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Két premierrel és régi kedvencek visszatérésével készül az új évadra a Győri Balett

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Két új bemutatóval, két korábbi előadás felújításával és tizenöt, továbbra is repertoáron maradó produkcióval vág neki az új évadnak a Győri Balett. A társulat szerdán, Győrben ismertette az évad programját.

Viland Gabriella
2026. 09. 09. 14:28
A Győri Balett igazgatója szerint mindenféle műfajjal találkozhat a közönség a 20. Magyar Táncfesztiválon. Fotó: Kurucz Árpád Fotó: A Győri Balett igazgatója szerint mindenféle műfajjal találkozhat a közönség a 20. Magyar Táncfesztiválon. Fotó: Kurucz Árpád
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Mateo Mirdita a LOVEre kapcsán arról beszélt, hogy olyan pillanatokat szeretne teremteni az előadással, amelyek egyszerre okoznak örömet a közönségnek és késztetik gondolkodásra a nézőket.

A Győri Balett 1979-ben alakult, amikor a Magyar Állami Balettintézet végzős növendékei úgy döntöttek, együtt maradnak, és Győrben alapítanak társulatot. Első igazgatójuk Markó Iván volt, a vezetést 1991-ben Kiss János vette át. A társulatot 2020 óta Velekei László irányítja, aki 1997-ben táncosként csatlakozott az együtteshez, később pedig koreográfusként és művészeti vezetőként dolgozott. A Győri Balett az elmúlt évtizedekben számos külföldi színpadon megfordult, többek között a milánói Scalában, a londoni Queen Elizabeth Hallban és a New York-i Joyce Theatre-ben is fellépett. Az együttes 2012 óta nemzeti minősítésű táncművészeti szervezet.

 

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