Az október 7-én kezdődő Mohács–1526 – Szeged–2026 című konferencián a hazai kutatók mellett a csatában érintett országok, köztük Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei is részt vesznek. Francia és német előadók mellett török történészeket is várnak a négynapos tanácskozásra. A konferencia a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó kutatások egyik fontos szakmai fóruma lesz.
Új kutatási eredmények Mohácsról: sokakat fogolyként végezhettek ki a csata után
A mohácsi csatáról és annak következményeiről született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a négynapos nemzetközi konferencián, amelyet október 7. és 10. között rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE).
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