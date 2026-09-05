New York, a Campbell's-leveskonzervek és Marilyn Monroe után Andy Warhol megtért ősei földjére: a régi Zemplénben láthatóak a pop-art ikon művei

A mezőlaborci Warhol Múzeum Fotó: Prešovský samosprávny kraj / Eperjesi kerület - Facebook





A rekonstrukció során nem egyszerűen kifestették és korszerűsítették az épületet: teljesen megújultak a műszaki és biztonsági rendszerek, kibővítették a látogatható tereket, új kiállítástechnikai megoldásokat építettek be, és interaktív, multimédiás elemekkel gazdagították az állandó tárlatokat, a tető pedig többfunkciós, látogatható térré vált.

A megújult múzeum így már nem pusztán kiállítóhely kíván lenni: oktatási programokat, műhelyeket és kulturális rendezvényeket is terveznek benne.



Warhol unokaöccse is jelen volt a megnyitón



A Warhol Múzeum a világhírű művész szüleinek és felmenőinek történetét is bemutatja. Júlia Warhol, Andy édesanyja Mikovából származott. A faluban ma is találhatók a Warhol családhoz kapcsolódó emlékek, így a múzeumlátogatás egyúttal a környék felfedezésének kiindulópontja is lehet. A mezőlaborci intézmény tehát sajátos kulturális hidat képez: az amerikai nagyvárosok modern művészeti világa és a Kárpátok felvidéki, ruszin hagyományokat őrző vidéke találkozik benne.

A múzeum ünnepélyes megnyitóját csütörtök este tartották. Az eseményen Peter Pellegrini szlovák államfő és Richard Rasi, a pozsonyi parlament elnöke is részt vett. Pellegrini szerint a megújult épület a külföldi látogatók számára is vonzóbbá teheti Mezőlaborcot, és abban bízik, hogy az intézmény a világ minden tájáról érkező érdeklődők számára célponttá válik.

A megnyitón jelen volt Donald Warhola, Andy Warhol unokaöccse is. A család képviselője szerint a korszerű technológiák alkalmazása különösen illik a művész szellemiségéhez, hiszen Warhol maga is nagy érdeklődést mutatott a technikai újdonságok iránt.