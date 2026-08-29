Mohács 500 – Hősvértől vöröslött a gyásztér

Az egyik népszerű vélekedés szerint II. Lajos király serege az érdektelenség, a széthúzás, a rossz mozgósítás, az udvar pénzhiánya és az elégtelen külföldi segítség miatt eleve túl kicsi volt ahhoz, hogy bármilyen eséllyel szembeszálljon a jelentős létszám- és vezetési, illetve technikai fölényben lévő oszmán sereggel. A legújabb kutatások szerint mekkora volt a Mohács alatt felvonult királyi sereg valós létszáma, és ez a létszám hogyan aránylik a kor európai seregeinek állományához képest, például a Mohácsot közvetlenül megelőző egyik jelentős európai csata, az 1525 februárjában lezajlott páviai összecsapásban egymással megütköző I. Ferenc francia király, és V. Károly német-római császár seregeinek létszámához viszonyítva?

FP-PN: A Mohácsnál felvonult magyar királyi sereg európai összehasonlításban is számottevő haderőnek számított. Bár pontos létszámadatok nem állnak rendelkezésünkre, a megbízhatóbb becslések általában 25-30 000 fő közé teszik az erejét; megítélésünk szerint inkább e sáv felső határához közelíthetett.

Vele szemben az oszmán hadsereg mintegy 100 000 katonával indult útnak. Ám ebből pár ezren már a felvonulás során, illetve a szerémségi várostromok során életüket vesztették.

A mohácsi csata egy XVI. századi török miniatúrán. A bal felső sarokban aranyozott páncélban II. Lajos király, jobbra középen lóháton pedig Szulejmán szultán látható Fotó: Wikimedia Commons

A mohácsi síkra érkező oszmán sereg harcoló alakulatainak száma 80 000 fő körül lehetett. Érdemes az adatokat az 1525. évi páviai csata erőviszonyaival összevetni. Ott sem ismerjük pontosan a harcoló felek létszámát, ezért csak becslésekre támaszkodhatunk.

A francia sereg nagysága nagyjából a mohácsi magyar haderőéhez mérhető, míg V. Károly császári serege a legtöbb számítás szerint ennél valamivel kisebb lehetett.

A két fél együttesen legfeljebb 60-62 000 főt vetett be, ami jelentősen elmaradt a mohácsi csatatéren jelen lévő, megközelítőleg 110 000-es (a nagy bajban harcolni is képes szultáni udvartartást is beszámítva 120-130 ezres) összlétszámtól. Figyelemre méltó a veszteségek aránya is.

Az 1525. február 24-én lezajlott páviai csata egykorú falikárpiton Fotó: Wikimedia Commons/Bernard van Orley

A győztes császári haderő – az oszmánok mohácsi veszteségeihez hasonlóan – viszonylag csekély, mintegy 1000–1500 fős veszteséget szenvedett, miközben a franciák megsemmisítő vereséget éltek át, és a mohácsihoz hasonlítható veszteséget könyvelhettek el.

Pávia és Mohács között más szempontból is kínálkozik párhuzam: mindkét ütközetben meghatározó szerepet kapott az ellenfél technológiai fölénye. Pávia esetében ezt mindenekelőtt a spanyol puskás gyalogság hatékony alkalmazásában nyilvánult meg.

A korabeli nagy csaták hozzávetőleges létszámadatai a következők:

Csata helye, szembenálló felek, összlétszám:

Fornovo, 1495 francia›‹Liga 30-32 000

Cerignola, 1503 francia›‹spanyol 18 000

Agnadello, 1509 francia›‹velencei 64-74 000

Ravenna, 1512 francia›‹itáliai koalíció 50 000

Novara, 1513 francia›‹milánói-svájci 25-29 000

Marignano, 1515 francia›‹svájci 63 000

La Bicocca, 1522 francia›‹birodalmi-itáliai 32 000

Pavia, 1525 francia›‹birodalmi-itáliai 60-62 000

Flodden, 1513 skót›‹angol 49-50 000

Orsa, 1514 lengyel›‹orosz 23-24 000

Obertyn, 1531 lengyel›‹moldvai 23 000.

A magyar királyi sereg megrendítő veszteségadatai viszonylag jól ismertek, amit legkevesebb 17 ezer elesettre becsülnek. Ehhez képest alig került szóba eddig, hogy a szultáni seregnek mennyibe kerülhetett ez a számukra kétség kívül fényes győzelem. A közvélekedés szerint Szulejmán hadseregének is hasonló nagyságrendű veszteségei kellett, hogy legyenek, hiszen a nagyjából másfél órás összecsapásban a királyi sereg szinte az utolsó emberig küzdött. Az 1526-os hadjáratról fennmaradt szultáni hadnapló helyenként közöl adatokat a hadjáratot kísérő összecsapások török veszteségeiről, köztük a legnagyobb ütközet, a mohácsi csata áldozatainak számáról is, ami első látásra finoman fogalmazva is megdöbbentően alacsonynak tűnik. Mennyi volt az oszmán sereg vesztesége Mohácsnál és mennyiben tekinthető hitelesnek az erre vonatkozó török adat, illetve ha hiteles, mi lehetett az oka ennek a hihetetlenül alacsony veszteségnek?

FP: A mohácsi hadjárat embervesztéségeiről ma már több adattal rendelkezünk, mint korábban. Veszteséglistákat a csata túlélői és az ő adataikat átvevő kortárs szereplők is hagytak ránk. Legutóbb egy arabista kolléga, Mércz András, egy antwerpeni könyvtár egyik kódexében egy korabeli, arab betűs török veszteséglistát fedezett fel, amelynek segítségével pontosabb képet kaphatunk arról, mit is hozott magával ez a tragikus év.

Vonuló janicsárok. A janicsárság alkotta az oszmán haderő elit gyalogságát Fotó: Wikimedia Commons/G. Jansoone

A lista szerint az oszmánok kerekítve 7000 főt vesztettek, vagyis az oszmán hadsereg a hadjárat végén minimum 8,75–10%-kal volt kisebb, mint az induláskor – de az is lehet, hogy 15%-kal.

Ebből azonban a mohácsi veszteség volt a legkisebb, legfeljebb 1300–1500 főt tehetett ki.

A magyarság teljes vérveszteségét mintegy 150 000 főre becsülhetjük. A tábori személyzetet is beszámítva mintegy 24 000-en Mohácson estek el, további 60 000 főt az ország különböző részein az oszmán portyázok gyilkoltak meg. Rabságba hurcoltak kb. 70 000 főt, zsákmányoltak mintegy 400 000 juhot és 50 000 marhát, feldúltak és felégetettek kb. 2000 falut és 100 várost. Egészében véve az ország a népességének 4,5-5%-át vesztette el.

Hagyományőrzők megkoszorúzzák a mohácsi csata hőseinek emlékművét, a sátorhelyi emlékparkban Fotó: Polyak Attila

Az oszmán sereg csekély mohácsi veszteségét az oszmán technológiai és taktikai fölény magyarázza.

Elsősorban a puskás és íjász janicsárokból, továbbá jól képzett lovasokból álló „mozgó erőd”, vagyis az oszmán sereg magját alkotó egységek tűzereje és összeszokottsága, amivel képesek voltak a magyar lovasrohamok megállítására és a magyar támadók megtizedelésére. De a szárnyakkal való együttműködés, a hagyományos bekerítő hadműveletek is ugyanolyan fontosak voltak, hiszen ezekkel a módszerekkel tudták csapdába csalni és felmorzsolni az ellenfelet.

Az 1920-as évek óta elsősorban Gyalókay Jenő hadtörténész munkásságának köszönhetően a csata centrumán a mindaddig meglehetősen nagy egyetértéssel kezelt sátorhelyi helyszín helyett egy ettől jóval távolabb fekvő helyszín, Majs térsége került az előtérbe. A majsi csatacentrum mellett kardoskodó kutatócsoport álláspontja szerint erre a legfőbb bizonyítékot a Majs közelében feltárt igen nagy leletszórás, elsősorban a különböző tűzfegyverekből származó lövedékek magas aránya jelenti. Azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire tekinthető perdöntő bizonyítéknak, több kérdés is felvetődik. Ezek közül az lenne az első, hogy az ellenőrizhető források alapján az 1526-os hadjáratra felvonuló oszmán sereg mennyi és milyen típusú tűzfegyverrel rendelkezett, és mi volt a helyzet a velük szemben álló királyi sereg tűzfegyver-ellátottságával?

PN: Az oszmánok mezei ágyúkkal (ebből 300 volt nekik) és kézi tűzfegyverekkel egyaránt rendelkeztek, utóbbival a janicsárokat fegyverezték fel.

A gyalogos janicsárok hadtestéből mintegy 8000 fő volt jelen Mohácsnál,

és körülbelül a fele rendelkezett tüfek nevű lőfegyverrel. Ez onnan tudható, hogy a fennmaradt fegyverleltár szerint 4000 puskát hoztak magukkal. Ezeket kétféle méretben rendszeresítették.

Pap Norbert professzor a sátorhelyi emlékparkban Fotó: Polyak Attila

A janicsárok begyakorolták a sortüzelést, ami akkoriban még újdonságnak számított. A katonák több sorban álltak fel, így a sorok egymás után zúdítottak tüzet az ellenségre, általában néhány tízméteres, de kevesebb, mint száz méteres távolságból.

Az első sorban álló katonákat hosszabb, mintegy 120 centiméter csőhosszúságú és nagyobb kaliberű fegyverrel szerelték fel,

míg a hátsóbb sorokat 90 centiméter csőhosszúságú, kisebb kaliberű puskával.

Fontos kiemelni, hogy ezeket a puskákat hosszabb idő alatt fejlesztették ki. Kezelésükhöz eljárásokat dolgoztak ki, és féltékenyen őrizték őket, csata után be is szedték a katonáktól, nehogy elvesszenek, rossz kezekbe kerüljenek.

Janicsárpuskák a XVIII. századból Fotó: Wikimedia Commons/PHGCOM

Kiváló minőségű és szabványosított fegyverekről van szó. Ezt az is mutatja, hogy hárommillió darab, előre kiöntött lövedéket hoztak magukkal a hadjáratra. Ezeket százezer, 30-as kiszerelésű csomagban tartották, ekként adták ki a katonáknak. A török puskák képesek voltak átlőni a páncélt.

A keresztény oldal ugyancsak vonultatott fel ágyúkat, de sokkal kevesebbet: 85-öt,

de abból is csak 54-et állítottak fel a csatatéren (a többi a hajókon maradt). Különböző helyekről, Budáról, Bécsből és még más helyekről szedték őket össze, tehát szedett-vedett lövegek voltak. Nem úgy, mint az oszmánokéi; ők az ágyúkat is nagy számban és meghatározott szabványok szerint állították elő.

Korai janicsár tűzfegyver a XV. -XVI. század fordulójáról Fotó: Tumbrl

A megelőző években mintegy 1000 darabot öntöttek, s ebből a készletből hozták magukkal azt a 300 darabot, amelyet Mohácsnál bevetettek. A keresztény oldal más lőfegyvereiről kevés adatunk van. Az biztos, hogy rendelkeztek „prágai puskákkal”. Ezek szakállas puskák voltak, tehát nem igazán lövészfegyverek, nem is annyira a támadásban, mint inkább a védekezésben vagy várharcban voltak jobban használhatók.

A Magyar Nemzeti Múzeumban található két olyan lőfegyver, amelyet a mohácsi csatában használt eszközként határoztak meg, de ezt nem vehetjük biztosra. Azt viszont igen, hogy ilyenfajta fegyverekkel rendelkeztek a mohácsi keresztény gyalogos csapatok, nagyjából 5-600 lehetett náluk.

II. Lajos cseh és magyar király portréja 1525-ből, Hans Krell festményén Fotó: Wikimedia Commons/Hans Krell

Bizonyos, hogy volt még más lőfegyver is a csapatoknál, hiszen az északi vármegyék puskás egységei és a külföldi zsoldosok is rendelkeztek valamennyi tűzfegyverrel, de ezekről nincs adatunk.

Kevesebb, szedett-vedett fegyverekről beszélhetünk, amelyeket számos műhelyben, több országban gyártottak. Valószínű, hogy többségükben nem is voltak korszerűek, egy részük még a Hunyadiak korának öröksége lehetett.

Jellemző, hogy a csata beszámolóiban egyáltalán nem olvashatunk a keresztény oldal tűzfegyverhasználatról.

Ez persze nem is csoda, mert a keresztény lovasság ekkoriban még nem rendelkezett ilyesmivel, a csata pedig nagyrészt két nagy lovassági támadásból állt: ezeket pedig éppen a janicsárok puskatüze állította meg, zilálta szét.

Pap Norbert professzor, a mohácsi csatatér tájrekonstrukciós kutatását végző tudóscsoport egyik vezetője Fotó: Polyak Attila

Ezekben a műveletekben csak a török gyalogság fegyverei kaptak szerepet.

A korszak európai fegyvereinek vizsgálata és a korabeli források leírásai alapján az látszik, hogy a keresztény lövészfegyverek rövidebbek voltak, mint a törökökéi, nagyjából 60-70 centiméteres csőhosszúsággal és jóval kisebb, 10 és 13 mm között szóródó csőátmérővel rendelkeztek.

Sokféle, kevés, különböző műhelyekben készült, nem szabványosított fegyverekről van tehát szó, melyek romboló képessége alatta maradt a török fegyverekének.

A majsi síkról előkerült lövedékek különböző kaliberű tűzfegyverekből származnak. Megállapítható-e, hogy az 1526-os csatában használt török tűzfegyvereknek milyen kaliber típusai voltak, és az ezekből származó lövedékek mennyire kompatibilisek a majsi leletanyag lövedékeivel?

PN: A török tüfekek műszaki jellemzőiről viszonylag pontos ismereteink vannak. A fennmaradt janicsárpuskák alapján két alapvető méretcsoport különíthető el: a kisebb fegyverek csőátmérője megközelítőleg 14mm, a nagyobbaké pedig mintegy 18 mm volt. Ezt a törökországi és magyarországi főúri gyűjteményekben megőrződött fegyverpéldányok egyaránt alátámasztják.

Ezzel szemben a majsi leletanyag – amely körülbelül 300 lövedékből áll – túlnyomórészt 10-13 mm átmérőjű darabokat tartalmaz, de 8 mm-es példányok is előfordulnak benne.

Kitanics Máté, a PTE kutatója. Majs határában az 1687-es második mohácsi csatához fűződő összecsapás zajlott Fotó: Székelyhidi Balázs

Az 1526-ban használt oszmán puskákra jellemző, lényegében kétféle (14, illetve 18 mm körüli) lövedékméret csak elvétve képviselteti magát a leletek között.

Mindez arra utal, hogy a majsi anyag nem tükrözi az 1526. évi mohácsi csata fegyverzeti sajátosságait,

ezért annak közvetlen régészeti lenyomataként sem értelmezhető.

A közvélemény számára kevéssé ismert, hogy 1526 után is több kisebb-nagyobb fegyveres összecsapás helyszíne volt a tágabb értelemben vett mohácsi csatatér, amelyek közül kétség kívül az 1687. augusztus 12-én lezajlott nagyharsányi ütközet, a második mohácsi csataként is emlegetett összecsapás volt a legjelentősebb, amelyben a keresztény és oszmán hadsereg létszáma is bőven elérte az 1526-os seregek ütközetlétszámát. Az erre az összecsapásra vonatkozó forrásanyag alapján milyen területi átfedések lehettek az 1526-os és az 1687-es csaták helyszínei között?

PN: Valóban, lezajlott egy másik, az utóbbi időkig kevés figyelemre méltatott csata is a mohácsi síkon 1687. augusztus 6-án. Még júliusban a Szent Liga csapatai Eszéket próbálták bevenni, de vereséget szenvedtek. Vissza kellett vonulniuk, és Mohácstól délre, a Vizslaki-rét nevű mocsár mellett táboroztak le július 31-én.

Dragonyos tisztek a XVII. század végén Fotó: Wikimedia Commons

Erről egy korabeli térkép és több szemtanú szöveges leírása is fennmaradt. Az 1526. évi oszmán győzelem török emlékműve mellett, attól északra alakították ki táborukat.

Pap professzor és társai kutatása szerint 1687. augusztus 6-án Majs előterében egy több óriáig tartó és jelentős tűzfegyver használattal együttjáró összecsapás zajlott le Fotó: Elter Tamás

A forrásokból kiderül, hogy oszmán elit szpáhialakulatok támadást indítottak az egykori 1526-os csatatéren táborozó, Miksa Emánuel bajor választófejedelem parancsnoksága alatt álló erők ellen.

A bajor választó dragonyos és vértes ezredeket küldött ki ellenük, és egy öt-hat órán át tartó harcban visszanyomták őket a mai Majs irányába,

a Mohácsi-síkságot nyugatról övező tereplépcső mögé.

Az összecsapás súlypontja a Borza-pataktól délre és nyugatra fekvő, ligetes, bokros, a felső részén erdőbe átmenő vegetációjú terület volt. A felek mezei tüzérséget nem vetettek be.

Miksa Emánuel bajor választófejedelem, egykorú metszeten Fotó: Wikimedia Commons

A katonák pisztolyokkal, karabélyokkal, dragonyospuskákkal voltak felszerelve.

Az 1526. évi csatához képest sokkal kevesebben, legfeljebb 15 ezren harcoltak a két oldalon együttvéve, de összesen legalább 20-30 000 lőfegyverrel, öt-hat órán keresztül. Tehát látható, hogy sokkal több, sokféle eredetű és fajtájú, de inkább kisebb kaliberű fegyvert használtak 1687-ben. Ez jól megfelel a majsi csatatérről kialakított hadirégészeti képünknek.

Az 1687. augusztus 12-én lezajlott második mohácsi csatában az oszmánok szenvedtek el megsemmisítő vereséget Fotó: Wikimedia Commons/Wilhelm Camphausen

Éppen ilyen kaliberű lövedékek bukkannak elő itt, mint ahogy a Szigetvár 1687–88-as ostromblokádja idején létesített nyugati lovassági táborból, a már említett nagyharsányi csatamezőről, vagy Szent Liga által a Mohácsi-szigeten ugyanekkor kialakított lovassági tábor területéről is.

A majsi területen nem kerültek elő tömegsírok, sőt egyáltalán nincsenek 1526-os halottak.

Még egy fontos körülmény: Majsnál nem kerültek elő az egy- és kétfontos ágyúk lenyomatai. Sátorhely mellett viszont előbukkant kilenc olyan ágyúlövedék, amely megfelel az 1526-os mezei ágyúk kalibereinek. Szóval érdemes lenne lassan megbarátkozni a gondolattal, hogy Majs egy másik mohácsi csatának, nem pedig az 1526. évinek a helye.