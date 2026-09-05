Mit tesz az olvasással a BookTok?

A 2026-os BookTok-trendek között a Könyves Magazin is elsősorban a romantasy, a romantikus regények és a fantasy erős jelenlétét emeli ki. Az idei trendeket bemutató összeállításukban többek között Rebecca Yarros, Emily Henry, Carley Fortune, SenLinYu és Hanya Yanagihara könyvei szerepelnek. A magyar BookTokon is hasonló mintázatok rajzolódnak ki, miközben a közösségi média olyan korábban megjelent kötetek iránt is új érdeklődést kelthet, amelyekre megjelenésük idején kevesebb figyelem jutott.

A könyvesboltokba is bekerült

A BookTok hatása nem áll meg a közösségi médiánál. A TikTok 2023-ban Németországban indította el saját BookTok-bestsellerlistáját, amely később Ausztriában és Svájcban is megjelent. 2026-ban az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Spanyolországban is elindult a lista. A kezdeményezéshez könyvesbolti jelölés is kapcsolódik: a listán szereplő köteteket külön BookTok-matricával lehet megjelölni.

A brit lista különösen jól mutatja, hogy a BookTok nem kizárólag friss megjelenéseket emelhet ki. A húszas listán a kortárs romantasy mellett

Donna Tartt több mint harminc éve megjelent A titkos történet című regénye is helyet kapott. A BookTok így egy régebbi könyvet is képes új olvasókhoz eljuttatni, ha a közösségben ismét beszélni kezdenek róla.

A magyar könyvpiacon nincs a brithez hasonló, hivatalos BookTok-bestsellerlista, a jelenség azonban a könyves kommunikációban már jól látható. A Könyves Magazin külön BookTok-anyagokban követi a trendeket, a kiadók pedig egyre gyakrabban találkoznak olyan könyvekkel, amelyek körül a közösségi médiában alakul ki jelentős érdeklődés.