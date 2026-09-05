Új kutatási eredmények Mohácsról: sokakat fogolyként végezhettek ki a csata után

Az október 7-én kezdődő Mohács–1526 – Szeged–2026 című konferencián a hazai kutatók mellett a csatában érintett országok, köztük Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei is részt vesznek. Francia és német előadók mellett török történészeket is várnak a négynapos tanácskozásra. A konferencia a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó kutatások egyik fontos szakmai fóruma lesz.