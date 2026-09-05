New York, a Campbell's-leveskonzervek és Marilyn Monroe után Andy Warhol megtért ősei földjére: a régi Zemplénben láthatóak a pop-art ikon művei

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Újra megnyitotta kapuit pénteken a felvidéki Mezőlaborcon az Andy Warhol Múzeum. A hároméves, 15,9 millió eurós, vagyis mintegy 5,5 milliárd forintos rekonstrukció után megújult intézmény több mint négyszáz eredeti Warhol-művel, valamint más világhírű pop-art művészek alkotásaival várja a látogatókat. A múzeum története azonban nemcsak az amerikai képzőművészethez, hanem a történelmi Felvidékhez és Zemplén vármegyéhez is szorosan kapcsolódik.

Balázs D. Attila
2026. 09. 05. 5:20
Fotó: fotosulovsky Forrás: Prešovský samosprávny kraj / Eperjesi kerület - Facebook
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A mezőlaborci Warhol Múzeum Fotó: Prešovský samosprávny kraj / Eperjesi kerület - Facebook


 

A rekonstrukció során nem egyszerűen kifestették és korszerűsítették az épületet: teljesen megújultak a műszaki és biztonsági rendszerek, kibővítették a látogatható tereket, új kiállítástechnikai megoldásokat építettek be, és interaktív, multimédiás elemekkel gazdagították az állandó tárlatokat, a tető pedig többfunkciós, látogatható térré vált. 

A megújult múzeum így már nem pusztán kiállítóhely kíván lenni: oktatási programokat, műhelyeket és kulturális rendezvényeket is terveznek benne.


Warhol unokaöccse is jelen volt a megnyitón


A Warhol Múzeum a világhírű művész szüleinek és felmenőinek történetét is bemutatja. Júlia Warhol, Andy édesanyja Mikovából származott. A faluban ma is találhatók a Warhol családhoz kapcsolódó emlékek, így a múzeumlátogatás egyúttal a környék felfedezésének kiindulópontja is lehet. A mezőlaborci intézmény tehát sajátos kulturális hidat képez: az amerikai nagyvárosok modern művészeti világa és a Kárpátok felvidéki, ruszin hagyományokat őrző vidéke találkozik benne.
A múzeum ünnepélyes megnyitóját csütörtök este tartották. Az eseményen Peter Pellegrini szlovák államfő és Richard Rasi, a pozsonyi parlament elnöke is részt vett. Pellegrini szerint a megújult épület a külföldi látogatók számára is vonzóbbá teheti Mezőlaborcot, és abban bízik, hogy az intézmény a világ minden tájáról érkező érdeklődők számára célponttá válik.
A megnyitón jelen volt Donald Warhola, Andy Warhol unokaöccse is. A család képviselője szerint a korszerű technológiák alkalmazása különösen illik a művész szellemiségéhez, hiszen Warhol maga is nagy érdeklődést mutatott a technikai újdonságok iránt.

Múzeumi vonat Prágából A különleges újranyitásnak a közlekedésben is lesz nyoma. A szlovák állami vasúttársaság az eseményhez kapcsolódva ideiglenesen Mezőlaborcig hosszabbítja meg a Prága és Homonna között közlekedő nemzetközi járat útvonalát. A szerelvények átmenetileg a „Slovakia Pop-Art” nevet viselik.

 

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