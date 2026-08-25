A kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetések az alábbi időpontokban érhetőek el: 2026. szeptember 08., kedd, 18:00-19:00, 2026. szeptember 15., kedd, 18:00-19:00, 2026. szeptember 24., csütörtök, 18:00-19:00. A finisszázst 2026. szeptember 24., csütörtök, 18:00-19:00-ig tartják.
Nyomot hagyunk – Nem csupán a felületeken, hanem egymásban, az anyagban, a tájban és az emlékezetben
A Budapest Art Mentor Program 2025–2026-os évfolyamának mentoráltjait bemutató csoportos kiállítás Felfedezők 8.0 – Nyomot hagyunk címmel a nyomhagyás különböző formáit vizsgálja az emlékezetben, a testben, az anyagban és a tájban. A bemutatott művek a kollektív emlékezet, a transzgenerációs tapasztalatok és az ökológiai változások összefüggéseit kutatják, miközben arra keresik a választ, milyen örökséget hagyunk egymásra és a minket körülvevő világra.
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