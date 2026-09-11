„Tudok én okos is lenni, ha akarok, de azt a férfiak nem szeretik”

Renate Krössner neve összeforrt Sunnyval, vagyis az 1980-as Solo Sunny főszerepével. A fiatal énekesnő, Sunny egy haknizenekarral járja a szürke keletnémet vidék kocsmáit és kultúrházait, miközben szólókarrierről álmodozik. De a művészetben és a magánéletben is csalódások érik. A szomszédok feljelentik, a férfiak csak kihasználják, a közönség közönyös, végül pedig a zenekar is kirúgja. Sunny azonban a kudarcok ellenére sem adja fel az álmait. Konrad Wolf utolsó filmje, amely egy őszinte, hiteles főhős szemszögéből fest kiábrándító képet az NDK-beli hétköznapokról, kultuszfilm és kasszasiker lett. A címszerepben remeklő Renate Krößner 1980-ban elnyerte a Berlinale Ezüst Medve díját.

A film valós eseményeken alapul: Sanije Torka énekesnő életéből merített, akivel Jutta Voigt újságíró készített interjút 1976-ban. Az interjú azonban soha nem jelenhetett meg az NDK-ban, ugyanis Torka nem éppen a szocialista nőideált testesítette meg. A film stáblistájára sem írták ki a nevét, Jutta Voigt viszont „tanácsadóként” szerepelt. Külön érdekesség, hogy a film dalait nem Reanete Krößner, hanem a jazzénekesnő, Regine Dobberschütz énekelte fel. A színésznőnek mégis tökéletes playbacket kellett produkálnia úgy, hogy a forgatás előtt mindössze két nappal kapta meg a dalszövegeket.

Grace Chang, a hongkongi film aranykorának legendás színész- és énekesnője augusztus 3-án, 93 éves korában hunyt el. A magyar közönség most a Budapesti Klasszikus Film Maratonon A vadrózsa románcában láthatja. A klasszikus, mandarin nyelvű zenés filmek egyik ékköve Bizet Carmenjének Hongkongba átültetett feldolgozása, amelyben Chang korábbi bájosabb sztárimázsától eltérő, érzéki oldalát mutatta meg. A femme fatale Vadrózsát, egy klubénekesnőt alakítja. A csábítás naiv áldozata pedig az ágrólszakadt zenetanár. A tragikus végű, drámai fordulatokkal teletűzdelt történetben kiderül, hogy sokszor az is jó, aki gonosznak látszik, de a sors mindenkivel kegyetlen. A film zenéjén dolgozó japán zeneszerző, Hattori Rjóicsi nemcsak megírta a dalok egy részét, hanem személyesen részt vett Grace Chang felkészítésében is: a próbákon, az éneklés gyakorlásán, sőt még a dalok egyes lélegzetvételeinek kidolgozásában is irányította őt.