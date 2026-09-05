Új kutatási eredmények Mohácsról: sokakat fogolyként végezhettek ki a csata után

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A mohácsi csatáról és annak következményeiről született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a négynapos nemzetközi konferencián, amelyet október 7. és 10. között rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE).

Ménes Márta
2026. 09. 05. 19:00
Tömegsír feltárása Mohácson, 2024-ben. A Mohács 500 projekt keretében, a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztály, a Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszék és a Duna-Dráva Nemzeti Park együttműködésében tárták fel a IV. számú tömegsírt a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen Fotó: Zsolnai-Faragó Fanny
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Az október 7-én kezdődő Mohács–1526 – Szeged–2026 című konferencián a hazai kutatók mellett a csatában érintett országok, köztük Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei is részt vesznek. Francia és német előadók mellett török történészeket is várnak a négynapos tanácskozásra. A konferencia a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó kutatások egyik fontos szakmai fóruma lesz.

 

 

mohácstömegsírkonferencia

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