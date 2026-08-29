Már nem kell a valóság

„Ez nem is a mesterséges intelligenciával, hanem már jóval korábban, a képzőművészet területén felmerült kérdés: a meglévő átvétele, kikölcsönzése, kombinálása esetén vajon hol vannak az alkotói szabadság határai?” – mondja Bán András. A művészettörténész példaként a 30-as évek fotómontázsait említi: ezek készítői gyakran meglévő fényképekből vágtak ki részleteket, és azokból hoztak létre új, önálló művet. A forrásképek szerzőségének kérdése akkor még kevésbé merült fel, azóta azonban az alkotói autonómiára és a szerzői jogra is sokkal érzékenyebbek lettünk. Mi történik ilyenkor azoknak a képeknek a szerzőségével, amelyekből a montázs létrejött? – teszi fel a kérdést. Bán András szerint az MI használata kapcsán is komoly konfliktusokra kell számítani.

„Biztos, hogy ez konfliktusok özönét fogja ránk szabadítani – nem is jövő időben, hiszen ez már történik.

Láthatjuk ezt például az irodalmi szövegek, az írók és a mesterséges intelligencia vitáiban, és ugyanez történik majd a képekkel is. Viták özönét fogja ránk szabadítani. Izgalmas lesz” – vetíti előre.

Buzássy Honóra WOOD WIDE WEB – Fiktív világ a földfelszín alatt című munkája (Forrás: Műcsarnok)

A néző felelőssége

A mesterséges intelligenciával létrehozott képek elterjedése nemcsak az alkotók, hanem a nézők helyzetét is megváltoztatja. Ha ugyanaz a vizuális nyelv képes valós eseményt rögzíteni és soha nem létezett eseményt megjeleníteni, akkor a kép értelmezéséhez egyre fontosabbá válhat annak ismerete, honnan származik és hogyan készült.

„A néző oldaláról feltéve a kérdést: hogyan igazodjunk el ebben a világban, amikor a korábbi képtömeghez képest is megsokszorozódva zúdul ránk ez a rengeteg kép? A fotográfiáról régóta nem gondoljuk ugyan, hogy feltétlenül bizonyíték, de azért van egy bizonyosságszerű alapreflexünk: azt lehet lefotózni, ami ott van. A mesterséges intelligencia teremtette képek esetében viszont nincs ilyen támpontunk” – mondja Gőbölyös Luca. A fotóművész szerint ezért a kép befogadásában is nagyobb szerepet kap a kritikus figyelem. „Úgy vélem, a nézői oldalon az lenne a szerencsés alapállás, hogy

ha egy kép valami miatt felkelti az érdeklődésünket, ne álljunk meg a pillanatnyi élménynél, hanem nézzünk utána, kérdezzünk utána. Próbáljuk kritikusan kezelni: rendben van, hogy hat ránk, ám mennyire tekintjük hitelesnek, etikusnak, pontosnak, érzékenynek?”

– tanácsolja.

A felelősség az alkotói oldalon is megjelenik. Ha egy fotografikusnak látszó kép mögött nem feltétlenül áll megtörtént esemény, az alkotónak is döntenie kell arról, milyen viszonyt alakít ki a nézővel. „Az alkotói oldalról pedig azt gondolom, hogy lehet olyan eszközöket találni, amelyekkel egyértelművé tehető: ez mesterséges intelligenciával létrehozott kép. Tessék úgy nézni, hogy amit látunk, az nincs a valóságban, hanem az alkotó képzeletét próbálja megmutatni” – javasolja a fotóművész.

A technológia tehát egyre több mindent tesz láthatóvá és létrehozhatóvá, miközben egyre kevésbé ad választ arra, hogy ezek közül miért érdemes bármit is megmutatni. Ezen a ponton ismét az alkotói döntés kerül előtérbe: nem az, hogy mire képes az eszköz, hanem hogy mit kezd vele az alkotó.