Freddie még mindig összehozza az embereket. Megérdemli, hogy szobrok készüljenek róla – fogalmazott.

Különösen találónak nevezte, hogy a szobor nem egy világvárosban, hanem egy kisebb, vízparti településen kapott helyet. Úgy vélte, Balatonszemesen is az történik majd, mint Montreux-ben: a sétálók váratlanul pillantják meg Freddie Mercury alakját, majd megállnak mellette és fényképet készítenek. Freestone kiemelte, hogy az alkotást a Queen történelmi jelentőségű budapesti koncertjének negyvenedik évfordulóján avatták fel.