Már nem kell a valóság

A hatodik terem
A III. Fotóművészeti Nemzeti Szalonon külön szekció foglalkozik a mesterséges intelligenciával létrehozott képekkel. A tárlat kurátorai, Bán András és Kincses Károly olyan munkákat válogattak, amelyek különböző módokon keresik az MI helyét a fotográfiai gondolkodásban. „A már jó ideje a pályán tevékenykedő alkotók, és egyáltalán a fotóművészet mesterei nagyjából 150 év alatt kialakítottak egy mércét, esztétikai gyakorlatot, ízlést, ami persze ez alatt a 150 év alatt is sokat változott. Amikor ma ránézünk egy fotográfiára, azt is mérlegeljük, hogy az egyszerűen csak kommunikáció, információátadás, vagy valami komplexebb dolog történik, ami mélyen hat ránk, elementárisan megérint bennünk valamit. Ennek a fotografikus kifejezésmódnak – nevezzük fotóművészetnek – megvan a maga gyakorlata, megvannak a csúcspontjai és a korlátai” – mondja Bán András, rávilágítva, hogy a mesterséges intelligencia igénybevételével létrehozott képek esetében mindez nagyon összebonyolódik.
Nem azt próbáltuk eldönteni, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott képek közül mi tekinthető művészetnek, hanem azt tekintettük át, hogy a gyakorló művészek milyen utakon indulnak el, amikor megpróbálják az MI-t bevonni az eszköztárukba
– hangsúlyozza.
A hatodik terem ennek megfelelően inkább keresztmetszet, mint állítás: különböző alkotói stratégiákat mutat meg arra, hogyan lehet egy már létező képi gyakorlatba beemelni az új technológiát. Az egyik lehetséges út éppen az, amikor az MI nem önálló témává, hanem egy összetettebb mű részeként válik jelentésessé. Gőbölyös Luca installációja ilyen módon használja a technológiát. A művész nagymamája rajzaiból és történeteiből kiindulva MI segítségével hozott létre fotografikusnak tűnő képeket, amelyeket plexire nyomtatott, majd hő segítségével torzított. Az installációban ezek a képek a nagymama rajzaival, a Fortepan archívumából válogatott, az 1930-as évek női munkáját dokumentáló fényképekkel, saját alakjával és kézzel írt szövegekkel kerülnek kapcsolatba.
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