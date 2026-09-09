Két premierrel és régi kedvencek visszatérésével készül az új évadra a Győri Balett

A Győri Balett 1979-ben alakult, amikor a Magyar Állami Balettintézet végzős növendékei úgy döntöttek, együtt maradnak, és Győrben alapítanak társulatot. Első igazgatójuk Markó Iván volt, a vezetést 1991-ben Kiss János vette át. A társulatot 2020 óta Velekei László irányítja, aki 1997-ben táncosként csatlakozott az együtteshez, később pedig koreográfusként és művészeti vezetőként dolgozott. A Győri Balett az elmúlt évtizedekben számos külföldi színpadon megfordult, többek között a milánói Scalában, a londoni Queen Elizabeth Hallban és a New York-i Joyce Theatre-ben is fellépett. Az együttes 2012 óta nemzeti minősítésű táncművészeti szervezet.